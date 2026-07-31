સરકારે 84 હજાર કરોની 'સમુદ્ર મંથન' યોજનાને મંજૂરી આપી, ઑઈલ-ગેસના સંશોધનને મળશે પ્રોત્સાહન
ઉત્પાદનમાં નવી શોધો લાવવા માટે જરૂરી શેર કરેલ માળખાગત સુવિધાઓ પર ₹10,000 કરોડ ખર્ચવામાં આવશે
Published : July 31, 2026 at 10:33 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે શુક્રવારે ₹84,084 કરોડની 'સમુદ્ર મંથન' રાષ્ટ્રીય ઓફશોર એક્સપ્લોરેશન યોજનાને મંજૂરી આપી. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ ઊંડા સમુદ્રી વિસ્તારોમાં ઑઈલ અને ગેસના સંશોધન, શોધક કુવાઓના ડ્રિલિંગ અને નવી શોધ માટે સહિયારા માળખાના વિકાસ માટે આંશિક સહાય પૂરી પાડવાનો છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી મંત્રીમંડળની બેઠક દરમિયાન આ યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવનારી આ યોજના ઓફશોર એક્સપ્લોરેશનની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલામાં વ્યાપક હસ્તક્ષેપોની જોગવાઈ કરે છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ યોજના હેઠળ, ઊંડા સમુદ્રી અને અતિ-ઊંડા સમુદ્રી વિસ્તારોમાં ખોદકામ માટે પ્રતિ કૂવો ₹650 કરોડ સુધીની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય સ્થાનિક ઑઈલ અને ગેસ ઉત્પાદનને વધારવા અને આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો છે.
સમુદ્ર મંથન યોજના માટેના કુલ ખર્ચમાંથી, 2031 માં પૂરા થતા પાંચ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ઊંડા સમુદ્રી ખોદકામ પ્રવૃત્તિઓને ટેકો આપવા માટે ₹43,200 કરોડ ફાળવવામાં આવશે.
વધુમાં, નવી શોધોને ઉત્પાદનમાં લાવવા માટે જરૂરી શેર કરેલ માળખાગત સુવિધાઓ પર ₹૧૦,૦૦૦ કરોડ ખર્ચવામાં આવશે.
એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ યોજના હેઠળ ઓફશોર વિસ્તારોમાંથી ડેટા એકત્રિત કરવા માટે ₹28534 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જ્યારે તેલ અને ગેસ ઉત્પાદન અને સેવા ક્ષેત્રોના વિકાસ માટે ₹2000 કરોડ ફાળવવામાં આવશે.
એ નોંધનીય છે કે ઊંડા સમુદ્રી વિસ્તારોમાં જ્યાં પાણીની ઊંડાઈ 1500 મીટરથી વધુ હોય ત્યાં એક કૂવો ખોદવાનો ખર્ચ 10 કરોડ ડૉલરથી 25 કરોડ ડૉલરની વચ્ચે થઈ શકે છે, જેમાં સફળતાની કોઈ ગેરંટી નથી.
નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, આ યોજના ઓફશોર બેસિનમાં શોધખોળ પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપશે, રોકાણ આકર્ષશે અને ભારતની ઓફશોર હાઇડ્રોકાર્બન ક્ષમતા વિકસાવવામાં મદદ કરશે.
છેલ્લા દાયકામાં ભારતની ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પરની નિર્ભરતા 77 ટકાથી વધીને 88 ટકા થઈ ગઈ છે, જ્યારે દેશ તેની કુદરતી ગેસ જરૂરિયાતોનો લગભગ અડધો ભાગ આયાત કરે છે.
સરકારનું કહેવું છે કે આ યોજના 600 મિલિયન ટનથી વધુ ઑઈલ અને ગેસ ભંડારની શોધને સરળ બનાવશે, સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપશે, રોજગારીનું સર્જન કરશે અને ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપશે.
આ યોજના હેઠળ, અદ્યતન ટેકનોલોજી, મોટા પાયે સર્વેક્ષણો અને વહેંચાયેલ માળખા દ્વારા ઓફશોર એક્સપ્લોરેશનને વેગ આપવામાં આવશે, જેનાથી લાંબા ગાળાની ઉર્જા સુરક્ષા મજબૂત બનશે.
આ યોજના માટેનું માળખું સૌપ્રથમ 2025 માં તેમના સ્વતંત્રતા દિવસના ભાષણ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રજૂ કર્યું હતું. તેમણે દેશના ઓફશોર ઉર્જા સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે આધુનિક 'સમુદ્ર મંથન' (સમુદ્ર મંથન) માટે હાકલ કરી હતી.
ભારતે 1997 થી ત્રણ વખત તેની તેલ અને ગેસ એક્સપ્લોરેશન નીતિમાં સુધારો કર્યો છે. આ પરિવર્તન ઉત્પાદન વહેંચણી કરારો (PSCs) થી દૂર થઈ ગયું છે - જેમાં ખર્ચ પુનઃપ્રાપ્તિ પછી નફાની વહેંચણીનો સમાવેશ થતો હતો - આવક વહેંચણી અને શોધ પ્રતિબદ્ધતાઓ પર આધારિત સિસ્ટમ તરફ.
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