સરકારે 2025-26 માટે PF પર 8.25% વ્યાજને આપી મંજૂરી, સાત કરોડ લોકોને થશે ફાયદો
કેન્દ્ર સરકારે EPF જમા થવા પર 8.25 ટકા વ્યાજ દરને મંજૂરી આપી. આ રકમ સાત કરોડથી વધુ શેરધારકોના ખાતામાં જમા થવાની શક્યતા છે.
Published : June 21, 2026 at 1:52 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે 2025-26 માટે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) જમા થવા પર 8.25 ટકા વ્યાજ દરને મંજૂરી આપી છે. આ રકમ સાત કરોડથી વધુ શેરધારકોના ખાતામાં આ મહિને જ જમા થવાની શક્યતા છે.
કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) દ્વારા નક્કી કરાયેલા વ્યાજ દરને નાણા મંત્રાલય દ્વારા સરકારની મંજૂરી મળ્યા બાદ લાગુ કરવામાં આવે છે. જોકે, નાણા મંત્રાલયે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)ને સર્વોચ્ચ નિર્ણય લેનારી સંસ્થા સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટી (CBT) દ્વારા નિર્ધારિત 8.25 ટકા વ્યાજ દરને તેની મંજૂરી આપી દીધી છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા 2 માર્ચ 2026ના રોજ કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાની અધ્યક્ષતામાં CBTની બેઠક યોજાઇ હતી જેમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે વ્યાજદર 8.25 ટકા નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. સતત ત્રીજા વર્ષે આ દર જાળવવામાં આવ્યો છે.
તે બાદ આ પ્રસ્તાવ નાણાં મંત્રાલયને મોકલવામાં આવ્યો હતો કારણ કે EPFની 'ગેરંટર' કેન્દ્ર સરકાર છે. નાણા મંત્રાલયે તપાસ બાદ આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હોવાનું કહેવાય છે. આ કારણોસર, શ્રમ મંત્રાલયના નિર્દેશો પર, EPFO આ મહિને 2025-26 માટે શેરધારકોના ખાતામાં 8.25 ટકા વ્યાજની રકમ જમા કરી શકે છે.
શેરધારકોના ખાતામાં વ્યાજ જમા કરવામાં આવશે
આટલું જ નહીં, EPFO દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી નવી પદ્ધતિ હેઠળ હવે વ્યાજ સીધા અને ઝડપથી શેરધારકોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. જ્યારે ગત વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં EPFOએ પણ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે વ્યાજ દર 8.25 ટકા જાળવી રાખ્યો હતો. જોકે, EPFOએ 2023-24 માટે વ્યાજ દરમાં થોડો વધારો કરીને 2024માં 8.25 ટકા કર્યો હતો, જે 2022-23માં 8.15 ટકા હતો.
માર્ચ 2022માં, સંસ્થાએ 2021-22 માટે વ્યાજ દર ઘટાડીને 8.10 ટકા કર્યો હતો, જે ચાર દાયકાથી વધુમાં સૌથી નીચું સ્તર હતું. અગાઉ 2020-21માં આ દર 8.5 ટકા હતો. જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 1977-78માં તે આઠ ટકા હતો. માર્ચ 2020માં, EPFOએ 2019-20 માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ દર ઘટાડીને 8.5 ટકા કર્યો હતો, જે 2018-19માં 8.65 ટકા હતો.
સંસ્થાએ 2016-17માં 8.65 ટકા અને 2017-18માં 8.55 ટકા વ્યાજ આપ્યું હતું, જ્યારે 2015-16માં આ દર 8.8 ટકા હતો. નાણાકીય વર્ષ 2013-14 અને 2014-15માં વ્યાજ દર 8.75 ટકા હતો, જે 2012-13માં 8.5 ટકાથી વધુ હતો. નાણાકીય વર્ષ 2011-12માં આ દર 8.25 ટકા હતો.
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