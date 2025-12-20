ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, પગારમાં 10% સુધીનો વધારો થઈ શકે છે!
ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓને 2026 માં સરેરાશ 9 ટકાનો પગાર વધારો થવાની ધારણા છે, જે હાઇ-ટેક અને ઓટો ઉદ્યોગોમાં સૌથી વધુ વૃદ્ધિની અપેક્ષા છે.
નવી દિલ્હી: નવા વર્ષમાં ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે પગાર વધારાનો સારા સમાચાર આવ્યો છે. વૈશ્વિક કન્સલ્ટન્સી ફર્મ મર્સરના પગાર સર્વે રિપોર્ટ 2026 અનુસાર, ભારતમાં કર્મચારીઓને સરેરાશ 9 ટકાનો પગાર વધારો થવાની ધારણા છે. જોકે, આ વધારો ઉદ્યોગો અને ક્ષેત્રોમાં બદલાશે.
કયા ક્ષેત્રોમાં સૌથી વધુ વધારો થશે?
મર્સરના રિપોર્ટ મુજબ, હાઇ-ટેક ક્ષેત્ર અને ઓટો ઉદ્યોગમાં સૌથી વધુ પગાર વધારો જોવા મળશે. હાઇ-ટેક ક્ષેત્રના કર્મચારીઓને 9.3 ટકાનો પગાર વધારો થવાની ધારણા છે, જ્યારે ઓટો ઉદ્યોગમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને 9.5 ટકાનો પગાર વધારો થવાની ધારણા છે. વધુમાં, IT, ITES અને ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ (GCC) માં કામ કરતા કર્મચારીઓને પણ નોંધપાત્ર પગાર વધારો થવાની ધારણા છે.
અન્ય ક્ષેત્રોમાં વૃદ્ધિનો અંદાજ
વૈશ્વિક વ્યાવસાયિક સેવાઓ કંપની એઓનના વાર્ષિક પગાર વધારો અને ટર્નઓવર સર્વે 2025-26ના અહેવાલ મુજબ, નવા વર્ષમાં કર્મચારીઓના પગારમાં 9 થી 10 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
રિયલ એસ્ટેટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીઓ: 10.9 ટકા
- NBFCs: 10 ટકા
- ઓટોમોબાઇલ અને વાહન ઉત્પાદન: 9.6 ટકા
- એન્જિનિયરિંગ ડિઝાઇન સેવાઓ: 9.7 ટકા
- એન્જિનિયરિંગ અને ઉત્પાદન: 9.2 ટકા
- રિટેલ અને જીવન વિજ્ઞાન: 9.6 ટકા
ઓછી વૃદ્ધિ ધરાવતા ક્ષેત્રો
કેટલાક ક્ષેત્રોમાં પગાર વધારો પ્રમાણમાં ઓછો રહેશે. બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિ 8.8 ટકા રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે ટેકનોલોજી કન્સલ્ટિંગ અને સેવા ક્ષેત્રોમાં સૌથી ઓછી વૃદ્ધિ 6.8 ટકા થવાની ધારણા છે.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે 2026 કર્મચારીઓ માટે પગાર વધારાનું વર્ષ સાબિત થઈ શકે છે. હાઇ-ટેક, ઓટો અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રોના કર્મચારીઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. જોકે, બેંકિંગ અને ટેકનોલોજી સેવા ક્ષેત્રોમાં થોડો ઓછો વધારો જોવા મળશે.
નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે આ વધારો કર્મચારીઓના મનોબળને વધારશે, કંપનીઓ વચ્ચે સ્પર્ધાત્મકતા જાળવી રાખશે અને લાયક પ્રતિભાને જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે. એકંદરે, કર્મચારીઓ 2026 માં તેમની મહેનતનું ફળ જોવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે, અને મોટાભાગના ખાનગી ક્ષેત્રના કામદારો સુધારેલા પગાર અને સારી તકોનો લાભ મેળવવા માટે તૈયાર છે.
