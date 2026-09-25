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VIDEO: રવિવારે પણ ખુલ્લી રહેશે સરકારી બેંક! અચાનક કેમ લેવો પડ્યો આ નિર્ણય, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

આવતી 27 સપ્ટેમબર 2026એ એટલે કે રવિવારે પણ દેશની તમામ સરકારી બેંક અને ગ્રામીણ બેંક સામાન્ય દિવસોની જેમ ખુલી રહેશે.

બેંક હડતાળ
બેંક હડતાળ (AI IMAGE)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 11:02 AM IST

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નવી દિલ્હીઃ જો તમારે બેંકમાં કોઈ પણ જરૂરી કામ છે, તો આ ખબર તમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. બેંક કર્મચારીઓની 3 દિવસની દેશવ્યાપી હડતાળને જોતા સરકારના નાણામંત્રાલયે સામાન્ય જનતાને રાહત આપવા માટે એક મહત્ત્વનો નિર્ણય લીધો છે.

આવતી 27 સપ્ટેમબર 2026એ એટલે કે રવિવારે પણ દેશની તમામ સરકારી બેંક અને ગ્રામીણ બેંક સામાન્ય દિવસોની જેમ ખુલી રહેશે. સરકારના આ નિર્ણયને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ પણ મંજૂરી આપી દીધી છે. રવિવારે બેંકની તમામ શાખાઓ, દફ્તર અને એટીએમ સંપૂર્ણ રીતે કામ કરશે જેથી લોકો પોતાનું જરૂરી કામ પતાવી શકે.

રવિવારે બેંક ખોલવાનો નિર્ણય કેમ લેવાયો?

હકીકતમાં, સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા સપ્તાહમાં સતત ઘણા દિવસો સુધી બેંક બંધ રહી શકે છેઃ

26 સપ્ટેમ્બરઃ મહિનાનો ચોથો શનિવાર હોવાના કારણે બેંકોમાં રજા છે.

27 સપ્ટેમ્બરઃ રવિવારની સાપ્તાહિક રજા.

28થી 30 સપ્ટેમ્બરઃ બેંક યૂનિયનોની 3 દિવસની મોટી હડતાળ.

જો સરકાર રવિવારે બેંક ખોલવાનો નિર્ણય ન લેતી, તો દેશમાં સતત 5 દિવસ સુધી બેંકોમાં તાળા લટકતા જોવા મળતા. સામાન્ય જનતાને આ મોટી પરેશાનીથી બચાવવા માટે સરકારે તાત્કાલિક પગલું ઉઠાવતા રવિવારે પણ બેંક ખુલ્લી રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે.

30 સપ્ટેમ્બરની 'હાફ યરલી ક્લોઝિંગ' પર પણ સંકટ

આ હડતાળ એટલા માટે પણ વધારે ગંભીર છે કારણ કે 30 સપ્ટેમ્બરએ બેંકો માટે અર્ધ-વાર્ષિક હિસાબ બંધ કરવાનો (half-yearly closing) દિવસ હોય છે. આ દિવસે, બેંકોએ પાછલા છ મહિનાના તેમના હિસાબોનું સરવૈયું (reconciliation) કરવાનું અને સરકારી કરવેરાને લગતા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પૂર્ણ કરવાના હોય છે. જો કર્મચારીઓ હડતાળ પર યથાવત રહે, તો તેની સીધી અસર દેશના વ્યવસાયો અને બજારો પર પડી શકે છે. જોકે, સરકાર અને બેંક મેનેજમેન્ટ યુનિયનોને હડતાળ પાછી ખેંચી લેવા માટે સતત આગ્રહ કરી રહ્યા છે.

આખરે બેંક કર્મચારીઓ કેમ કરી રહ્યા છે હડતાળ?

બેંક કર્મચારીઓના સંગઠન UFBUનું કહેવું છે કે દેશના 90 ટકા બેંક કર્મચારી આ હડતાળમાં સામેલ છે. અને આ તેમની મુખ્ય માંગો છે.

સપ્તાહમાં 5 દિવસ કામઃ બેંક કર્મચારી લાંબા સમયથી માંગ કરી રહ્યા છે કે આઈટી કંપનીઓની જેમ તેમને પણ સપ્તાહમાં ફક્ત 5 દિવસ કામ કરવું પડે (શનિવાર અને રવિવારે રજા હોય).

પેન્શમાં સુધારઃ જૂના કર્મચાારીઓનું પેન્શન વધારવામા આવે અને બધાને એક સમાન મોંઘવારી ભથ્થું મળે.

જૂની પેન્શન યોજના (OPS) માટેનો વિકલ્પ: નવા કર્મચારીઓને પણ જૂની પેન્શન યોજના પસંદ કરવાની તક મળવી જોઈએ.

તમારા માટે જરૂરી સલાહઃ તાત્કાલિક પતાવી લેજો આ કામ

સરકારી બેંકોએ પોતાના ગ્રાહકોને કેટલીક જરૂરી વાતોનું ધ્યાન રાખવા કહ્યું છેઃ

રવિવારનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરો: જો તમારે રોકડ જમા કરાવવી હોય, ચેક સબમિટ કરવો હોય અથવા બેંકિંગને લગતું અન્ય કોઈ મહત્વનું કામ કરવું હોય, તો તે પૂરું કરવા માટે ૨૭ સપ્ટેમ્બર (રવિવાર)ના રોજ બેંકની મુલાકાત લો.

ઓનલાઇન બેંકિંગનો ઉપયોગ કરો: હડતાલ દરમિયાન પણ UPI (Google Pay, PhonePe), નેટ બેંકિંગ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ કાર્યરત રહેશે. તમે સરળતાથી ઓનલાઇન નાણાં ટ્રાન્સફર કરી શકશો.

ATMનું ધ્યાન રાખો: હડતાળને કારણે 28થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ATMમાં રોકડ ખૂટી શકે છે. તેથી, તમારે જરૂરી પડતી રોકડ અગાઉથી જ ઉપાડીને રાખો.

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રવિવારે ખુલ્લી રહેશે બેંક
BANKS TO REMAIN OPEN SUNDAY

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