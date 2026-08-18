Xના નવા સેન્સરશિપ ફીચર સામે ભારતને વાંધો, કહ્યું - દેશનો કાયદો માનવો પડશે
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે એલન મસ્કની Xને સરકારી સેન્સરશિપ જાહેર કરવાના નવા નિયમ છતાં ભારતીય કાયદાઓનું પાલન કરવું પડશે.
Published : August 18, 2026 at 10:12 AM IST
નવી દિલ્હીઃ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (ટ્વિટર)ના માલિક એલન મસ્ક અને ભારત સરકાર વચ્ચે ફરી એકવાર ટકરાવ જોવા મળ્યો છે. ભારત સરકારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, એલન મસ્કની કંપનીએ ભારતના કાયદા (Law of the Land)નું સંપૂર્ણપણે પાલન કરવું પડશે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
આ વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે એલન મસ્કે X પર એક નવું ઓપન-સોર્સ એલ્ગોરિધમ રજૂ કરવાની જાહેરાત કરી. મસ્કનો દાવો છે કે, આ નવા ફીચર દ્વારા સરકારો દ્વારા કરવામાં આવતી સેન્સરશિપ સંપૂર્ણપણે પારદર્શક બની જશે. નવા નિયમ હેઠળ, જો દુનિયાની કોઈપણ સરકાર અથવા સરકારી એજન્સી Xને કોઈ પોસ્ટ હટાવવા અથવા કોઈ એકાઉન્ટ બ્લોક કરવાની વિનંતી કરશે, તો X તે આદેશ અને તેના કાનૂની આધારની માહિતી યુઝર્સ સમક્ષ જાહેર કરશે.
સરકારનો વાંધો અને કાનૂની અડચણ
મસ્કના આ પગલાને લઈને ભારત સરકારે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. નવી દિલ્હીમાં મીડિયાના સવાલોના જવાબ આપતાં એક વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીએ સ્પષ્ટ કહ્યું, “Xએ ભારતના નિયમો અને કાયદાની મર્યાદામાં રહીને જ કામ કરવું પડશે.”
વાસ્તવમાં, ભારતના માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી (IT) કાયદાની કલમ 69A હેઠળ સરકારને દેશની સંપ્રભુતા, અખંડિતતા, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થા માટે ખતરો ઊભો કરનારી સામગ્રીને બ્લોક કરવાનો અધિકાર છે. સુરક્ષાના કારણોસર આવા સરકારી આદેશો અને સંબંધિત પ્રક્રિયાઓને સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે. Xનો નવો પારદર્શિતા નિયમ ભારતના આ કાનૂની માળખા સાથે સીધો ટકરાય છે.
આગળ શું કાર્યવાહી થઈ શકે?
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, જો X ભારતીય કાયદાની અવગણના કરીને સરકારી આદેશોને જાહેર કરશે, તો સરકાર તેની સામે કડક વલણ અપનાવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં Xને ભારતમાં મળતું ‘સેફ હાર્બર’ (Safe Harbour)નું રક્ષણ ગુમાવવું પડી શકે છે. સેફ હાર્બરનો દરજ્જો હટ્યા બાદ પ્લેટફોર્મને તેના પર પોસ્ટ થતી તૃતીય પક્ષની સામગ્રી માટે કાનૂની જવાબદારીનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને કંપની તથા તેના અધિકારીઓ સામે પણ કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
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