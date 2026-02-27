ETV Bharat / business

1 એપ્રિલથી બદલાઈ રહ્યા છે ટેક્સના નિયમ, આવા રોકાણકારોએ ચૂકવવો પડશે મોટો ટેક્સ

1 એપ્રિલ, 2026થી સેકન્ડરી માર્કેટ SGBs પર કર મુક્તિ સમાપ્ત થશે. સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ખરીદેલા બોન્ડ્સ પર હવે મેચ્યોરિટી પર 12.5% ​​LTCG ટેક્સ લાગશે

1 એપ્રિલ, 2026થી સેકન્ડરી માર્કેટ SGBs પર કર મુક્તિ સમાપ્ત થશે. સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ખરીદેલા બોન્ડ્સ પર હવે મેચ્યોરિટી પર 12.5% ​​LTCG ટેક્સ લાગશે
1 એપ્રિલ, 2026થી સેકન્ડરી માર્કેટ SGBs પર કર મુક્તિ સમાપ્ત થશે. સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ખરીદેલા બોન્ડ્સ પર હવે મેચ્યોરિટી પર 12.5% ​​LTCG ટેક્સ લાગશે (Canva)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતમાં સોનાના રોકાણ અંગે એક મોટો નીતિગત ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. સરકારે સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ (SGB) યોજના હેઠળ કર મુક્તિના નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે, જેની સીધી અસર સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા સોનું ખરીદનારા રોકાણકારો પર પડશે. બજેટ 2025-26માં રજૂ કરાયેલા આ ફેરફારો અનુસાર, સેકન્ડરી માર્કેટમાંથી ખરીદેલા SGB પરની કર મુક્તિ 1 એપ્રિલ, 2026 થી દૂર કરવામાં આવી છે.

નવો નિયમ શું છે?

હાલના નિયમો હેઠળ, પરિપક્વતા (8 વર્ષ) સુધી સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ રાખવાથી ઉદ્ભવતા મૂડી લાભો કરમુક્ત હતા, પછી ભલે તે સરકાર પાસેથી સીધા ખરીદવામાં આવ્યા હોય કે સ્ટોક એક્સચેન્જમાંથી. જો કે, નવા નિયમો હેઠળ, કરમુક્ત પરિપક્વતાનો લાભ હવે ફક્ત તે 'મૂળ રોકાણકારો'ને જ મળશે જેમણે પ્રાથમિક ઇશ્યૂ દરમિયાન RBI દ્વારા સીધા બોન્ડમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કર્યું હતું.

નિષ્ણાતોના મતે, જો કોઈ રોકાણકાર 1 એપ્રિલ, 2026 પછી સેકન્ડરી માર્કેટ (NSE/BSE) માંથી SGB ખરીદે છે અથવા તેમને ભેટ તરીકે પ્રાપ્ત કરે છે તો પરિપક્વતા નફો હવે કરમુક્ત ગણવામાં આવશે નહીં.

રોકાણકારો પર નાણાંકીય અસર

આ ફેરફાર રોકાણકારોની કમાણી પર સીધી અસર કરશે. ચાલો આને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ: જો તમે એક્સચેન્જમાંથી ₹7,000 માં બોન્ડ ખરીદ્યો હોય અને તેની પાકતી મુદત વધીને ₹11,000 થઈ જાય, તો ₹4,000 નો નફો હવે 12.5% ​​ના દરે લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ (LTCG) કરને આધીન રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે સરકારને પ્રતિ બોન્ડ ₹500 નો કર ચૂકવવો પડશે. પહેલાં, આ સમગ્ર રકમ રોકાણકારને જતી હતી.

રોકાણકારો બે શ્રેણીઓમાં વિભાજિત

આ નિયમે ગોલ્ડ બોન્ડ રોકાણકારોને બે શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કર્યા છે:

પ્રાથમિક રોકાણકારો: તેમને 2.5% વાર્ષિક વ્યાજ તેમજ પરિપક્વતા પર સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત વળતર મળશે.

સેકન્ડરી માર્કેટ ખરીદદારો: તેમને 2.5% વ્યાજ મળશે પરંતુ પાકતી મુદતની આવક પર કર લાદવામાં આવશે.

રોકાણ વ્યૂહરચના પર અસર

નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલાથી સેકન્ડરી માર્કેટમાં SGBs ની તરલતા અને આકર્ષણમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. અગાઉ, રોકાણકારો ઘણીવાર કરમુક્ત નફો મેળવવા માટે એક્સચેન્જ પર ડિસ્કાઉન્ટેડ દરે બોન્ડ ખરીદવાની વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ હવે આ અસરકારક રહેશે નહીં.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GOLD TAX RULES CHANGE
SOVERIEGN GOLD BOND
RBI VS SECONDARY MARKER
GOLD TAX RULES
GOLD TAX RULES CHANGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.