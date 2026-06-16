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સરકારે ડીઝલ પર ₹14 અને ATF પર ₹12.5 નિકાસ શુલ્ક વધાર્યો, સ્થાનિક ભાવ સ્થિર

નવા ફેરફારો હેઠળ, હવે ડીઝલની નિકાસ પર પ્રતિ લિટર ₹14 અને ઉડ્ડયન ઇંધણની નિકાસ પર પ્રતિ લિટર ₹12.5 શુલ્ક લાગુ થશે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 1:32 PM IST

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નવી દિલ્હી: દેશમાં પૂરતો ઇંધણ પુરવઠો જાળવવા અને વૈશ્વિક કટોકટી વચ્ચે સ્થાનિક હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. સરકારે ડીઝલ અને ઉડ્ડયન ઈંધણ (ATF) પર નિકાસ શુલ્ક વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલી એક સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, સુધારેલા દરો મંગળવારથી દેશભરમાં લાગુ થઈ ગયા છે.

આ નવા ફેરફાર હેઠળ, ડીઝલની નિકાસ પર 14 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ઉડ્ડયન ઈંધણ (ATF) પર 12.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટર શુલ્ક લાગું થશે. જોકે,સરકારે સ્થાનિક ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર રાહત આપતા, પેટ્રોલ પર નિકાસ શુલ્ક અને સ્થાનિક બજારમાં વેચાતા પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી યથાવત રાખી છે. આનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય નાગરિક માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ પર કોઈ અસર થશે નહીં.

દર પખવાડિયે થાય છે સમીક્ષા

સરકાર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને રિફાઇનિંગ માર્જિનના આધારે દર 15 દિવસે આ દરોની સમીક્ષા કરે છે. આ પહેલાં 1 જૂને દરોમાં સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને સંકટને જોતા, સરકારે દેશની અંદર પેટ્રોલિયમ પદાર્થોની અછતને રોકવા અને વધુ નિકાસને હતોત્સાહ કરવા માટે વિશેષ અતિરિક્ત ઉત્પાદ શુલ્ક અને માર્ગ તેમજ માળખાકીય ઉપ કર લગાવવાની વ્યવસ્થાને મજબૂત કરી છે.

સરકારની સત્તાવાર સૂચના
સરકારની સત્તાવાર સૂચના (Etv Bharat)

દેશમાં પૂરતો ઈંધણ ભંડાર છે, ગભરાવાની જરૂર નથી

પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, ભારતમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલપીજી અને કુદરતી ગેસનો પૂરતો સ્ટોક છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, દેશની બધી રિફાઇનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્ય કરી રહી છે અને ક્રૂડ ઓઇલની કોઈ અછત નથી. તેમણે જનતા અને ઉદ્યોગોને ઊર્જાનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવાનો અને સંરક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપીલ કરી છે.

છૂટક પંપ પર ભીડ ઘટાડવા માટે નવા નિયમો

મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ, સમસ્યા ઈંધણના પુરવઠામાં નથી, પરંતુ વપરાશની બદલાતી શૈલીમાં છે. મે દરમિયાન, આશરે 420 મિલિયન લિટર ડીઝલનું વેચાણ થયું, જે સામાન્ય રીતે જથ્થાબંધ અથવા ગ્રાહકોને સીધું પંપ દ્વારા વેચાયું, તે અચાનક છૂટક પેટ્રોલ પંપ પર સ્થળાંતરીત થઈ ગયું. જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટક પંપ પર નોંધપાત્ર દબાણ અને ગ્રાહકોની ભીડ જોવા મળી.

આ પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા અને સામાન્ય જનતાને અસુવિધા ટાળવા માટે, સરકારે ડીઝલના વેચાણ પર કામચલાઉ ધોરણે પ્રતિ વ્યક્તિ 200 લિટર પ્રતિ દિવસની મર્યાદા લાદી છે. મોટા ઔદ્યોગિક અને વાણિજ્યિક ગ્રાહકોને છૂટક દુકાનો પર દબાણ લાવવાને બદલે તેમના પોતાના ગ્રાહક પંપ પરથી ડીઝલ ખરીદવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ વ્યવસ્થા લગભગ 90 દિવસ માટે કામચલાઉ ધોરણે લાગુ કરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

FUEL PRICES
TAX ON EXPORTS OF DIESEL AND ATF
SAED ON EXPORT OF ATF
પેટ્રોલ ડીઝલની અછત
FUEL EXPORT DUTY HIKE

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