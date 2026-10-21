તહેવાર ટાણે સોના-ચાંદીના ખરીદદારો માટે સારા સમાચાર! જાણો લેટેસ્ટ રેટ
બુધવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે; દિલ્હી અને મુંબઈથી લઈને ચેન્નાઈ સુધીના વિવિધ શહેરોમાં તાજેતરના ભાવ જાણો.
Published : October 21, 2026 at 12:27 PM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળેલા નબળા સંકેતો અને રોકાણકારો દ્વારા નફાની વસૂલાત (પ્રોફિટ-બુકિંગ)ને કારણે, આજે સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં મંદ વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. 'ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન' (IBJA) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા તાજેતરના આંકડા મુજબ, સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે.
સોનાની કિંમતોમાં ₹550ની નરમી
બજારના બેન્ચમાર્ક 24-કેરેટ સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ ₹૫૫૦નો ઘટાડો થયો છે, જે અગાઉના બંધ ભાવની સરખામણીમાં 0.37%નો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ સુધારા બાદ, હવે શુદ્ધ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,46,250 થયો છે.
ઘટાડાના મુખ્ય કારણો: ડોલરમાં મજબૂતી અને પ્રોફિટ-બુકિંગ
બજારના વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે, યુએસ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં આવેલી સામાન્ય મજબૂતી અને તાજેતરમાં ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા બાદ સ્થાનિક રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે સોનાના ભાવ પરનું દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. જોકે, દેશમાં ચાલી રહેલી લગ્નસરાની સીઝનને કારણે હાજર બજારમાં (સ્પોટ માર્કેટમાં) સોનાની છૂટક માંગ મજબૂત જળવાઈ રહી છે.
ચાંદીની કિંમતોમાં ₹2,220નો મોટો ઘટાડો
સોનાની તુલનામાં ઔદ્દોગિક ધાતુ મનાતી ચાંદી પર આ બજાર સુધારાની અસર વધારે ગાઢ જોવા મળી છે. ઘરેલુ બજારમાં ચાંદીની કિંમતો ₹2,220 પ્રતિ કિલોગ્રામ ઘટી ગઈ છે, જે 1.05%નો મોટો ઘટાડો છે. આ કપાત બાદ હવે ચાંદી ₹2,09,730 પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે કારોબાર કરી રહી છે. વિશેષજ્ઞોના અનુસાર, વૈશ્વિક સ્તર પર ઔદ્યોગિક માંગમાં અસ્થિરતાના કારણે ચાંદીની કિંમતોમાં સોનાના મુકાબલે વધારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે.
પ્રમુખ શહેરોમાં આજના ભાવ
IBJA અને સ્થાનિક બુલિયન એસોસિએશનો દ્વારા સવારના સમયે જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, દેશભરના વિવિધ મહાનગરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ નીચે મુજબ હતા.
રોકાણકારો માટે સલાહ અને વધારાના કર
કોમોડિટી માર્કેટના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ ઘટાડો ટૂંકા ગાળાનો છે અને લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે કિંમતી ધાતુઓમાં ધીમે-ધીમે ખરીદી કરવી એક સારી તક સાબિત થઈ શકે છે. ગ્રાહકોએ એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે, IBJA દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ભાવમાં GST કે દાગીના બનાવવાનો ખર્ચ (મેકિંગ ચાર્જીસ) સામેલ નથી; છૂટક ખરીદી સમયે આ ખર્ચ અલગથી ઉમેરવામાં આવશે.
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