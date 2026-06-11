E22થી E30 સુધીના ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ પર 0 એક્સાઇઝ ડ્યૂટી લાગશે, પેટ્રોલ પર કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય
કેન્દ્ર સરકારે 22% થી 30% ઇથેનોલ મિક્સ પેટ્રોલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી માફ કરી દીધી છે, જેનાથી ક્રૂડ ઓઇલની આયાતમાં ઘટાડો થશે અને ખેડૂતોને ફાયદો થશે.
Published : June 11, 2026 at 10:39 AM IST
નવી દિલ્હી: પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવને પહોંચી વળવા અને આયાતી તેલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે કેન્દ્ર સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નોટિફિકેશન અનુસાર, વધારે માત્રામાં ઇથેનોલ સાથે મિશ્રિત પેટ્રોલ પરની કેન્દ્રીય એક્સાઇઝ ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે માફ કરવામાં આવી છે; સરકારે આ ટેક્સ ઘટાડીને 'શૂન્ય' કર્યો છે.
આ મુક્તિ 22% થી 30% ઇથેનોલ ધરાવતા તમામ પેટ્રોલ પ્રકારો પર લાગુ પડે છે. પરિણામે, બજારમાં આવતા E22, E25, E27 અને E30 ગ્રેડના પેટ્રોલને આ ટેક્સ રાહતનો સીધો લાભ મળશે. સરકારે સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ એક્ટ, 1944 ની કલમ 5A હેઠળ આ ખાસ મુક્તિ આપી છે. જો કે, આ મુક્તિ માટે મેળવવા માટે, ઇંધણ બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) દ્વારા નિર્ધારિત કડક નિયમો અને ગુણવત્તા ધોરણોને પૂર્ણ કરતું હોવું જોઈએ.
સરકારનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય શું છે?
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલ જરૂરિયાતોના આશરે 80% થી 85% અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત વધઘટ થાય છે, જે રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્ર પર ભારે બોજ નાખે છે. સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આ આયાત ઘટાડવાનો અને સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદિત સ્વચ્છ, રિન્યૂઅલ ઇંધણના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
ઇથેનોલ મુખ્યત્વે શેરડી, મકાઈ અને અન્ય અનાજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આમ, આ નીતિ દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારને બચાવવા ઉપરાંત લાખો ભારતીય ખેડૂતોની આવકમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો કરશે.
ભારતની ઝડપથી વિકસતી બાયોફ્યુઅલ ક્રાંતિ
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ તાજેતરમાં આ મોટી સિદ્ધિ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, 2014 માં, દેશમાં પેટ્રોલમાં માત્ર 1.5% ઇથેનોલ ભેળવવામાં આવ્યું હતું. સતત સરકારી પ્રયાસોને કારણે, આ આંકડો નવેમ્બર 2022 સુધીમાં વધીને 10% થયો.
સરકારે શરૂઆતમાં 2030 સુધીમાં પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલ મિશ્રણ (E20) પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો હતો. જો કે, દેશની તેલ કંપનીઓ અને ઉત્પાદકો વચ્ચે ઉત્તમ સંકલનને કારણે, આ મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય નિર્ધારિત સમય કરતાં ઘણું વહેલું પ્રાપ્ત થયું - ખાસ કરીને 2024 માં. આ સફળતાના આધારે, સરકારે તાજેતરમાં ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો માટે અત્યંત શક્તિશાળી E85 ઇંધણ લોન્ચ કર્યું છે. આ નવી ટેક્સ રાહત ભારતને પર્યાવરણને અનુકૂળ અને આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં એક ઐતિહાસિક પગલું સાબિત થશે.
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