સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો: સોનું 4300, ચાંદી 10 હજાર રૂપિયા સસ્તું થયું, જાણો આજનો ભાવ
ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં વધારો અને મજબૂત અમેરિકન ડોલરના કારણે આ કિંમતી ધાતુઓની માંગમાં ઘટાડો થયો છે
Published : June 10, 2026 at 8:04 PM IST
નવી દિલ્હી: સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. રાજધાની નવી દિલ્હીમાં સોનાના ભાવ 4,300 રૂપિયા ઘટીને ₹1.56 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવ ₹10,000 ઘટીને ₹2.45 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા છે.
ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં વધારો અને મજબૂત અમેરિકન ડોલરના કારણે આ કિંમતી ધાતુઓની માંગમાં ઘટાડો થયો છે. સ્થાનિક બજાર નિષ્ણાતોના મતે, 99.9% શુદ્ધ સોનાનો ભાવ ₹4,300 (લગભગ 3%) ઘટીને ₹1,56,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ (બધા ટેક્સ સાથે) થયો છે, જે અગાઉના ₹1,60,300 પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરથી નીચે છે.
ચાંદીના ભાવ ₹10,000 (4%) ઘટીને ₹2,45,700 પ્રતિ કિલોગ્રામ (બધા કર સહિત) થયા છે, જે અગાઉના ₹2,55,700 પ્રતિ કિલોગ્રામના ભાવથી નીચે છે.
પીએલ વેલ્થના પ્રોડક્ટ્સ અને ફેમિલી ઑફિસના વડા રાજકુમાર સુબ્રમણ્યમે જણાવ્યું હતું કે, બુધવારે સોનાના ભાવમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. આનું કારણ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા ભૂરાજકીય તણાવ હતા, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $90 થી ઉપર ગયા અને ડોલર મજબૂત થયો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એનર્જીના ભાવમાં વધારાથી સતત ફુગાવા અને લાંબા સમય સુધી ઊંચા વ્યાજ દરો અંગે ચિંતા ફરી જાગી છે, જેના કારણે કિંમતી ધાતુઓનું આકર્ષણ ઘટ્યું છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં, હાજર સોનાનો ભાવ $90.53 (અથવા 2.13%) ઘટીને $4,168.99 પ્રતિ ઔંસ થયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવ 2.24% ઘટીને $63.87 પ્રતિ ઔંસ થયા છે. લેમન માર્કેટ્સ ડેસ્કના રિસર્ચ વિશ્લેષક ગૌરવ ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે, "વિદેશી બજારોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આ બે કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો ડોલરના મજબૂત થવા અને યુએસ ટ્રેઝરી બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો થવાને કારણે થયો હતો. ભૂરાજકીય તણાવ અને ફુગાવાની ચિંતાઓ વચ્ચે, આ પરિબળોએ બુલિયનની આકર્ષણ ઘટાડી દીધી છે."
મે મહિનામાં ગોલ્ડ ETFs માં ₹725 કરોડનો આઉટફ્લો જોવા મળ્યો, જેનાથી 13 મહિનાનો સતત રોકાણનો સિલસિલો તૂટી ગયો. આ એટલા માટે થયું કારણ કે સરકારે સોનાની ખરીદી ન કરવા અપીલ કરી હતી અને ઘણી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓએ આ ભંડોળમાં નવા રોકાણો સ્વીકારવાનું બંધ કરી દીધું હતું.
એપ્રિલ 2025 પછી પહેલી વાર ગોલ્ડ ETFs માં આઉટફ્લો જોવા મળ્યો હતો; તે સમયે, ₹5.82 કરોડ પાછા ખેંચવામાં આવ્યા હતા. એકંદરે, ગોલ્ડ ETFs (એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ) એ મે 2025 થી ₹70,000 કરોડથી વધુ રોકાણ આકર્ષ્યા છે. એસોસિએશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા (Amfi) દ્વારા બુધવારે જાહેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, ગોલ્ડ ETFs માં મે મહિનામાં ₹725 કરોડનો આઉટફ્લો જોવા મળ્યો હતો, જે એપ્રિલમાં ₹3,040 કરોડના ઇનફ્લોથી વિપરીત હતો. રોકાણના આંકડા માર્ચમાં ₹2,266 કરોડ, ફેબ્રુઆરીમાં ₹5,255 કરોડ અને જાન્યુઆરીમાં ₹24,040 કરોડ હતા. જાન્યુઆરીમાં મોટા પાયે રોકાણ પછી, તે પછીના મહિનાઓમાં ગતિ ધીમી પડી, જે નવા રોકાણોમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો દર્શાવે છે.
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