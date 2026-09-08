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LPG ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર! હવે 45ને બદલે આટલા દિવસમાં બુક થશે સિલિન્ડર

બધા ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે LPG રિફિલ બુકિંગ અંતરાલ હવે 25 દિવસનો એકસરખો નક્કી કરાયો, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 45 દિવસનો પ્રતિબંધ દૂર કરાયો

બધા ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે LPG રિફિલ બુકિંગ અંતરાલ હવે 25 દિવસનો એકસરખો નક્કી કરાયો, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 45 દિવસનો પ્રતિબંધ દૂર કરાયો
બધા ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે LPG રિફિલ બુકિંગ અંતરાલ હવે 25 દિવસનો એકસરખો નક્કી કરાયો, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 45 દિવસનો પ્રતિબંધ દૂર કરાયો (Getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 2:51 PM IST

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નવી દિલ્હી: ઘરેલુ LPG ગ્રાહકો માટે એક સારા સમાચાર છે. એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય (MoPNG) એ બધા ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે LPG રિફિલ બુકિંગ વચ્ચે જરૂરી સમયગાળા સુધારો કર્યો છે. દેશના તમામ શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સિલિન્ડર બુકિંગ માટે હવે 25 દિવસનો એકસમાન બુકિંગ સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ નિયમ તાત્કાલિક અમલમાં આવ્યો છે.

મંત્રાલયે તમામ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) - જેમ કે ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOCL), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) - ને આ નીતિ તાત્કાલિક લાગુ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

ગ્રામીણ ગ્રાહકો માટે મોટી રાહત

ગ્રામીણ વિસ્તારોના પરિવારોને આ નવા નિયમનો સૌથી વધુ ફાયદો થશે. અગાઉ, સરકારે માંગને નિયંત્રિત કરવા માટે એક કામચલાઉ પગલું અમલમાં મૂક્યું હતું, જેમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બે સિલિન્ડર બુકિંગ વચ્ચે 45 દિવસનો તફાવત ફરજિયાત હતો. આ રાહ જોવાનો સમયગાળો હવે 45 દિવસથી ઘટાડીને 25 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે ગ્રામીણ ગ્રાહકો પહેલા કરતા 20 દિવસ વહેલા નવું સિલિન્ડર બુક કરી શકે છે. દરમિયાન, શહેરી વિસ્તારોના ગ્રાહકો માટે, અંતરાલ 25 દિવસ પર યથાવત રહે છે.

પ્રતિબંધ શા માટે લાદવામાં આવ્યો અને તેમાં શા માટે છૂટ આપવામાં આવી?

પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ રાજ્યમંત્રી સુરેશ ગોપીના નિવેદનો અનુસાર, પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટીએ વૈશ્વિક ઇંધણ પુરવઠા પર દબાણ બનાવ્યું હતું. સંગ્રહખોરીને રોકવા અને ગેસ દરેક સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે માર્ચ 2026 માં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 45 દિવસનો કડક નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો.

સરકારે હવે આ પ્રતિબંધ હટાવવાનો નિર્ણય લીધો છે કારણ કે:

  • પુરવઠામાં સુધાર: દેશમાં સ્થાનિક LPG પુરવઠાની સ્થિતિ મજબૂત અને સ્થિર બની છે.
  • બેકલોગ ખતમ: વિતરણ કેન્દ્રો પર ગેસ રિફિલનો બેકલોગ સંપૂર્ણપણે સાફ થઈ ગયો છે.
  • રિફાઇનરી ક્ષમતામાં વધારો: સ્થાનિક રિફાઇનરીઓએ ઉત્પાદનમાં વધારો કર્યો છે અને પૂરતો સ્ટોક બનાવ્યો છે.

સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલમાં દેશમાં LPGની કોઈ અછત નથી, અને પ્રમાણભૂત સિલિન્ડર ડિલિવરી માટે સરેરાશ સમય ફક્ત 2.5 દિવસનો છે. તેથી, ગ્રાહકોએ ગભરાવાની કે ગભરાટ ભર્યા બુકિંગનો આશરો લેવાની જરૂર નથી.

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