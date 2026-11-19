11 મહિનામાં સોનાનો ભાવ 25 ટકા તૂટ્યોઃ અત્યારે સોનું ખરીદવું જોઈએ કે નહીં? લગ્નસરાની સિઝન માટે જાણો નિષ્ણાતોનો મત
લગ્નસરાની સિઝન શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે, ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આવેલો આ ઘટાડો ઘણા લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ બની રહે છે.
Published : November 19, 2026 at 8:10 PM IST
નવી દિલ્હી: ગુરુવારે સોનાના ભાવમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ફ્યૂચર્સ માર્કેટમાં સોનું 44 રૂપિયા ઘટીને 1,29,770 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું છે. બજારમાં નબળી માંગને કારણે ભાવ દબાણ હેઠળ છે, જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા અને ન્યૂયોર્કમાં તે 3739.85 ડોલર પ્રતિ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. જાન્યુઆરી 2026૬ના 1.80 લાખ રૂપિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી સોનાના ભાવમાં લગભગ 25%નો ઘટાડો થયો છે અને ચાંદી તેના 4.20 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 60% નીચે આવી ગઈ છે. આ સ્થિતિને કારણે રોકાણકારો મૂંઝવણમાં છે: શું આ ઘટાડો ખરીદી કરવાની તક છે, કે પછી તેમણે હજુ રાહ જોવી જોઈએ?
થોડા જ દિવસોમાં લગ્નસરાની સિઝન શરૂ થવાની છે, ત્યારે સોનું અને ચાંદી ખરીદવાનું આયોજન કરી રહેલા લોકો માટે ભાવમાં આવેલો આ ઘટાડો ખૂબ મહત્વનો છે. શું અત્યારે લગ્ન માટેના ઘરેણાં ખરીદી લેવા જોઈએ, કે પછી ભાવ સાવ તળિયે પહોંચે ત્યાં સુધી રાહ જોવી જોઈએ? અને જેમણે છેલ્લા 1-2 વર્ષમાં ઊંચા ભાવે સોનું કે ચાંદી ખરીદ્યું હતું, તેમણે હવે શું કરવું જોઈએ? 'કેડિયા એડવાઈઝરી' (Kedia Advisory)ના સ્થાપક અને ડાયરેક્ટર અજય સુરેશ કેડિયા આ પ્રશ્નો પર પોતાનો અભિપ્રાય આપે છે.
શું લગ્ન પ્રસંગ માટે ખરીદી કરવા માટે અત્યારે યોગ્ય સમય છે?
અજય કેડિયાના મતે, રોકાણ કરતા પહેલા એક સાદો સિદ્ધાંત અપનાવવો જોઈએ, KYC એટલે કે Know Your Commodity (તમારી કોમોડિટીને જાણો). બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, નક્કી કરો કે તમારી ખરીદી અંગત વપરાશ માટે છે કે રોકાણ માટે. લગ્નની તૈયારી કરી રહેલા પરિવારો માટે ભાવમાં આવેલો આ ઘટાડો ઘરેણાં ખરીદવા માટે એક આકર્ષક તક છે. ખાસ કરીને કારણ કે ભાવ તેના ઉચ્ચતમ સ્તરથી લગભગ 25% નીચે આવી ગયા છે. તેમનું સૂચન છે કે, જરૂરી ખરીદી કરવા માટે ભાવ સાવ તળિયે પહોંચે તેની રાહ જોવી નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેથી જો તમારે લગ્ન માટે ઘરેણાં ખરીદવા હોય, તો અત્યારથી જ ધીમે-ધીમે ખરીદી શરૂ કરી દેવી હિતાવહ છે.
રોકાણ માટે કેટલી રકમ ફાળવવી જોઈએ?
રોકાણના દૃષ્ટિકોણથી સોના અને ચાંદી તમારા સમગ્ર પોર્ટફોલિયો પર પ્રભુત્વ ધરાવતા ન હોવા જોઈએ; તેના બદલે, તેઓ વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનવા જોઈએ. નિષ્ણાતોના મતે, રોકાણકારો તેમની જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને નાણાકીય લક્ષ્યોના આધારે તેમની મૂડીના 15-20% સુધી કિંમતી ધાતુઓમાં ફાળવી શકે છે. સમગ્ર રકમ એકસાથે રોકાણ કરવાને બદલે, ખરીદી માટે વ્યવસ્થિત, ક્રમિક અભિગમનો વિચાર કરો. વૈશ્વિક બજારોમાં ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, બુલિયન વૈવિધ્યકરણ માટે એક મજબૂત સાધન રહે છે. ઓછામાં ઓછા 12-18 મહિનાના સમયગાળા સાથે રોકાણ કરવું શ્રેષ્ઠ છે.
હાલના રોકાણકારોએ શું કરવું જોઈએ?
છેલ્લા 1-2 વર્ષમાં જેમણે સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કર્યું છે, તેઓએ તાજેતરના બજાર સુધારાને કારણે ગભરાટ-વેચાણ ટાળવું જોઈએ. ભલે સોનું અને ચાંદી તેમના શિખરોથી પીછેહઠ કરી હોય - અનુક્રમે ₹1.80 લાખ અને ₹4.20 લાખ - જે લોકોએ અગાઉ રોકાણ કર્યું હતું, તેઓ હજુ પણ તેમના પ્રવેશ ભાવની તુલનામાં નોંધપાત્ર લાભ પર બેઠા હોઈ શકે છે.
નિષ્ણાતો નોંધે છે કે, મૂળભૂત બાબતો મજબૂત રહે છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ અનુસાર, 2026ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં કેન્દ્રીય બેંકોએ 321 ટન સોનું ખરીદ્યું હતું, જ્યારે સોના-સમર્થિત ETFમાં 211 ટનનો પ્રવાહ જોવા મળ્યો હતો. તેવી જ રીતે સિલ્વર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ 2026 માટે વૈશ્વિક ચાંદીના પુરવઠામાં 35 મિલિયન ઔંસની ખાધનો અંદાજ લગાવે છે.
આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, ટૂંકા ગાળાના વધઘટ છતાં અંતર્ગત માંગ અકબંધ રહે છે. લાંબા ગાળાના રોકાણકારોએ તેમના પોર્ટફોલિયોની સમીક્ષા કરવી જોઈએ, લીવરેજ્ડ પોઝિશન ટાળવી જોઈએ અને ધીરજ રાખવી જોઈએ. કોઈપણ ટકાઉ રિકવરી ફુગાવાની અપેક્ષાઓ, બોન્ડ યીલ્ડ અને ભૂરાજકીય પરિસ્થિતિઓના સ્થિરીકરણ પર આધારિત હશે.
સોના અને ચાંદી પર નિષ્ણાત આઉટલુક
આટલા તીવ્ર ઘટાડા દરમિયાન ચોક્કસ તળિયાને નિર્ધારિત કરવું મુશ્કેલ છે, ખાસ કરીને જ્યારે ફેડરલ રિઝર્વ નીતિ સંબંધિત ભૂરાજકીય ઘટનાઓ અને અપેક્ષાઓ બુલિયન બજારને પ્રભાવિત કરી રહી હોય. તેમ છતાં સોનામાં આશરે 25% અને ચાંદીમાં 60% ના સુધારા બાદ, લાંબા ગાળાના સંચય માટે મૂલ્યાંકન આકર્ષક બન્યું છે.
MCX ગોલ્ડ માટે પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ રૂ. 1,30,000નું સ્તર એક મહત્વપૂર્ણ 'સપોર્ટ ઝોન' બની શકે છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં લગભગ $3,680–$3,700ની કિંમત શ્રેણીને અનુરૂપ છે. જોકે આ ચલણના મૂલ્યમાં થતા ફેરફારો પર પણ આધાર રાખશે. ચાંદી માટે, પ્રતિ કિલોગ્રામ દીઠ રૂ. 1,60,000નું સ્તર એક નોંધપાત્ર 'એક્યુમ્યુલેશન ઝોન' (ખરીદી માટેનું મહત્વનું સ્તર) બની શકે છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જ્યાં સુધી નાણાકીય નીતિ (મોનેટરી પોલિસી) અંગે વધુ સ્પષ્ટતા ન આવે ત્યાં સુધી નજીકના ગાળામાં બજારમાં અસ્થિરતા જળવાઈ રહી શકે છે. તેથી, બજારના સૌથી નીચલા સ્તરને પકડવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે, રોકાણકારોએ તબક્કાવાર રીતે ટુકડે-ટુકડે રોકાણ કરવાનું વિચારવું જોઈએ.
(DISCLAIMER: આ માહિતી માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. શેરબજારમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણનો નિર્ણય લેતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો. ETV ભારત કોઈપણ પ્રકારની રોકાણ સલાહ આપતું નથી.)
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