સરકાર છાપવા જઈ રહી છે 200 કરોડની પ્લાસ્ટિકની નોટ, નાણામંત્રીએ સંસદમાં આપી જાણકારી
આ અંતર્ગત રૂ.10ની 100 કરોડ અને રૂ.20ની 100 કરોડ પ્લાસ્ટિકની નોટ છાપવામાં આવશે.
Published : August 11, 2026 at 9:09 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે દેશમાં નકલી નોટોના ચલણને રોકવા અને ચલણનું આયુષ્ય વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. સરકારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ના ₹10 અને ₹20 ના મૂલ્યમાં 2 અબજ (200 કરોડ) પોલિમર અથવા પ્લાસ્ટિક નોટોનું ફિલ્ડ ટ્રાયલ કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદના ઉપલા ગૃહ, રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં આ માહિતી શેર કરી.
નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ દરખાસ્ત RBIના સેન્ટ્રલ બોર્ડની ભલામણના આધારે રજૂ કરવામાં આવી હતી. RBI એક્ટ, 1934 ની કલમ 25 હેઠળ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ, ₹10 ની 100 કરોડ નોટો અને ₹20 ની 100 કરોડ નોટો પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરીને છાપવામાં આવશે.
કાગળની નોટો સાથે ફરતી નવી નોટો
સામાન્ય જનતાએ ગભરાવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આ નવી પ્લાસ્ટિક નોટો હાલની કાગળની નોટોને બદલવા અથવા બંધ કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવી નથી. નાણામંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે જ્યારે આ નોટો બજારમાં આવશે, ત્યારે તે હાલમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કાગળની નોટો સાથે ફરશે. શરૂઆતમાં, તે પસંદગીના શહેરો અથવા પ્રદેશોમાં ટ્રાયલ રન તરીકે જારી કરવામાં આવી શકે છે.
આ નોટો ક્યારે આવશે, અને તેનું કારણ શું છે?
આરબીઆઈના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્રીય બેંક આગામી નાણાકીય વર્ષ (નાણાકીય વર્ષ 27) ની શરૂઆતમાં આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. જો ટ્રાયલ સંપૂર્ણપણે સફળ થશે, તો આ પ્લાસ્ટિક નોટો વર્ષ 2028 (નાણાકીય વર્ષ 28) સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં મોટા પાયે જારી કરવામાં આવશે. હાલમાં, નોટો છાપવા માટે જરૂરી સામગ્રીની ખરીદી પ્રક્રિયા તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે; તેથી, કુલ ખર્ચ અને ચોક્કસ લોન્ચ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
પ્લાસ્ટિક નોટોના ત્રણ મુખ્ય ફાયદા
- લાંબું આયુષ્ય: કાગળની નોટો પાણીમાં સરળતાથી ફાટી જાય છે. પ્લાસ્ટિક નોટો કાગળની નોટો કરતાં બે થી ચાર ગણી વધુ સમય સુધી ટકી રહે છે.
- પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં સક્ષમ: ભારત ભારે ગરમી, ભારે વરસાદ અને ઉચ્ચ ભેજનો અનુભવ કરે છે. પોલિમર નોટો બધી હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં ટકાઉ રહે છે.
- સુરક્ષા: આ નોટોમાં સુરક્ષા સુવિધાઓ શામેલ છે જે નકલી નોટો બનાવવાનું અશક્ય બનાવે છે.
RBI ગવર્નરે જણાવ્યું છે કે, બજારમાં રજૂ કરતા પહેલા આ નોટોનું તમામ પરિસ્થિતિઓમાં સખત પરીક્ષણ કરવામાં આવશે. ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે અને કેનેડા જેવા વિશ્વભરના ઘણા દેશો પહેલાથી જ પ્લાસ્ટિક ચલણનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. હવે, ભારત પણ આ આધુનિક ટેકનોલોજી અપનાવવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
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