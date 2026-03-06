સોનું ₹1.60 લાખને પાર! ઈરાન-યુદ્ધ અને નબળા ડોલરથી ભાવમાં તીવ્ર તેજી
વધતા જતા વૈશ્વિક રાજકીય તણાવ અને નબળા પડતા અમેરિકન ડોલરના કારણે આજે બુલિયન બજારમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.
Published : March 6, 2026 at 2:36 PM IST
નવી દિલ્હી: વધતા વૈશ્વિક તણાવ અને અમેરિકન ડોલરના નબળા પડવાથી આજે બુલિયન બજારમાં મજબૂત તેજી જોવા મળી છે. શુક્રવારે સ્થાનિક MCX એક્સચેન્જ પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. એપ્રિલ મહિનાના સોનાના વાયદા બજારમાં 0.64 ટકાનો વધારો થઈને ભાવ 1,60,700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયા છે. આ સાથે જ ચાંદી પણ મોટી તેજીમાં છે. મે મહિનાના ચાંદીના વાયદા બજારમાં 1.87 ટકા વધીને ભાવ 2,67,100 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામે પહોંચ્યા છે.
દિવસના શરૂઆતમાં તો ચાંદીમાં 2.6 ટકા અને સોનામાં 1 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. પછી કેટલાક રોકાણકારોએ નફો બુક કરતાં ભાવમાં થોડી સ્થિરતા આવી હતી. આ ભાવ ઐતિહાસિક સ્તરની નજીક છે અને ઘણા લોકો માને છે કે હજુ વધુ વધારો થઈ શકે છે.
યુદ્ધ અને મોંઘવારીની અસરથી સોનું સુરક્ષિત આશ્રય
નિષ્ણાતો કહે છે કે આ તેજીનું મુખ્ય કારણ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ છે. આજે યુદ્ધનો 7મો દિવસ છે. રોકાણકારોને ડર છે કે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધશે તો તેલની સપ્લાય અટકી શકે છે. તેનાથી વૈશ્વિક મોંઘવારી વધી જશે. અમેરિકાના રક્ષા સચિવ પીટ હેગસેથે કહ્યું કે “અમારી પાસે લાંબા સમય સુધી યુદ્ધ ચલાવવા માટે પૂરતા હથિયારો છે.” આ નિવેદનથી બજારમાં અનિશ્ચિતતા વધી છે.
સોનું હંમેશા અનિશ્ચિતતાના સમયે સુરક્ષિત રોકાણ માનવામાં આવે છે. જ્યારે યુદ્ધ અથવા મોંઘવારી વધે ત્યારે લોકો સોનું ખરીદે છે. આનાથી માંગ વધે છે અને ભાવ વધે છે. વળી અમેરિકન ડોલર પણ નબળો પડ્યો છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ 0.29 ટકા ઘટીને 99.03 પર આવી ગયો છે. નબળા ડોલરથી અન્ય દેશોના લોકો માટે સોનું સસ્તું થઈ જાય છે અને તેઓ વધુ ખરીદે છે. આ પણ ભાવ વધારવામાં મદદ કરે છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને આગળની આગાહી
યુદ્ધ છતાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકાએ ભારતીય રિફાઇનરીઓને રશિયન તેલ ખરીદવા માટે 30 દિવસની છૂટ આપી છે. આનાથી બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1.52 ટકા ઘટીને 84.21 ડોલર પ્રતિ બેરલે પહોંચ્યું છે. સામાન્ય રીતે યુદ્ધમાં તેલ મોંઘું થાય છે પણ આ વખતે છૂટને કારણે ભાવ નીચે આવ્યા છે.
બજાર વિશ્લેષકો કહે છે કે સોનાને હાલમાં 1,58,000 રૂપિયાનો મજબૂત ટેકો છે. જો આ સ્તર તૂટે તો વધુ ઘટાડો થઈ શકે છે. ઉપરની તરફ 1,62,800 રૂપિયા મુખ્ય અવરોધ છે. ચાંદી માટે 2,71,000 રૂપિયા મહત્વનું પ્રતિકાર સ્તર છે. આજે સાંજે અમેરિકાનો જોબ્સ રિપોર્ટ આવશે. જો રિપોર્ટ સારો આવશે તો વ્યાજ દરો વધવાની આશા છે અને તેનાથી સોનાના ભાવ પર અસર પડી શકે છે.
નિષ્ણાંતોની રોકાણકારો માટે સલાહ છે કે હાલમાં સોનું ખરીદવું સારું છે કારણ કે યુદ્ધ અને મોંઘવારીના કારણે ભાવ વધુ વધી શકે છે. પરંતુ નાના રોકાણકારોએ થોડા સમય માટે રાહ જોવી જોઈએ અને યુએસ જોબ્સ રિપોર્ટ પછી નિર્ણય લેવો જોઈએ. આ તેજીથી સોનાના ઘરેણાં ખરીદનારા અને વેચનારા બંનેને અસર થશે. ઘરેણાં વેચવાનું વિચારતા હોવ તો હમણાં સારો ભાવ મળી શકે છે.
સામાન્ય માણસ પર અસર અને સલાહ
સોના-ચાંદીના ભાવ વધવાથી સામાન્ય માણસને પણ અસર થાય છે. જે લોકો લગ્ન અથવા તહેવાર માટે ઘરેણાં ખરીદે છે તેમને વધુ પૈસા ખર્ચવા પડશે. બીજી તરફ જે લોકો પહેલેથી સોનું રોકાણ કરેલું છે તેઓને ફાયદો થશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ વખતે યુદ્ધ લાંબું ચાલે તો સોનું 1,70,000 રૂપિયા સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
