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શું E20 પેટ્રોલ વાહનમાં પૂરાવવાથી ઈન્શ્યોરન્સ પાસ નહીં થાય? સરકારે આપ્યું મોટું નિવેદન

જૂની કારમાં E20 ઇંધણ નાખવાથી વીમા ક્લેમ રદ થઈ શકવાની સોશિયલ મીડિયા પર ચાલતી ખબરોએ વાહન માલિકોમાં ભ્રમ પેદા કર્યો હતો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 4:37 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે વાહન વીમા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી એક મોટી અફવા પર કડકાઈથી વિરામ લગાવ્યો છે. પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB) ના ફેક્ટ ચેક યુનિટે સત્તાવાર રીતે સ્પષ્ટતા કરી છે કે E20 ઇંધણ (80% પેટ્રોલ અને 20% ઇથેનોલનું મિશ્રણ) નો ઉપયોગ વાહન વીમા પોલિસીની માન્યતાને અસર કરશે નહીં. સરકારે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા દાવાઓને જેમાં કહેવાયું છે કે E20 ઇંધણનો ઉપયોગ કરવાથી વીમા ક્લેઇમ અસ્વીકાર થઈ શકે છે તેને સંપૂર્ણપણે "નકલી" ગણાવીને ફગાવી દીધા છે.

PIBએ અફવાઓને ફગાવી છે
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં, ઇન્ટરનેટ પર ઘણી પોસ્ટ વાયરલ થઈ હતી જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે જો કોઈ વાહન માલિક જૂના અથવા અસંગત વાહનમાં E20 ઇંધણનો ઉપયોગ કરે છે, તો વીમા કંપનીઓ ક્લેઇમ સ્વીકારવાનો ઈનકાર કરી શકે છે. આનાથી વાહનચાલકોમાં નોંધપાત્ર મૂંઝવણ અને ચિંતા ફેલાઈ હતી.

આની તાત્કાલિક નોંધ લેતા, PIB ફેક્ટ ચેકે ટ્વીટ કર્યું કે મોટર વીમા પોલિસી સંપૂર્ણપણે માન્ય રહેશે અને E20 ઇંધણનો ઉપયોગ ક્લેઇમ સ્વીકારવામાં કોઈ અવરોધ ઊભો કરશે નહીં. વધુમાં, સરકારે જનતાને વિનંતી કરી છે કે આવી કોઈપણ ભ્રામક માહિતી પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા અથવા શેર કરતા પહેલા સત્તાવાર સ્ત્રોતો સાથે તેની ચકાસણી કરે.

દેશમાં ઇથેનોલના ઉપયોગનો ઝડપી વિસ્તરણ
તાજેતરના KPMG રિપોર્ટ મુજબ, ભારતના ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમને મોટા પાયે સફળતા મળી છે. E20 ઇંધણ હવે સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. સરકારના પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્યો ક્રૂડ ઓઇલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા, રાષ્ટ્રની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા અને પર્યાવરણને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવવાનો છે.

હવે, E85 ઇંધણનો વારો
સરકાર હવે E20 થી આગળ E85 ઇંધણ તરફ આગળ વધી રહી છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે ઇન્ડિયન ઓઇલ રિટેલ આઉટલેટ્સ પર E85 ઇંધણ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

  • વર્તમાન સ્થિતિ: E85 ઇંધણ દેશભરમાં 48 સરકારી તેલ માર્કેટિંગ આઉટલેટ્સ પર ઉપલબ્ધ છે.
  • ભવિષ્યનું લક્ષ્ય: ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં 500 આઉટલેટ્સ અને ડિસેમ્બર 2027 સુધીમાં આશરે 5,000 આઉટલેટ્સ સુધી વિસ્તરણ કરવાની યોજના છે.

વાહન માલિકો માટે મહત્વપૂર્ણ સલાહ
તમારા વાહનનો વીમો સંપૂર્ણપણે માન્ય રહે છે, પરંતુ એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે E85 જેવા ઉચ્ચ-ઇથેનોલ ઇંધણનો ઉપયોગ ફક્ત ખાસ ડિઝાઇન કરેલા ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનોમાં જ થવો જોઈએ. સ્ટાન્ડર્ડ વાહનોમાં તેનો ઉપયોગ એન્જિનને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

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