આજે કેટલો છે સોના-ચાંદીનો ભાવ? ખરીદતા પહેલા વાંચી લેજો આ અહેવાલ
સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં મંગળવારે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જાણ દિલ્હી, મુંબઈથી ચેન્નઈ અને અમદાવાદ સુધીના તાજા ભાવ.
Published : October 27, 2026 at 1:04 PM IST
હૈદરાબાદ: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સ્થાનિક બુલિયન માર્કેટમાં જોવા મળેલો તેજીનો પ્રવાહ આજે અટકી ગયો છે. વૈશ્વિક બજારમાં આવેલી થોડી નરમાઈ અને નફા-વસૂલી (પ્રોફિટ-બુકિંગ)ને કારણે, આજે ભારતીય બજારોમાં સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે.
આજે સવારે 11:30 વાગ્યે 'ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન' (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવીનતમ આંકડા મુજબ, 24-કેરેટ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં ₹540નો ઘટાડો થયો છે અને તે પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,42,990 પર પહોંચ્યા છે. જે ગઈકાલની સરખામણીમાં લગભગ 0.37%નો ઘટાડો દર્શાવે છે. બીજી તરફ, ચાંદીમાં ભારે વેચાવલીનું દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે; તેના ભાવમાં ₹2,520નો નોંધપાત્ર ઘટાડો થતાં તે પ્રતિ કિલોગ્રામ દીઠ ₹1,93,890 પર આવી ગયા છે. ચાંદીમાં આશરે 1.28%નો ઘટાડો નોંધાયો છે.
કેમ આવ્યો બજારમાં ઘટાડો?
આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર એટલે કે 'કોમેક્સ' (Comex) પર 27 ઓક્ટોબરના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરી એકવાર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સતત જોવા મળી રહેલા ઘટાડાના વલણને પગલે, આજે સવારે લગભગ 9 વાગ્યે Comex પર સોનું 0.46% ઘટીને 4,019.90 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. જ્યારે, ચાંદીના ભાવમાં 1.37%નો ઘટાડો નોંધાયો હતો અને એવામાં કિંમત 53.595 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
પ્રમુખ શહેરોમાં આજના ભાવ
IBJA અને સ્થાનિક સર્રાફા સંઘો દ્વારા જારી સવારના આંકડા અનુસાર, દેશના વિભિન્ન મહાનગરોમાં સોના અને ચાંદીની કિંમતો આ પ્રકારે રહી.
અમદાવાદમાં સોનાનો :
• 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનું (24K): અંદાજે ₹1,43,190 પ્રતિ 10 ગ્રામ (અથવા વિવિધ સ્રોત મુજબ ₹1,43,190 થી ₹1,44,505 આસપાસ).
• 22 કેરેટ સોનું (22K): અંદાજે ₹13,074 પ્રતિ 1 ગ્રામ (અને 10 ગ્રામના ₹1,30,740 આસપાસ).
લગ્નની સીઝન પહેલા રાહત કે તક?
ભારતમાં લગ્નસરાની મોસમ શરૂ થવા જઈ રહી છે. આ સંજોગોમાં, કિંમતોમાં આવેલો આજનો ઘટાડો ઘરેણાં ખરીદવાનું આયોજન કરી રહેલા સામાન્ય ગ્રાહકો માટે રાહતરૂપ બની શકે છે. જોકે, નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ ઘટાડો ઘણો નજીવો અને કામચલાઉ છે. લૉન્ગ ટર્મમાં સોના અને ચાંદીનો ટ્રેન્ડ હજુ પણ મજબૂત બનેલો છે.
જણાવી દઈએ કે, IBJA દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ભાવમાં GST કે મેકિંગ (making charges)નો સમાવેશ થતો નથી. જ્યારે તમે તમારી નજીકના શોરૂમની મુલાકાત લો, ત્યારે ટેક્સ (taxes) અને ઘડામણના ખર્ચને કારણે અંતિમ કિંમતમાં થોડો તફાવત હોઈ શકે છે. તેથી, ખરીદી કરતા પહેલા તમારા સ્થાનિક વિક્રેતા (ડીલર) પાસેથી અંતિમ ભાવની ખાતરી અવશ્ય કરી લો.
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