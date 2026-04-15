પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિની આશા વચ્ચે સોનાના ભાવમાં વધારો, તમારા શહેરમાં જાણો કેટલી છે કિંમત

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના અંતની આશાએ બુધવારે દેશભરમાં સોનાના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 1:35 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના અંતની આશાએ બુધવારે દેશભરમાં સોનાના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે.

લેટેસ્ટ ટ્રેડિંગ સેશનમાં, દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 1,470 રૂપિયા વધવાની સાથે 1,54,080 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. દરમિયાન, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,347.50 રૂપિયા વધીને 1,41,240 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

હૈદરાબાદમાં પણ ટ્રેડ કઇક આવો જ રહ્યો છે, જ્યાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,470 રૂપિયા વધીને 1,53,930 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,347.50 રૂપિયાથી વધીને 1,41,102.50 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે.

દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઇમાં પણ સોનાના ભાવમાં થોડો વધારો નોંધાયો છે. શહેરમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,470 રૂપિયા વધીને 1,53,930 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઇ ગયો છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,41,102.50 રૂપિયા થયો છે, જે 1,347.50 રૂપિયાનો વધારો દર્શાવે છે. ચેન્નાઇમાં પણ સોનાના ભાવમાં આ જ વલણ જોવા મળ્યું છે. 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,750 રૂપિયા વધીને 1,55,130 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. ચેન્નાઇમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 142,202.50 રૂપિયા થયો છે જે 1,604.17 રૂપિયા વધ્યો છે.

કોલકાતામાં પણ સોનાના ભાવમાં નજીવો વધારો જોવા મળ્યો છે. 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,470 રૂપિયા વધીને 1,53,930 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,347.50 રૂપિયા વધીને 1,41,102.50 રૂપિયા થયો છે. બુધવારે બેંગલુરૂમાં પણ સોનાના ભાવમાં વધારો નોંધાયો હતો. બેંગલુરૂમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,470 રૂપિયા વધીને 1,53,930 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,347.50 રૂપિયા વધીને 1,41,102.50 રૂપિયા થયો છે.

અમદાવાદમાં પણ સોનાના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,41,150 થયો છે.

કોચીમાં પણ સોનાના ભાવ આ ટ્રેડને ફોલો કરી રહ્યા છે. 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,470 રૂપિયા વધીને 1,53,930 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. કોચીમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 141,102.50 રૂપિયા છે, જે 1,347.50 રૂપિયા વધ્યો છે.

સોનાના ટેકનિકલ અંદાજ પર ટિપ્પણી કરતા, નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, 1,55,000 રૂપિયાથી ઉપર રહેવાથી 1,57,000-1,58,000 રૂપિયા તરફ મોમેન્ટમ પરત આવી શકે છે. એક વિશ્લેષકે જણાવ્યું, "નુકસાનની વાત કરીએ તો 1,54,000 રૂપિયાથી નીચે રહેવાથી 1,52,000 રૂપિયા અને વધુ 1,50,000 રૂપિયા સુધી સુધારાત્મક ચાલ થઇ શકે છે."

જોકે, ચાંદીના ભાવમાં મજબૂત ખરીદી જોવા મળી હતી. MCX તાંગીનો મે ફ્યુચર્સ 0.83 ટકા વધીને 2,54,842 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો છે.

વૈશ્વિક સ્તરે, પીળી ધાતુએ તેના તાજેતરના ફાયદાને જાળવી રાખ્યો હતો, કારણ કે આશા હતી કે અમેરિકા અને તેહરાન 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલો સંઘર્ષ વાતચીત દ્વારા સમાધાન તરફ આગળ વધી શકે છે. ટકરાવ ઓછો થવાથી ઊર્જા-પુરવઠામાં આંચકાની આશંકા ઓછી થઇ છે, જેમે અગાઉ મોંઘવારીના દબાણને લઇને ચિંતા વધી ગઇ હતી.

સેશન દરમિયાન 0.6 ટકા સુધી વધ્યા પછી સ્પોટ ગોલ્ડ USD 4,850 પ્રતિ ઔંસની નજીક પહોંચ્યો હતો. અમેરિકા અને ઇરાન ટૂંક સમયમાં યુદ્ધવિરામ વાતચીતનો બીજો રાઉન્ડ યોજી શકે તેવી અપેક્ષાએ ધાતુમાં પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં 2 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

