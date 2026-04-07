સરકાર વ્યવસાયોને પતનથી બચાવશે, ₹2.5 લાખ કરોડની નવી યોજનાની જાહેરાત

પશ્ચિમ એશિયાના સંકટથી પ્રભાવિત MSME ને રાહત આપવા માટે સરકાર ₹2.5 લાખ કરોડની ક્રેડિટ ગેરંટી યોજના અને લોન સુરક્ષા રજૂ કરશે.

ફાઇલ: પંજાબના પટિયાલા જિલ્લામાં એક રોડ દ્રશ્ય. (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 4:41 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ભૂ-રાજકીય અસ્થિરતા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકાર ભારતીય અર્થતંત્રને રાહત આપવા માટે એક મોટા રાહત પેકેજ પર વિચાર કરી રહી છે. સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર આશરે ₹2.5 લાખ કરોડની નવી 'ક્રેડિટ ગેરંટી યોજના' રજૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ યોજનાનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે પ્રવાહિતાની સમસ્યાઓ અને કામગીરીમાં અવરોધોનો સામનો કરી રહેલા સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) ને મદદ કરવાનો છે.

યોજનાનું માળખું અને મુખ્ય જોગવાઈઓ

પ્રસ્તાવિત યોજના હેઠળ, સરકાર કટોકટીથી પ્રભાવિત વ્યવસાયોને લોન પર 90 ટકા સુધીની ક્રેડિટ ગેરંટી પૂરી પાડશે. આ ગેરંટી મહત્તમ ₹100 કરોડ સુધીની લોન પર લાગુ થશે. જો વર્તમાન સંઘર્ષને કારણે ઉધાર લેનાર લોન ચૂકવી શકતું નથી, તો ધિરાણકર્તાઓ (બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ) ને નેશનલ ક્રેડિટ ગેરંટી ટ્રસ્ટી કંપની (NCGTC) દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવશે, જે સરકારની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે.

આ મહત્વાકાંક્ષી યોજનાને અમલમાં મૂકવા માટે, સરકારને આશરે ₹17,000 કરોડ થી ₹18,000 કરોડ ફાળવવાની જરૂર પડી શકે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ પહેલ COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન શરૂ કરાયેલી ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ગેરંટી યોજના (ECLGS) જેવી જ હશે, જેણે લોકડાઉન દરમિયાન લાખો વ્યવસાયોને પતનથી બચાવ્યા હતા.

ECLGS ની સફળતાથી પ્રેરિત

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન (આત્મનિર્ભર ભારત મિશન) હેઠળ મે 2020 માં શરૂ કરાયેલ, ECLGS એ ભારતીય અર્થતંત્રને સ્થિર કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે સમયે, સરકારે પાત્ર વ્યવસાયોને 100 ટકા ગેરંટી પૂરી પાડી હતી, જેનાથી બેંકો માટે કોઈપણ વધારાના જોખમ વિના લોન આપવાનું સરળ બન્યું હતું. વર્તમાન યોજનામાં વ્યાજ દરોને મર્યાદિત કરવાનો અને કોઈપણ પ્રોસેસિંગ ફી અથવા કોલેટરલ વિના લોન આપવાનો પણ પ્રસ્તાવ છે, જેનાથી વ્યવસાયો પર નાણાકીય બોજ ઓછો થાય છે.

ફુગાવો અને પુરવઠા શૃંખલા પર અસર

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી લશ્કરી સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં લગભગ 50 ટકાનો વધારો થયો છે. તેના જવાબમાં, સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લિટર ₹10નો ઘટાડો કરી દીધો છે. વધુમાં, સ્થાનિક બજારમાં પુરવઠો જાળવી રાખવા માટે મહત્વપૂર્ણ પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનોની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટી માફ કરવામાં આવી છે.

આ ક્રેડિટ ગેરંટી યોજના માત્ર MSME ક્ષેત્રને કાર્યકારી મૂડી પૂરી પાડશે નહીં પરંતુ ઉડ્ડયન અને લોજિસ્ટિક્સ જેવા ક્ષેત્રોને પણ રાહત આપશે, જે વધતા ઇંધણના ભાવ અને વિક્ષેપિત દરિયાઈ માર્ગો સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આ સરકારી પગલાને ભારતીય ઉદ્યોગસાહસિકોના મનોબળને વધારવા અને વૈશ્વિક કટોકટી વચ્ચે આર્થિક વિકાસની ગતિ જાળવી રાખવા તરફ એક નિર્ણાયક પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

