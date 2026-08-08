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મેટાના ટેન્શનમાં વધારો! અલ્ગોરિધમ અને સરકારનું કડક વલણ, છીનવાઈ શકે છે 'ઈન્ટરમીડિયરી'નો દરજ્જો

ભારત સરકારે મેટાને ડીપફેક પર અંકુશ લગાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે; જો તેના અલ્ગોરિધમ્સ કન્ટેન્ટને પ્રોત્સાહન આપે તો કંપની તેનો 'મધ્યસ્થી' દરજ્જો ગુમાવી શકે છે

ભારત સરકારે મેટાને ડીપફેક પર અંકુશ લગાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે; જો તેના અલ્ગોરિધમ્સ કન્ટેન્ટને પ્રોત્સાહન આપે તો કંપની તેનો 'મધ્યસ્થી' દરજ્જો ગુમાવી શકે છે
ભારત સરકારે મેટાને ડીપફેક પર અંકુશ લગાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે; જો તેના અલ્ગોરિધમ્સ કન્ટેન્ટને પ્રોત્સાહન આપે તો કંપની તેનો 'મધ્યસ્થી' દરજ્જો ગુમાવી શકે છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 4:36 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે સોશિયલ મીડિયા કંપની મેટા (ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ) ને તેના પ્લેટફોર્મ પર ડીપફેક અને હાનિકારક AI-જનરેટેડ પોસ્ટ્સને તાત્કાલિક રોકવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. તે જ સમયે, સરકાર એક મોટા કાનૂની પરિવર્તન પર વિચાર કરી રહી છે જે મેટા જેવી કંપનીઓ માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.

શું મેટા ફક્ત એક માધ્યમ છે કે પબ્લિશર?

IT કાયદા હેઠળ, મેટા હાલમાં 'મધ્યસ્થી'નો દરજ્જો ધરાવે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ યૂઝર પ્લેટફોર્મ પર ખોટી માહિતી પોસ્ટ કરે છે તો કંપની જવાબદાર નથી - આ કાનૂની જોગવાઈ 'સેફ હાર્બર' તરીકે ઓળખાય છે.

જો કે, સરકાર હવે તપાસ કરી રહી છે કે મેટા ખરેખર માત્ર એક માધ્યમ છે કે નહીં. સરકારનો દલીલ છે કે મેટાના કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ્સ (એલ્ગોરિધમ્સ) અને રેકમેન્ડેશન સિસ્ટમ્સ નક્કી કરે છે કે ચોક્કસ યૂઝર્સને કયા વિડિઓઝ અથવા પોસ્ટ્સ બતાવવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ કંપની સક્રિય રીતે સામગ્રીનો પ્રચાર કરે છે અથવા પેમેન્ટના બદલામાં તેને પ્રોત્સાહન આપે છે ત્યારે તે પબ્લિશરની જેમ કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે.

જો કાયદો બદલાય તો શું થશે?

જો સરકાર મેટાનો 'મધ્યસ્થી' દરજ્જો રદ કરે છે, તો કંપનીને હાલમાં મળતું કાનૂની રક્ષણ સમાપ્ત થઈ જશે. આવી સ્થિતિમાં, જો પ્લેટફોર્મ પર કોઈ વાંધાજનક, ભડકાઉ અથવા નકલી સમાચાર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે, તો મેટા પોતે જ સીધા જવાબદાર રહેશે. કંપની સામે IT એક્ટ અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) હેઠળ ફોજદારી કેસ નોંધાઈ શકે છે.

સરકારે કયા પગલાં લેવાની માંગ કરી છે?

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સરકાર અને મેટા વચ્ચે અનેક રાઉન્ડની બેઠકો થઈ છે. સરકારે કંપનીને સ્પષ્ટપણે નીચે મુજબ કહ્યું છે:

  • ડીપફેક પર કાબુ: AI દ્વારા જનરેટ થયેલા નકલી ચહેરાઓ અને વિડિઓઝ તાત્કાલિક દૂર કરવા જોઈએ.
  • કડક દેખરેખ: હાનિકારક સામગ્રીના ફેલાવાને રોકવા માટે કડક નિયમો લાગુ કરવા જોઈએ.
  • જવાબદારી: IT નિયમો 2021 હેઠળની જવાબદારીઓ ગંભીરતાથી પૂર્ણ કરવી જોઈએ.

સરકાર અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ સાથે પણ આવી જ બેઠકો યોજવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જેથી મૂલ્યાંકન કરી શકાય કે તેઓ કાયદાનું પાલન કરી રહ્યા છે કે નહીં.

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