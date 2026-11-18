Gold Silver Rates Today: MCX પર સોનું 1.86% અને ચાંદી 2.87% તૂટ્યો; એક્સપર્ટે જાણો શું સલાહ આપી?
Gold Silver Price Today: સોના-ચાંદીમાં ઘટાડો યથાવત છે. એક્સપર્ટે આ ઘટાડાને ગભરાવવાની જગ્યાએ ધીમે ધીમે ખરીદીની તક માની રહ્યા છે.
Published : November 18, 2026 at 12:25 PM IST
નવી દિલ્હી: સ્થાનિક ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં બુધવારે પણ સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાનો ડિસમ્બર વાયદો 2,498 રૂપિયા એટલે કે 1.86 % તૂટીને 1,31,725 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયો છે જ્યારે ચાંદીનો ડિસેમ્બર વાયદો 4,878 રૂપિયા એટલે કે 2.87% તૂટીને 1,64,824 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર વેપાર કરતો જોવા મળ્યો હતો. સોના-ચાંદીમાં આ ઘટાડો એવા સમયે થયો છે જ્યારે બન્ને ધાતુ પોતાના ટોચ પરથી પહેલા જ ઘણી નીચે આવી ગઇ છે.
જોકે, એક્સપર્ટ આ ઘટાડાથી ગભરાવવાની જગ્યાએ ધીમે ધીમે ખરીદીની તક માની રહ્યા છે. કેડિયા એડવાઇઝરીના ફાઉન્ડર અને ડાયરેક્ટર અજય સુરેશ કેડિયાનું કહેવું છે કે બજારને હવે કેટલાક કંસોલિડેશનની જરૂર છે પરંતુ આટલા મોટા કરેક્શન બાદ લોન્ગ ટર્મ માટે એક્યૂમુલેશનની આકર્ષક તક બની રહી છે. તેમનું માનવું છે કે આગામી 12-18 મહિનાના સમયગાળામાં બજારમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે.
MCX પર સોના-ચાંદીની સ્થિતિ
MCX પર સોનાના ડિસેમ્બર વાયદા (04DEC2026)માં બુધવારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. કોન્ટ્રાક્ટ 1,31,622 રૂપિયા પર ખુલ્યો હતો અને દિવસ દરમિયાન 1,31,065 રૂપિયાના નીચલા સ્તરે આવી ગયો છે જ્યારે ઉપલા સ્તર 1,31,979 રૂપિયા રહ્યો હતો. અત્યારે ભાવ 2,498 રૂપિયા એટલે કે 1.86 ટકાના ઘટાડા સાથે 1,31,725 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર વેપાર કરી રહ્યો છે જ્યારે છેલ્લો બંધ 1,34,223 રૂપિયા હતો. આ કોન્ટ્રાક્ટમાં અત્યાર સુધી 2,854 લોટનો વોલ્યૂમ અને 14,265 લોટનો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ નોંધાયો છે જ્યારે કૂલ વેપાર કિંમત 3,75,245.02 લાખ રૂપિયા રહ્યો હતો.
MCX પર ચાંદીનો ડિસેમ્બર વાયદા (04DEC2026)માં બુધવારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. કોન્ટ્રાક્ટ 1,67,301 રૂપિયા પર ખુલ્યો હતો અને દિવસ દરમિયાન 1,63,533 રૂપિયાના નીચલા સ્તરે ફસકી ગયો હતો જ્યારે ઉપલા સ્તર 1,67,301 રૂપિયા રહ્યો હતો. અત્યારે ભાવ 4,878 રૂપિયા એટલે 2.87 ટકા ઘટાડા સાથે 1,64,824 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર વેપાર કરી રહ્યો છે જ્યારે છેલ્લો બંધ 1,69,702 રૂપિયા હતો. આ કોન્ટ્રાક્ટમાં અત્યાર સુધી 3,263 લોટનો વોલ્યૂમ અને 17,471 લોટનો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ નોંધાયો છે જ્યારે કૂલ વેપાર કિંમત 1,60,860.94 લાખ રૂપિયા રહ્યો હતો.
સોના-ચાંદીના ભાવ કેમ ઘટી રહ્યા છે?
અજય કેડિયા અનુસાર, 2026ની શરૂઆતમાં સામાન્ય તેજી બાદ હવે સોના-ચાંદીમાં તેજ કરેક્શન આવી રહ્યું છે, તેનું સૌથી મોટું કારણ પ્રોફિટ બુકિંગ, મજબૂત અમેરિકન ડૉલર અને વધતી બોન્ડ યીલ્ડ છે. અમેરિકા-ઇરાન સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત વધી છે જેનાથી મોંઘવારીની ચિંતા વધી અને ફેડરલ રિઝર્વની મોનેટરી પોલિસીને લઇને આશા બદલાઇ ગઇ છે.
આ સમયે ડૉલર ઇન્ડેક્સ 103ની ઉપર છે અને અમેરિકાની 10 વર્ષની ટ્રેજરી યીલ્ડ્ આશરે 5.15 ટકા પાસે પહોંચી ગઇ છે. એવામાં વગર વ્યાજ આપનારી સંપત્તિ સોના-ચાંદીના ભાવ આકર્ષક બની જાય છે. બજાર હવે ડિસેમ્બરમાં ફેડ તરફથી રેટ હાઇકની આશા કરી રહ્યા છે જેનાથી દબાણ વધી ગયું છે.
કેડિયા જણાવે છે કે સોનુ જાન્યુઆરીના ₹1.80 લાખના ટોચથી આશરે 25 % કરેક્ટ થઇ ગયું છે જ્યારે ચાંદી ₹4.20 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામથી આશરે 60% તૂટી ગયું છે. જોકે, લોન્ગ ટર્મ ફંડામેન્ટલ હજુ પણ મજબૂત છે.
એક્સપર્ટ આઉટલુક
એક્સપર્ટ અનુસાર, આટલા ઝડપથી ઘટાડા દરમિયાન સચોટ બોટમનો અંદાજો લગાવવો મુશ્કેલ છે. ખાસ કરીને જ્યારે જિયોપોલિટિકલ ઘટનાક્રમ અને ફેડની પોલિસીને લઇને અનિશ્ચિતતા બનેલી છે. સોનામાં 25% અને ચાંદીમાં 60% કરેક્શન બાદ વેલ્યૂએશન લોન્ગ ટર્મ એક્યૂમુલેશન માટે આકર્ષક બની ગયા છે. MCX ગોલ્ડ માટે ₹1,30,000 પ્રતિ 10 ગ્રામનું સ્તર મહત્ત્વ સપોર્ટ ઝોન બની શકે છે. જે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આશરે 3680-3700 ડૉલરના સ્તરની બરાબર છે. ચાંદી માટે 1,60,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરે મહત્ત્વ એક્યૂમુલેશન ઝોન બની શકે છે.
કેડિયાની સલાહ છે કે નિયર ટર્મમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે, જ્યાર સુધી મોનેટરી પોલિસીનું આઉટલુક સ્થિર નથી થતો. એવામાં એકદમ બોટમ પકડવાનો પ્રયાસ કરવાની જગ્યાએ રોકાણકારોને સ્ટેગર્ડ તરીકે એટલે કે હપ્તામાં ધીમે ધીમે ખરીદી કરવી જોઇએ.
(નોંધ: આ સમાચાર માત્ર માહિતીના ઉદ્દેશ્યથી આપવામાં આવી છે. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે. રોકાણ કરતા પહેલા પોતાના નાણાકીય સલાહકારની સલાહ જરૂર લો. ETV ભારત કોઇ પણ રીતના રોકાણની સલાહ આપતું નથી.)
આ પણ વાંચો: