શેરબજારની સારી શરૂઆત; ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો છતાં સેન્સેક્સ 600 પોઇન્ટ ઉછળ્યો
વૈશ્વિક તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ હોવા છતાં, આઇટી શેરોમાં બમ્પર ખરીદીને કારણે સેન્સેક્સ 600 પોઈન્ટ ઉછળીને 75,367ને પાર કરી ગયો.
Published : June 1, 2026 at 10:29 AM IST
મુંબઇ: વિશ્વભરમાં વધતા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલની વધતી કિંમતો બાદ પણ આજે ભારતીય શેર બજારે અઠવાડિયા અને નવા મહિનાની સારી શરૂઆત કરી છે. સોમવારે બજાર ખુલતા જ રોકાણકારોએ ખરીદદારી કરી હતી જેને કારણે બન્ને ઇન્ડેક્સ-સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી લગભગ 1 ટકા સુધી મજબૂત થઇ ગયા છે.
બજારમાં આજે સવારથી જ રોનક જોવા મળી હતી. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નું સેન્સેક્સ 600 અંકના ઉછાળા સાથે 75,367ના હાઇ સ્તર પર પહોંચી ગયું છે જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નું નિફ્ટી પણ 185 અંક ચઢીને 23,733 પર વેપાર કરતું જોવા મળ્યું હતું. સારી વાત આ છે કે બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ જોનારૂ ઇન્ડેક્સ 'ઇન્ડિયા વિક્સ' (India VIX) 1 % કરતા પણ વધુ નીચે આવી ગયું છે, જેનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોના મનમાં મંદીનો ડર ઓછો થઇ રહ્યો છે.
IT કંપનીઓએ બજારને સંભાળ્યું
આજની સૌથી મોટી તેજી પાછળ સૌથી મોટો હાથ IT સેક્ટરની કંપનીઓનો રહ્યો છે. નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ આજે લગભગ 2%ની તેજી સાથે સૌથી આગળ રહ્યો હતો, આ સિવાય મીડિયા, મેટલ અને કેમિકલ ક્ષેત્રના શેરમાં પણ સારી તેજી જોવા મળી હતી.
બીજી તરફ રોજબરોજનો સામાન બનાવનારી કંપનીઓ (FMCG)ના શેર દબાણમાં જોવા મળ્યા હતા, જેને કારણે ઇન્ડેક્સ અડધા ટકા કરતા વધુ તૂટ્યું હતું. દિગ્ગજ કંપનીઓમાં હિન્દુસ્તાન યૂનિલીવર (HUL)ના શેર 1.35% તૂટ્યા હતા જ્યારે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (M&M)ના શેર પણ લગભગ 1% નીચે આવી ગયા હતા. NTPC અને ટાટા કંજ્યૂમરના શેરમાં પણ સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
અમેરિકા-ઇરાન વિવાદ અને મોંઘુ થતું તેલ
આ તેજી એવા સમયે આવી છે જ્યારે દુનિયામાં યુદ્ધનો ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. વીકેન્ડ પર અમેરિકન સેનાએ ઇરાનના રડાર અને ડ્રોન ઠેકાણા પર હવાઇ હુમલા કર્યા છે. આ તણાવને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત અચાનક વધી ગઇ છે. બ્રેટ ક્રૂડ 2.63% વધીને $93.52 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે.
ખાસ કરીને ભારત માટે મોંઘુ તેલ નુકસાનકારક માનવામાં આવે છે કારણ કે આપણે બહારથી ઓઇલ ખરીદીએ છીએ પરંતુ આજે ભારતીય બજારે આ ચિંતાને પાછળ છોડી દીધી છે, જેનું મુખ્ય કારણ એશિયાના બીજા મોટા બજાર (જાપાન અને હોંગકોંગ)માં આવેલી 4% તેજી રહી છે, જેનો સીધો ફાયદો ભારતીય રોકાણકારોને થયો છે.
