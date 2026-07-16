1 એપ્રિલ 2027 થી લાગુ થશે કારના નવા માઈલેજ નિયમો, સરકારે રજૂ કર્યો CAFE-III ડ્રાફ્ટ
સરકારે 2027 થી કાર માટે કડક માઇલેજ ધોરણોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જેના પર 6 ઓગસ્ટ સુધી જનતા પાસેથી સૂચનો માંગવામાં આવ્યા છે
Published : July 16, 2026 at 4:20 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય વાહન બજારમાં પ્રદૂષણ પર લગામ કસવા અને ગાડીઓની માઈલેજ સુધારવા માટે કેન્દ્ર સરકાર એક દૂરગામી નીતિ લાગુ કરવાની તૈયારીમાં છે. કેન્દ્રીય વીજ મંત્રાલયે તેના માટે 'CAFE-III' (કોર્પોરેટ એવરેજ ફ્યુલ ઇકોનોમી) નિયમોનો નવો ડ્રાફ્ટ રજૂ કર્યો છે. આ નવા નીતિગત માળખા પર ઓટો મોબાઇલ નિષ્ણાતો, કંપનીઓ અને સામાન્ય નાગરિકો તરફથી 6 ઓગસ્ટ 2026 સુધી સલાહ અને સૂચનો આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. આ પગલું આગામી વર્ષોમાં કાર ખરીદનારોના નિર્ણયને નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત કરશે.
આ પ્રસ્તાવિત કાયદાની મુખ્ય વાતો અને સામાન્ય લોકો પર તેની અસર નીચે પ્રમાણે છે.
કયા વાહનો પર લાગુ થશે આ નવો કાયદો?
મંત્રાલયની દિશા-નિર્દેશો અનુસાર, નવા ઈંધણ ધોરણો મુખ્યત્વે 'M1' શ્રેણીના પેસેન્જર વાહનો પર લાગુ થશે. આ શ્રેણીમાં એવી બધી ખાનગી કારનો સમાવેશ થાય છે જેમાં ડ્રાઇવર સહિત મહત્તમ નવ લોકો બેસી શકે છે અને જેનું કુલ વજન 3,500 કિલોગ્રામથી ઓછું છે. વ્યવહારિક રીતે કહીએ તો, ભારતીય બજારમાં વેચાતા લગભગ દરેક નાના અને મોટા વાહન, જેમ કે હેચબેક, સિડાન અને SUVને તેમાં આવરી લેવાશે. આ સિસ્ટમ નાણાંકીય વર્ષ 2027-28 અને 2031-32 વચ્ચે દેશમાં ઉત્પાદિત અથવા વિદેશથી આયાત કરાયેલી બધી કાર પર લાગુ થશે.
CAFE નિયમો પાછળનું ગણિત શું છે?
CAFE (કોર્પોરેટ એવરેજ ફ્યુઅલ ઇકોનોમી) નિયમ કોઈ એક કારની માઈલેજ માપતી નથી. તેના બદલે, તે આખા વર્ષ દરમિયાન ઓટોમોબાઇલ ઉત્પાદક દ્વારા વેચાયેલા તમામ વાહનોના સરેરાશ કાર્બન ઉત્સર્જન અને ઇંધણ વપરાશ પર નજર રાખે છે. તેનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત એ છે કે જો કોઈ કંપની વધુ પેટ્રોલ અથવા ડીઝલનો વપરાશ કરતા ભારે વાહનો વેચે છે, તો તેણે તેની એકંદર સરેરાશને સંતુલિત કરવા માટે સમાન સંખ્યામાં હાઇબ્રિડ અથવા સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV) પણ વેચવા જોઈએ. બ્યુરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સી (BEE) ભારતમાં ઉર્જા સંરક્ષણ કાયદા હેઠળ આ કડક નિયમોનું નિરીક્ષણ કરે છે.
ગ્રાહકોના ખિસ્સા અને બજેટ પર શું અસર પડશે?
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ખર્ચમાં ઘટાડો:
આ કાયદાના અમલ પછી, વાહન ઉત્પાદકોને એવી ટેકનોલોજી વિકસાવવાની જરૂર પડશે જે વાહનોને ઓછા ઇંધણમાં વધુ માઈલેજ આપે. આનાથી વાહન માલિકોના માસિક ઇંધણ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.
પ્રારંભિક કિંમતમાં વધારો:
એન્જિનને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા, આધુનિક હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ્સ ઉમેરવા અને વધુ સારી ઉત્સર્જન તકનીકોનો ઉપયોગ કરવાથી કારની પ્રારંભિક કિંમત (એક્સ-શોરૂમ કિંમત) વધી શકે છે. જોકે, નિષ્ણાતો માને છે કે માઇલેજ બચત થોડા વર્ષોમાં આ ખર્ચ વસૂલ કરી આપશે.
ઉદ્યોગ જગતની ચિંતાઓ
સરકાર અને ઓટોમેકર્સ છેલ્લા એક વર્ષથી આ નીતિ પર ઉગ્ર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. સપ્ટેમ્બર 2025 માં રજૂ કરાયેલ પ્રારંભિક દરખાસ્તમાં પ્રતિ કિલોમીટર કાર્બન ઉત્સર્જન 113 ગ્રામથી ઘટાડીને 91.7 ગ્રામ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓમાં સૌથી મોટો મતભેદ નાની અને સસ્તી કાર માટે નિયમોમાંથી ખાસ મુક્તિ છે. કેટલીક કંપનીઓ આના પક્ષમાં છે, જ્યારે મોટા વાહનોના ઉત્પાદકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. હવે સરકાર આ નીતિને જનતા તરફથી મળેલા અંતિમ પ્રતિસાદના આધારે જ અંતિમ સ્વરૂપ આપશે.
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