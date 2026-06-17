શેર બજારની સારી શરૂઆત, સેન્સેક્સમાં 284 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24000ને પાર
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી રાહત, પરંતુ નબળા ચોમાસાની ચિંતાને કારણે બુધવારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ત્રણ દિવસની તેજી અટકી ગઈ.
Published : June 17, 2026 at 10:28 AM IST
મુંબઇ: બુધવાર 17 જૂન 2026ના રોજ ભારતીય સેર બજારમાં ત્રણ દિવસથી ચાલી રહેલી તેજી પર બ્રેક લાગી ગઇ છે. આજે સવારે વેપારમાં બજારમાં કોઇ મોટો ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળતો નથી અને આ બિલકુલ સપાટ વેપાર કરી રહ્યું છે.
શરૂઆતના વેપારમાં બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનું સેન્સેક્સ 76,817.58 અંક પર જોવા મળ્યું હતું જેમાં માત્ર 8.58 અંકની સામાન્ય તેજી જોવા મળી હતી. બીજી તરફ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનું નિફ્ટી 1 પોઇન્ટના સામાન્ય ઘટાડા સાથે 23,988 અંક પર વેપાર કરી રહ્યું છે. આ પહેલા સવારે બજાર સારા ઉછાળા સાથે ખુલ્યુ હતું, જ્યાં સેન્સેક્સે 77,093.17નો ઉંચો સ્તર ટચ કર્યો હતો.
ક્યા સેક્ટરમાં તેજી અને ક્યા છે મંદી?
આજે બજારમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. કેટલાક ક્ષેત્રમાં સારી ખરીદદારી થઇ રહી છે તો કેટલાકમાં વેચવાલીનું દબાણ છે.
તેજીમાં રહેલા સેક્ટર: આજે સૌથી વધુ ફાયદો કંજ્યૂમર ડ્યૂરેબલ્સ (ઘરમાં ઉપયોગ થતા સામાન જેવા કે ફ્રિઝ,AC વગેરે) સેક્ટરમાં છે, જે 1.26% ઉપર છે. આ સિવાય આઇટી (IT), મીડિયા, ફાર્મા (દવા કંપનીઓ) અને હેલ્થકેર શેરમાં સારી ખરીદદારી થઇ રહી છે.
મંદીમાં રહેલા સેક્ટર્સ: સૌથી વધુ માર મેટલ અને રિયલ્ટી સેક્ટર્સ પર પડી છે. મેટલ ઇન્ડેક્સ 0.87% અને રિયલ્ટી 0.68% નીચે ઘટી ગયા છે. આ સાથે જ ઓટો, પ્રાઇવેટ બેન્ક અને સરકારી બેન્કના શેર પણ લાલ નિશાનમાં એટલે કે નુકસાનમાં ચાલી રહ્યા છે.
નુકસાન ધરાવતા મુખ્ય શેર: નિફ્ટીની મોટી કંપનીમાં હિંડાલ્કો, NTPC, ટ્રેંટ, ONGC, ભારતી એરટેલ, ડૉ.રેડ્ડીઝ અને એક્સિસ બેન્કના શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
બજારને પ્રભાવિત કરનારા બે મોટા કારણ
બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે આ સમયે બે મુખ્ય વસ્તુ રોકાણકારોના નિર્ણયને પ્રભાવિત કરી રહી છે:
ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ભારે ઘટાડો
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 5 દિવસમાં બ્રેંટ ક્રૂડ લગભગ 16% ઘટીને 78.39 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું છે. અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિની આશાથી તેલ સસ્તુ થયું છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું તેલ બહારથી ખરીદે છે, માટે તેલ સસ્તુ થતા દેશનો ખર્ચ ઘટશે અને રૂપિયો મજબૂત બનશે. આ બજાર માટે ઘણા સારા સમાચાર છે.
નબળા ચોમાસાની ચિંતા
બીજી તરફ દેશમાં ચોમાસાની ઝડપ અત્યારે ધીમી છે. વરસાદ ઓછો થવાને કારણે આગામી દિવસોમાં ખાવા-પીવાની વસ્તુ મોંઘી થવાનો ડર છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લોકોની કમાણી અને ખર્ચ પર અસર પડી શકે છે. જોકે, એક્સપર્ટ્સને આશા છે કે આગામી દિવસોમાં ચોમાસાની સ્થિતિ સુધરશે.
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