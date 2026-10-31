સરકારે 31 ડિસેમ્બર સુધી કપાસની ડ્યુટી-મુક્ત આયાત લંબાવી, કાપડ ઉદ્યોગને રાહત
સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્ર માટે કપાસની ઉપલબ્ધતા વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી, સરકારે કપાસની આયાત પરની કસ્ટમ ડ્યુટીમાં રાહત આપતા બે મહિનાની છૂટ આપી છે.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 9:16 AM IST
નવી દિલ્હી: સરકારે કપાસની આયાત પરની હાલની કસ્ટમ ડ્યુટીમાં મળેલી મુક્તિને આ વર્ષે 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવી છે. નાણા મંત્રાલયે આ અંગે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. અગાઉ 31 ઓક્ટોબર સુધી અમલી રહેલી આ મુક્તિને, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે કપાસની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુથી લંબાવવામાં આવી છે.\
સરકારે બે મહિના માટે આપી રાહત
સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્ર માટે કપાસની ઉપલબ્ધતા વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી, સરકારે કપાસની આયાત પરની કસ્ટમ ડ્યુટીમાં રાહત આપતા બે મહિનાની છૂટ આપી છે. હવે 31 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી કપાસની આયાત ડ્યુટી મુક્ત કરવામાં આવી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, મે મહિનામાં, સરકારે કપાસની આયાતને પાંચ મહિના માટે, એટલે કે 31 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી કસ્ટમ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપી હતી.
નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "આ મુદ્દત વધારાથી કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ મળશે, જેનાથી ઉત્પાદકો અને ગ્રાહકોને સીધો લાભ થશે. સાથે જ, આ નિર્ણય લેતી વખતે સ્થાનિક ખેડૂતોના હિતોનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે."
મંત્રાલયે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આ પગલાથી બજારમાં કપાસની વધુ સારી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત થશે, જેની સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ- ખાસ કરીને લઘુ અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોના કામકાજ પર સકારાત્મક અસર પડશે તેવી અપેક્ષા છે.
કાપડ ઉદ્યોગને થશે ફાયદો
સરકારનું માનવું છે કે આ પગલાથી સમગ્ર ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનમાં કાચા માલના ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. તેની સીધી અસર સૂતર, કાપડ, તૈયાર વસ્ત્રો અને અન્ય તૈયાર ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોના ખર્ચ પર પડશે.
સ્થાનિક બજારમાં કાચા કપાસની ઉપલબ્ધતા વધશે.
કપાસના ભાવ સ્થિર રહેશે.
તૈયાર ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનો પર મોંઘવારીનું દબાણ ઘટશે.
આ ઉપરાંત, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો (SMEs) ને પણ લાભ થશે, જેનાથી તેમને વૈશ્વિક બજારમાં તેમની સ્પર્ધાત્મકતા જાળવી રાખવામાં મદદ મળશે.
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