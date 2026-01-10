સોનાના ભાવમાં બમ્પર વધારો, ચાંદીમાં ઘટાડો, જાણો તમારા શહેરમાં કેટલો છે ભાવ ?
દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ વધીને 1,39,470 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ ઘટીને 2,48,900 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો.
Published : January 10, 2026 at 11:02 AM IST
હૈદરાબાદ: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે, દેશમાં સોનાના ભાવમાં ફરી એકવાર મજબૂતી જોવા મળી રહી છે. 10 જાન્યુઆરીની સવારે, ભારતીય બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવમાં વધારો નોંધાયો હતો. વધતી જતી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે, સલામત રોકાણ તરીકે સોનાની માંગમાં વધારો થવાને કારણે તેના ભાવમાં વધારો થયો છે. રાજધાની દિલ્હીમાં, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,39,470 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,27,860 રૂપિયા પર ટ્રેડ થતો જોવા મળ્યો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં પણ સોનાના ભાવ મજબૂત થયા. હાજર સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ $4,479.38 પર રહ્યો. નિષ્ણાતો કહે છે કે વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા, ડોલરના વધઘટ અને ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે, રોકાણકારો વધુને વધુ સુરક્ષિત સ્વર્ગ સંપત્તિ તરફ વળ્યા છે, જે સોનાનું આર્થિક બળ વધારે છે.
દેશના અન્ય મુખ્ય શહેરોમાં, મુંબઈ, ચેન્નઈ અને કોલકાતામાં 24 કેરેટ સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹139,320 હતા, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનું ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹127,710 હતું. પુણે અને બેંગલુરુમાં પણ આવા જ ભાવ જોવા મળી રહ્યાં છે. અમદાવાદ અને ભોપાલમાં, 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹139,370 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹127,760 પર પહોંચી ગયો છે. દરમિયાન, જયપુર, લખનૌ અને ચંદીગઢ જેવા શહેરોમાં સોનાના ભાવ દિલ્હી જેવા જ સ્તરે નોંધાયા હતા.
|શહેર
|22 કેરેટ સોનાનો આજનો ભાવ
|24 કેરેટ સોનાનો આજનો ભાવ
|દિલ્હી
|127860
|139470
|મુંબઈ
|127710
|139320
|અમદાવાદ
|127760
|139370
|ચેન્નઈ
|127710
|139320
|કોલકાતા
|127710
|139320
|હૈદરાબાદ
|127710
|139320
|જયપુર
|127860
|139470
|ભોપાલ
|127760
|139370
|લખનૌ
|127860
|139470
|ચંદીગઢ
|127860
|139470
નિષ્ણાતોના મતે, 2025માં અત્યાર સુધીમાં સોનાના ભાવમાં આશરે 73.45 ટકાનો વધારો થયો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને વેનેઝુએલા વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં ચિંતા વધી છે. વેનેઝુએલા સામે યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહીના અહેવાલો અને રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્નીની ધરપકડથી ભૂરાજકીય વાતાવરણ વધુ ગરમાયું છે. વધુમાં, ગ્રીનલેન્ડ અંગે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનોએ આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવને વેગ આપ્યો છે. ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે યુએસ ગ્રીનલેન્ડ ખરીદી શકે છે અથવા તેમાં ભેળવી શકે છે, જેના કારણે ડેનમાર્ક તરફથી આકરો પ્રતિભાવ મળ્યો છે.
ચાંદીનો આજે ભાવ
આ બધી ઘટનાઓની સીધી અસર સોનાના ભાવ પર પડી છે. રોકાણકારો જોખમી સંપત્તિઓથી દૂર જઈ રહ્યા છે અને સોનામાં રોકાણ વધારી રહ્યા છે. જોકે, સોના સામે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. 10 જાન્યુઆરીની સવારે, ચાંદીના ભાવ ઘટીને ₹248,900 પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીનો હાજર ભાવ $76.92 પ્રતિ ઔંસ નોંધાયો હતો.
જોકે, વર્ષ-અંતિમ ધોરણે, ચાંદીએ સોના કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જે લગભગ 164 ટકા વધ્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે ઊંચા ભાવને કારણે, ઉદ્યોગો ચાંદીના વિકલ્પ તરીકે તાંબુ અથવા નિકલ જેવી સસ્તી ધાતુઓ તરફ વળશે. વૈશ્વિક વિકાસ અને ડોલરની ગતિવિધિ આગામી દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવની દિશા નક્કી કરશે.