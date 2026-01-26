ETV Bharat / business

સોના-ચાંદીમાં ઐતિહાસિક ધમાકો: પ્રજાસત્તાક દિવસે સોનાનો ભાવ 1.60 લાખ રૂપિયાને પાર, ચાંદીએ પણ બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા

વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને સલામત સંપત્તિની ભારે માંગને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવે તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 12:54 PM IST

નવી દિલ્હી : વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બજારોમાં કિંમતી ધાતુઓમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, સોનાનો ભાવ પહેલીવાર પ્રતિ ઔંસ રુ.5,000ને વટાવી ગયો છે, જ્યારે ભારતમાં, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રુ.1,60,250 અને ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ રુ.3,34,900 ની ઐતિહાસિક ટોચ પર પહોંચી ગયો છે.

દિલ્હીમાં સોનું રુ.10 સસ્તું થયું

આજે, રાજધાની દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનું રુ.10 પ્રતિ 10 ગ્રામ સસ્તું થયું અને રુ.1,60,040 પર પહોંચી ગયું. તે જ સમયે, 22 કેરેટ સોનું પણ રુ.10 ઘટીને રુ.1,47,040 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયું. અગાઉ, 19 જાન્યુઆરીથી 25 જાન્યુઆરી વચ્ચેના એક અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન, 24 કેરેટ સોનું લગભગ રુ.16,480 મોંઘું થયું અને 22 કેરેટ સોનું લગભગ રુ.15,100 પ્રતિ 10 ગ્રામ મોંઘું થયું.

10 મુખ્ય શહેરોમાં આજે સોનાનો ભાવ

દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ આજે લગભગ સમાન રેન્જમાં રહ્યા. મુંબઈ, કોલકાતા, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદમાં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,60,250 રૂપિયાની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. ચેન્નાઈમાં 24 કેરેટ સોનું થોડું સસ્તું 1,59,480 રૂપિયા છે, જ્યારે જયપુર અને લખનૌમાં તેના ભાવ દિલ્હીની જેમ જ 10 ગ્રામ 1,60,040 રૂપિયા નોંધાયા છે. શહેરોના આધારે 18 કેરેટ સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,20,00 થી 1,23,000 રૂપિયાની વચ્ચે છે.

શહેર24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ2 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ18 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ
દિલ્હીરુ.1,60,040રુ.1,47,040રુ.1,20,330
મુંબઈરુ.1,60,250રુ.1,46,890રુ.1,20,180
કોલકાતારુ.1,60,250રુ.1,46,890રુ.1,20,180
ચેન્નાઈરુ.1,59,480રુ.1,47,490રુ.1,22,990
બેંગલુરુરુ.1,60,250રુ.1,46,890રુ.1,20,180
હૈદરાબાદરુ.1,60,250રુ.1,46,890રુ.1,20,180
લખનૌરુ.1,60,040રુ.1,47,040રુ.1,20,330
પટનારુ.1,60,300રુ.1,46,940રુ.1,20,230
જયપુરરુ.1,60,040રુ.1,47,040રુ.1,20,330
અમદાવાદરુ.1,60,300રુ.1,46,940રુ.1,20,330

એક દિવસ સ્થિર રહ્યા બાદ ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો

આજે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો. એક દિવસ સ્થિર રહ્યા બાદ, દિલ્હીમાં ચાંદી રુ.100 ઘટીને રુ.3,34,900 પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગઈ. મુંબઈ અને કોલકાતામાં પણ ચાંદી સમાન ભાવે વેચાઈ રહી છે. જોકે, ચેન્નાઈમાં ચાંદી સૌથી મોંઘી રહી, જ્યાં તે રુ.3,64,900 પ્રતિ કિલોગ્રામ નોંધાઈ.

ગયા અઠવાડિયે ચાંદીમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી

ગયા ટ્રેડિંગ સપ્તાહમાં ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો, જે 19 થી 25 જાન્યુઆરી દરમિયાન પ્રતિ કિલોગ્રામ લગભગ રુ.40,000 જેટલો વધ્યો હતો. મજબૂત છૂટક માંગ, ગતિશીલ રોકાણ અને ભૌતિક બજારમાં પુરવઠાના અભાવે ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો હતો.

સંપાદકની પસંદ

