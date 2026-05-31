હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચ સરકારનો મોટો નિર્ણય, પેટ્રોલ-ડિઝલ અને ATF પર એક્સપોર્ટ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કર્યો
વૈશ્વિક તેલ સંકટ વચ્ચે, ભારત સરકારે એક મોટો નિર્ણય લેતા અને પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર નિકાસ ડ્યુટી ઘટાડી.
Published : May 31, 2026 at 3:33 PM IST
નવી દિલ્હી: સરકારે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એવિએશન ફ્યુઅલ (ATF) ની નિકાસ પર લાદવામાં આવતા વિન્ડફોલ પ્રોફિટ ટેક્સ (SED) માં ઘટાડો કર્યો છે. આ ફેરફાર 1 જૂનથી અમલમાં આવશે. જોકે, ઘરેલુ વપરાશ માટે વપરાતા ઇંધણ પરના કર દરમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક જાહેરનામા અનુસાર, પેટ્રોલ નિકાસ પર સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી (SAED) 3 રૂપિયા પ્રતિ લિટરથી ઘટાડીને 1.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે.
વધુમાં, ડીઝલ નિકાસ પર ડ્યુટી 16.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટરથી ઘટાડીને 13.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે. એવિએશન ફ્યુઅલ પર ડ્યુટી 16 રૂપિયા પ્રતિ લિટરથી ઘટાડીને 9.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે. નવા દર 1 જૂનથી અમલમાં આવશે. મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ઘરેલુ ઉપયોગ પર લાગુ રોડ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેસ શૂન્ય અને યથાવત રહેશે.
જણાવી દઈએ કે સરકારે તાજેતરના મહિનાઓમાં ઘણી વખત અણધાર્યા નફા પર ટેક્સની વ્યવસ્થામાં સુધારો કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ અને ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. દરમિયાન, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલના પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે સ્થાનિક બજારમાં પ્રવેશ પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે.
અગાઉ, ઇંધણ ઉત્પાદનોની નિકાસ પર ભારે ડ્યુટી લાદવામાં આવી હતી, જે દેખરેખ પછી સમયાંતરે ઘટાડવામાં આવી છે. આ સ્થાનિક બજારમાં ઇંધણની ઉપલબ્ધતા વધારવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ ટેક્સ સિસ્ટમ સ્થાનિક બજારમાં પર્યાપ્ત ઇંધણ ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા અને વૈશ્વિક ભાવ વધઘટથી થતા અનુચિત લાભને રોકવા માટે લાગુ કરવામાં આવી હતી.
