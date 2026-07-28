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કાર ઓનર્સને મોટી રાહત! હવે ત્રણ વર્ષ સુધી નહીં કરાવવો પડે પૉલ્યુશન ટેસ્ટ, સરકારનો નવો પ્રસ્તાવ

સરકારે નવા BS-VI વાહનો માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રોની માન્યતા ત્રણ વર્ષ સુધી લંબાવવા અને જૂના વાહનો માટે નિયમો કડક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે

સરકારે નવા BS-VI વાહનો માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રોની માન્યતા ત્રણ વર્ષ સુધી લંબાવવા અને જૂના વાહનો માટે નિયમો કડક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે
સરકારે નવા BS-VI વાહનો માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રોની માન્યતા ત્રણ વર્ષ સુધી લંબાવવા અને જૂના વાહનો માટે નિયમો કડક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 11:42 AM IST

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નવી દિલ્હી: રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઇવે મંત્રાલય (MoRTH) એ નવા અને ઓછું પ્રદૂષણ ફેલાવનારા વાહનો (BS-VI) માટે પૉલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટ (PUCC) ની માન્યતા ત્રણ વર્ષ સુધી લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન મુજબ, આ નવા નિયમનો હેતુ નવી, સ્વચ્છ ટેકનોલોજીથી સજ્જ વાહનોના માલિકોને વારંવાર કાગળકામના ભારણમાંથી મુક્ત કરવાનો છે. તેનાથી વિપરીત, જૂના, વધુ પ્રદૂષણ ફેલાવનારા વાહનો માટેના નિયમો કડક બનાવવામાં આવ્યા છે.

પ્રસ્તાવિત નિયમો હેઠળ, વય અને ઉત્સર્જન ધોરણોના આધારે વાહન શ્રેણીઓ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે:

1. BS-VI ખાનગી વાહનો

  • 6 વર્ષ સુધીના જૂના વાહનો: આ વાહનો માટે PUCC માન્યતા વર્તમાન એક વર્ષથી ત્રણ વર્ષ સુધી લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ છે.
  • 6 થી 10 વર્ષ જૂના વાહનો: આ વાહનો માટે દર વર્ષે તેમના પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રનું રીન્યૂ કરવું આવશ્યક છે.
  • 10 વર્ષથી વધુ જૂના વાહનો: ઉત્સર્જનની કડક દેખરેખ સુનિશ્ચિત કરવા માટે દર છ મહિને આની તપાસ કરાવવી આવશ્યક છે.

2. BS-6 કૉમર્શિયલ વાહનો

  • 6 વર્ષ સુધીના કૉમર્શિયલ વાહનો: વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા આ વાહનો માટે PUCC (પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટ) ની માન્યતા 2 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.

3. BS-4 વાહનો

  • BS-4 વાહનો માટેના નિયમો કડક બનાવવામાં આવ્યા છે; હવે તેમને દર 6 મહિને પ્રદૂષણ તપાસ કરાવવી ફરજિયાત છે.

4. BS-1, BS-2, અને BS-3 વાહનો

  • હવાની ગુણવત્તાને સુરક્ષિત રાખવા અને વધુ પડતા ટેલપાઇપ ઉત્સર્જનને રોકવા માટે, આ જૂના વાહનોના માલિકોએ હવે દર 3 મહિને તેમના PUCC ને રીન્યૂ કરાવવું પડશે.

ભારત સ્ટેજ (BS) ધોરણો દેશમાં વાહનો દ્વારા ઉત્સર્જિત થતા હાનિકારક પ્રદૂષકો - જેમ કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ અને કણોના પદાર્થને મર્યાદિત કરવાનું કામ કરે છે. પર્યાવરણને સુધારવા માટે, ભારત સરકારે એપ્રિલ 2020 માં કડક BS-6 ઉત્સર્જન ધોરણો અને માત્ર 10 ppm ની ઓછી સલ્ફર સામગ્રી સાથે બળતણ લાગુ કર્યું, BS-5 તબક્કાને સંપૂર્ણપણે બાયપાસ કરીને, દેશભરમાં માત્ર 10 ppm ની ઓછી સલ્ફર સામગ્રી સાથેનું બળતણ. આ નીતિગત પરિવર્તનથી પ્રદૂષણ પરીક્ષણ કેન્દ્રો પર ભીડ ઓછી થશે, નિયમનકારી પાલન સરળ બનશે અને આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ વાહનોના માલિકોને સીધો ફાયદો થશે તેવી અપેક્ષા છે.

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TAGGED:

3 YEAR PUCC VALIDITY
BS6 VEHICLE POLLUTION CERTIFICATE
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VEHICLE EMISSION NORMS INDIA
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