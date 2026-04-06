આજે સોનાનો ભાવ: બદલાતી યુદ્ધની પરિસ્થિતી વચ્ચે સમગ્ર ભારતમાં સોનામાં ભાવમાં ઘટાડો
Published : April 6, 2026 at 2:53 PM IST
સોમવારે (6 એપ્રિલ) ભારતના મુખ્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો, જે સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં થોડો સુધારો દર્શાવે છે. રોકાણકારો નફો બુક કરી રહ્યા હોય અને વૈશ્વિક બજારના વલણો પર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે, તેથી તાજેતરની અસ્થિરતાને કારણે આ ઘટાડો થયો છે.
હૈદરાબાદમાં, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.1,49,320 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે, જે રુ.360 ઘટીને છે. દરમિયાન, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.330 ઘટીને રુ.1,36,876.67 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. નવી દિલ્હીમાં પણ આવા જ પ્રકારે ભાવ જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં 24 કેરેટ સોનું રુ.170 ઘટીને રુ.1,49,510 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.155.83 ઘટીને રુ.1,37,050.83 છે.
મુંબઈમાં પણ આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. શહેરમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.1,49,350 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે, જે રુ.330નો ઘટાડો દર્શાવે છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.1,36,904.17 છે, જે રુ.302.50 નો ઘટાડો દર્શાવે છે. ચેન્નાઈમાં પણ આવો જ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો હતો; અહીં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.1,49,397 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે, જે રુ.283નો ઘટાડો દર્શાવે છે. ચેન્નાઈમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.1,36,947 છે, જે રુ.259.42નો ઘટાડો દર્શાવે છે.
કોલકાતામાં પણ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.310 ના ઘટાડા સાથે રુ.1,49,370 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.1,36,922.50 છે, જે રુ.284.17 નો ઘટાડો દર્શાવે છે.
એકંદરે, સમગ્ર ભારતમાં સોનાના ભાવ ઊંચા રહ્યા છે, પરંતુ સોમવારે તેમાં થોડો ઘટાડો થયો છે. નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિઓ, ચલણની ગતિવિધિઓ અને બજારની માંગના આધારે સોનાના ભાવમાં વધઘટ ચાલુ રહી શકે છે. નિષ્ણાતોએ ખરીદદારોને ખરીદી કરતા પહેલા દૈનિક દર જાણવાની સલાહ આપી છે.
