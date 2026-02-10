સોનાની ચમક આગળ શેર બજાર ફીકું પડ્યું, ગોલ્ડ ETFમાં 24,040 કરોડનું રેકોર્ડ રોકાણ

ETV Bharat / business

Published : February 10, 2026 at 8:48 PM IST

નવી દિલ્હી: જાન્યુઆરીમાં ગોલ્ડ એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs) માં રોકાણકારોના રસમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને સોનાના ભાવમાં વધારા વચ્ચે, ગોલ્ડ ETF માં રોકાણ ₹24,040 કરોડ સુધી વધ્યું, જે ડિસેમ્બરમાં નોંધાયેલા ₹11,647 કરોડ કરતા બમણાથી વધુ છે. એસોસિએશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા (AMFI) ના આ ડેટા મંગળવારે જાહેર થયા.

ગોલ્ડ ETFs ઇક્વિટી ફંડ્સને પાછળ છોડી દે છે

પ્રથમ વખત, ગોલ્ડ ETF માં રોકાણ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કરતા થોડું વધારે હતું. જાન્યુઆરીમાં, ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં ₹24,028.6 કરોડનું રોકાણ જોવા મળ્યું, જ્યારે ગોલ્ડ ETF માં થોડું વધુ રોકાણ જોવા મળ્યું. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે અનિશ્ચિત વૈશ્વિક વાતાવરણમાં રોકાણકારો સુરક્ષિત વિકલ્પો તરફ વળ્યા છે.

વધુ સારા વળતર અને સલામત રોકાણોની ઇચ્છા

ધ વેલ્થ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડના CIO (ડેબ્ટ) ઉમેશ શર્માના મતે, સોના અને ચાંદીએ છેલ્લા એક વર્ષમાં અન્ય મુખ્ય એસેટ વર્ગો કરતાં વધુ પ્રદર્શન કર્યું છે, જેના કારણે ગોલ્ડ ETF માં રેકોર્ડ રોકાણ થયું છે. ગ્રો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સીઈઓ વરુણ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, આ વલણ સોનાના નાણાકીયકરણને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જ્યાં રોકાણકારો હવે પરંપરાગત દાગીનાને બદલે સોનાને રોકાણ વિકલ્પ તરીકે જોઈ રહ્યા છે.

પોર્ટફોલિયોમાં સોનું મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે

મોર્નિંગસ્ટાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસર્ચ ઇન્ડિયાના વરિષ્ઠ વિશ્લેષક નેહલ મેશ્રામના જણાવ્યા અનુસાર, રોકાણકારો સોનાને ફક્ત કામચલાઉ રોકાણને બદલે તેમના પોર્ટફોલિયોના કાયમી અને આવશ્યક ભાગ તરીકે વધુને વધુ ધ્યાનમાં લઈ રહ્યા છે. વર્ષની શરૂઆતમાં બજારની અસ્થિરતાને પગલે, રોકાણકારોએ તેમના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કર્યા અને જોખમથી બચવા માટે ગોલ્ડ ETF ને પ્રાથમિકતા આપી.

નાણાકીય વર્ષમાં ₹61,000 કરોડનું રોકાણ

નવા રોકાણો સાથે, ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં ગોલ્ડ ETF માં કુલ રોકાણ આશરે ₹61,000 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તાજેતરના ઉછાળાને કારણે, રોકાણકારો કિંમતી ધાતુઓમાં વૈવિધ્યસભર રોકાણ વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે.

ઇક્વિટી લાંબા ગાળાની પસંદગી રહે છે

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ એએમસીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ બાલાસુબ્રમણ્યમે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે સોનામાં રોકાણમાં હાલમાં વધારો થયો છે, ત્યારે લાંબા ગાળે સંપત્તિ નિર્માણ માટે ઇક્વિટી રોકાણકારોની પહેલી પસંદગી રહેશે. નોંધનીય છે કે ગયા મહિને સોનાના ભાવ સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગયા હતા, જે પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1.8 લાખ સુધી પહોંચ્યા હતા.

AUM માં મજબૂત વૃદ્ધિ
સતત રોકાણને કારણે, ગોલ્ડ ETF ની અસ્કયામતો (AUM) જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં વધીને ₹1.84 લાખ કરોડ થઈ ગઈ, જે એક વર્ષ પહેલા ₹1.28 લાખ કરોડ હતી. AMFI ના CEO વેંકટ એન. ચાલસાણીએ જણાવ્યું હતું કે સોના અને ચાંદીના ETF માં સંતુલિત રોકાણ સ્પષ્ટપણે રોકાણકારોના વૈવિધ્યકરણ અને પોર્ટફોલિયો સ્થિરતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

અન્ય ETF માં ભાગીદારીમાં વધારો
ગોલ્ડ ETF ઉપરાંત, અન્ય થીમેટિક અને ઇન્ડેક્સ-આધારિત ETF માં રોકાણમાં પણ વધારો થયો. જાન્યુઆરીમાં, આ ETF માં રૂ. 15,006 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે ડિસેમ્બરમાં આ આંકડો રૂ. 13,199 કરોડ હતો.

