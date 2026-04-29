શું પેટ્રોલમાં 10 અને ડીઝલમાં 12 રૂપિયાનો થશે વધારો? વાયરલ દાવાઓ પર સરકારે જણાવી હકીકત
પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ મંત્રાલય દ્વારા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરાયો હોવાનો દાવો કરતો એક સંદેશ દેશભરના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Published : April 29, 2026 at 8:18 PM IST
નવી દિલ્હી: પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ મંત્રાલય દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ભારે વધારો કરવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો કરતો એક સંદેશ દેશભરના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વાયરલ પોસ્ટ મુજબ, પેટ્રોલના ભાવમાં 10 અને ડીઝલના ભાવમાં 12.50 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
PIB ફેક્ટ ચેક ભ્રામક સમાચારનું ખંડન કરે છે
આ નકલી આદેશ લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બનતાની સાથે જ, સરકારના ફેક્ટ-ચેકિંગ યુનિટ, PIB ફેક્ટ ચેકે તરત જ સ્પષ્ટતા જારી કરી. સત્તાવાર નિવેદનમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે, "આ આદેશ સંપૂર્ણપણે ખોટો છે. ભારત સરકારના પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા આવા કોઈ નિર્દેશ કે સૂચના જારી કરવામાં આવી નથી." સરકારે નાગરિકોને સલાહ આપી છે કે તેઓ તેમની સત્યતા ચકાસ્યા વિના આવા બેજવાબદાર અને ભ્રામક સંદેશાઓ ફોરવર્ડ ન કરે.
અફવાઓ ભરપૂર: ચૂંટણી સાથે જોડાયેલા દાવા
આ અફવાઓ એવા સમયે ફેલાઈ હતી જ્યારે દેશના કેટલાક ભાગોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના અંતિમ તબક્કા માટે મતદાન થઈ રહ્યું હતું. ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ - જેમાં કેટલાક રાજકીય વ્યક્તિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે - દાવો કરી રહ્યા હતા કે, મતદાન પૂર્ણ થયા પછી તરત જ સરકાર ઇંધણના ભાવમાં 25 થી 28 રૂપિયાનો વધારો કરશે. જોકે, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, હાલમાં, ઇંધણના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર અંગે કોઈ દરખાસ્ત વિચારણા હેઠળ નથી.
સાવધાની રાખવાની અપીલ
સરકારે જનતાને અપીલ કરી છે કે તેઓ ફક્ત સત્તાવાર સરકારી સ્ત્રોતો અથવા મંત્રાલયના અધિકૃત સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી મેળવેલી માહિતી પર જ આધાર રાખે. ભ્રામક અહેવાલો માત્ર લોકોમાં ગભરાટ જ નહીં પરંતુ પેટ્રોલ પંપ પર બિનજરૂરી ભીડ અને અવ્યવસ્થા પણ પેદા કરી શકે છે.
નિષ્ણાતો જણાવે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ખરેખર વધઘટ થઈ રહી છે, પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર ફેરફારો લાગુ કરવામાં આવ્યા નથી. તમે તમારા શહેરના વર્તમાન દરો અંગેની માહિતી ઇન્ડિયન ઓઇલ અથવા ભારત પેટ્રોલિયમની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકો છો.
