રાશન કાર્ડના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર, હવે પરિવાર મુજબ મળશે અનાજ, આ છે સરકારનો નવો પ્રસ્તાવ
સરકાર અંત્યોદય પરિવારોને પ્રતિ વ્યક્તિ 7 કિલો રાશન આપશે, જેની મહત્તમ મર્યાદા 35 કિલો પ્રતિ પરિવાર નક્કી કરાઈ છે.
Published : June 26, 2026 at 3:23 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે દેશના સૌથી ગરીબ પરિવારો માટે રાશન વિતરણને નિયંત્રિત કરતા નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. સરકાર રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા અધિનિયમ (NFSA), 2013 માં સુધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ દરખાસ્ત હેઠળ, અંત્યોદય અન્ન યોજના (AAY) ના લાભાર્થીઓને પૂરા પાડવામાં આવતા અનાજના જથ્થાને પરિવારના સભ્યોની સંખ્યા સાથે જોડવામાં આવશે. ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ વિભાગે 'રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા બિલ, 2026'નો મુસદ્દો તૈયાર કર્યો છે અને 13 જુલાઈ, 2026 સુધીમાં તેના પર જાહેર સૂચનો અને ટિપ્પણીઓ આમંત્રિત કરી છે.
વર્તમાન સિસ્ટમ વિરુદ્ધ નવો પ્રસ્તાવ
વર્તમાન નિયમો હેઠળ, અંત્યોદય (AAY) શ્રેણીના રાશન કાર્ડ ધારકોને પરિવારના સભ્યોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, દર મહિને પ્રતિ પરિવાર 35 કિલો અનાજ મળે છે.
નવા પ્રસ્તાવ હેઠળ, દર મહિને પ્રતિ વ્યક્તિ 7 કિલો અનાજ પૂરું પાડવામાં આવશે. જો કે, કોઈપણ પરિવાર માટે મહત્તમ રાશન મર્યાદા 35 કિલો રાખવામાં આવી છે.
વિવિધ પરિવારો પર અસર
આ નવા ફોર્મ્યુલાના અમલીકરણથી નાના પરિવારો માટે રાશનમાં ઘટાડો થશે, જ્યારે મોટા પરિવારો માટે રાશન મહત્તમ મર્યાદા સુધી મર્યાદિત રહેશે:
1-સદસ્યનો પરિવાર: અગાઉ 35 કિલો મેળતું હતું, નવા નિયમ હેઠળ ફક્ત 7 કિલો મળશે.
2-સભ્ય પરિવાર: નવા નિયમ હેઠળ, તેમને ફક્ત 14 કિલો રાશન મળશે.
3-સભ્ય પરિવાર: નવા નિયમ હેઠળ, તેમને ફક્ત 21 કિલો રાશન મળશે.
4-સભ્ય પરિવાર: નવા નિયમ હેઠળ, તેમને ફક્ત 28 કિલો રાશન મળશે.
5-કે તેથી વધુ સભ્યો ધરાવતું પરિવાર: તેમને મહત્તમ મર્યાદા હેઠળ 35 કિલો રાશન મળતું રહેશે.
ફેરફારનું મુખ્ય કારણ
ખાદ્ય મંત્રાલય અનુસાર, હાલની ફ્લેટ-રેટ સિસ્ટમ (ફિક્સ 35 કિલો) નાના અને મોટા ગરીબ પરિવારો વચ્ચે નોંધપાત્ર અસમાનતા ઊભી કરી રહી હતી. ઉદાહરણ તરીકે, 'પ્રાયોરિટી હાઉસહોલ્ડ' (PHH) ને પ્રતિ વ્યક્તિ 5 કિલો રાશન મળે છે. જો અંત્યોદય પરિવારમાં 7 સભ્યો હોય, તો નિશ્ચિત 35 કિલો ફાળવણીનો અર્થ એ થયો કે તેમને પ્રતિ વ્યક્તિ માત્ર 5 કિલો જ મળતું હતું. 'અંત્યોદય' (ગરીબમાં સૌથી ગરીબ) વર્ગીકરણ હોવા છતાં, આ જથ્થો પ્રાથમિકતા ધરાવતા સામાન્ય ગરીબ પરિવારોને ફાળવવામાં આવેલા જથ્થા જેટલો અથવા તેનાથી ઓછો હતો.
સરકાર જણાવે છે કે આ સુધારો "માનવ જીવન ચક્ર અભિગમ" હેઠળ ખોરાક અને પોષણ સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી દેશના સૌથી સંવેદનશીલ વર્ગોને ગુણવત્તાયુક્ત ખોરાક પૂરતો મળે તે સુનિશ્ચિત થાય. હાલમાં, સરકાર આ યોજના હેઠળ ચોખા અને ઘઉં સંપૂર્ણપણે મફતમાં પૂરા પાડે છે.
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