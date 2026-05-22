આજે સોનાના ભાવ: ભારતના મુખ્ય શહેરોમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો
પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીના અંત અંગે અનિશ્ચિતતા વચ્ચે શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો.
Published : May 22, 2026 at 2:22 PM IST
નવી દિલ્હી : પશ્ચિમ એશિયાના સંકટના અંત અંગે અનિશ્ચિતતા વચ્ચે શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. તાજેતરના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,59,280 રૂપિયા નોંધાયો હતો, જે 570 રૂપિયા ઘટીને 1,59,280 રૂપિયા હતો. દરમિયાન, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,46,007 રૂપિયા હતો.
તેવી જ રીતે, હૈદરાબાદમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,59,940 રૂપિયા હતો, જે 440 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. દરમિયાન, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,46,612 રૂપિયા હતો. બેંગ્લોરમાં પણ સમાન વલણો જોવા મળ્યા જ્યાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,59,820 રૂપિયા હતો, જે 430 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. દરમિયાન, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,46,502 રૂપિયા હતો.
દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. શહેરમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,59,700 રૂપિયા છે, જે 10 ગ્રામ છે, જે 420 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,46,392 રૂપિયા છે. કોલકાતામાં પણ સોનાના ભાવમાં સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો છે. 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,59,480 રૂપિયા છે, જે 430 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,46,190 રૂપિયા છે.
તિરુવનંતપુરમમાં, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,60,180 રૂપિયા છે, જે 430 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,46,832 રૂપિયા છે. ચેન્નાઈમાં પણ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો,24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ. 1,60,070 થયો, જે 520 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. ચેન્નાઈમાં ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ રૂ. 1,46,731 છે.
આ દરમિયાન, ચાંદીના વાયદામાં પણ ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો, સફેદ ધાતુ રૂ. 1410 ઘટીને રૂ. 2,74,140 પર ટ્રેડ થઈ રહી છે.
