ખાદ્ય તેલના પેકેજિંગ માટે નવા સરકારી નિયમો; બધી બ્રાન્ડ્સ માટે પેકેજિંગ કદ હવે સમાન હશે
આ નિમયથી ગ્રાહકો માટે કિંમતોની તુલના કરવાનું સરળ બનશે અને પારદર્શિતા વધશે
Published : June 6, 2026 at 10:07 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ખાદ્ય તેલ કંપનીઓ માટે નવા અને કડક નિયમો રજૂ કર્યા છે. હવેથી, દેશમાં વેચાતા તમામ પ્રકારના ખાદ્ય તેલની પેકેજિંગ સાઈજ એક સમાન હશે. કન્ઝ્યૂમર અફેર્સના વિભાગે ગ્રાહક હિતોનું રક્ષણ કરવા અને બજાર પારદર્શિતા વધારવા માટે કાનૂની માપન નિયમોમાં આ મહત્વપૂર્ણ સુધારો રજૂ કર્યો છે.
ભારતના ખાદ્ય તેલ બજારના લગભગ 90 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી મુખ્ય ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ સાથે વ્યાપક પરામર્શ બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નવા નિયમો સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત અને ઈમ્પોર્ટેડ ખાદ્ય તેલ બંને પર સમાન રીતે લાગુ પડશે.
હવે નહીં ચાલે કંપનીઓ મનમાની
પહેલાં, બજારમાં ખાદ્ય તેલના પેકેટ 850 મિલી, 900 મિલી અથવા 950 મિલી જેવી વિવિધ સાઈઝમાં જોવા મળતા હતા. આનાથી ગ્રાહકો માટે વિવિધ બ્રાન્ડ્સમાં તેલના વાસ્તવિક ભાવોની તુલના કરવી મુશ્કેલ બની જતું હતું. કંપનીઓ ઘણીવાર સમાન પેકેટની સાઈઝ જાળવી રાખતી હતી જ્યારે અંદર તેલનો વાસ્તવિક જથ્થો ઘટાડતી હતી - આ પ્રથા વ્યવસાયિક ભાષામાં 'શ્રિંક્ફેક્શન' તરીકે ઓળખાય છે. નવા નિયમો કંપનીઓ દ્વારા આવી મનસ્વી પ્રથાઓ પર સંપૂર્ણ વિરામ મૂકશે.
સરકારે ચોક્કસ સાઈઝ નક્કી કરી
નવા આદેશ મુજબ, સરસવ, સોયાબીન, સૂર્યમુખી, ખજૂર, મગફળી, તલ, રાઈસ બ્રાન, કપાસિયા અને મકાઈના તેલ હવે ફક્ત સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કદમાં જ વેચી શકાશે:
ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે (છૂટક સાઈઝ): 200 મિલી/ગ્રામ, 500 મિલી/ગ્રામ, 1 લિટર/કિલો, 2 લિટર/કિલો, 3 લિટર/કિલો, 4 લિટર/કિલો, અને 5 લિટર/કિલો.
હોટેલ અથવા જથ્થાબંધ બજારો માટે (બલ્ક કદ): 15 લિટર/કિલો અને 20 લિટર/કિલો.
ગરીબો માટે નાના પાઉચ મળતા રહેશે
બજારની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે 200 મિલી અથવા 200 ગ્રામથી નાના પેકેટને આ નિયમમાંથી મુક્તિ આપી છે. આ ખાતરી કરે છે કે ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો બજારમાં સરળતાથી સસ્તા, નાના પાઉચ શોધી શકે છે. વધુમાં, ઓછા વેચાણ વોલ્યુમ ધરાવતા ચોક્કસ વિશિષ્ટ તેલને પણ આ નિયમનમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
વજન અને વોલ્યુમ બંને જાહેર કરવા ફરજિયાત
બીજો એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર એ છે કે જો કોઈ કંપની પેકેટ પર તેલનો જથ્થો લિટર અથવા મિલીલીટરમાં દર્શાવે છે, તો તેણે તેની બાજુમાં તેલનું કુલ વજન (ગ્રામ અથવા કિલોગ્રામમાં) પણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવું પડશે. આનાથી ગ્રાહકો સરળતાથી સમજી શકશે કે તેઓ વિવિધ બ્રાન્ડ્સમાંથી કેટલું મૂલ્ય મેળવી રહ્યા છે.
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