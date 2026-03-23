સોના-ચાંદીના ભાવમાં અચાનક કેમ થઈ રહ્યો છે ઘટાડો? રોકાણકારો કેમ કાઢી રહ્યા છે પૈસા

અમેરિકી ડોલરની મજબૂતી અને બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારાને કારણે રોકાણકારોએ સોના-ચાંદીમાંથી પૈસા કાઢ્યા, વૈશ્વિક સ્પોટ ગોલ્ડ પણ 3.80 ટકા ગબડ્યું.

સોના-ચાંદીમાં કડાકો!
સોના-ચાંદીમાં કડાકો! (ians)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 2:35 PM IST

મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોમાં આવેલી મંદી અને વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવની અસર ભારતીય વિત્તીય બજાર પર સોમવારે સ્પષ્ટ જોવા મળી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બહુમૂલ્ય ધાતુઓના ભાવમાં ભારે ઘટાડાને પગલે ઘરેલુ બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ 6 ટકા સુધી ગગડ્યા. સાથે જ કાચા તેલની વધતી કિંમત અને વિદેશી મૂડીના નિકાલથી રૂપિયો ડોલર સામે 93.84ની અત્યાર સુધીની સૌથી નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે.

સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઐતિહાસિક ઘટાડો

મલ્ટી કમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર આજે કારોબારની શરૂઆત ખૂબ જ નબળી રહી. સવારે 9:40 વાગ્યા સુધીમાં અપ્રિલ વાયદા સોનાના ભાવમાં 5.59 ટકા એટલે કે 8,089 રૂપિયાનો મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેથી સોનાનો ભાવ 1,36,403 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયો હતો.

ચાંદીની સ્થિતિ વધુ ગંભીર રહી. ચાંદીના ભાવમાં 6.63 ટકા (15,043 રૂપિયા)નો ભારે ઘટાડો થયો, જેના કારણે તે 2,11,729 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે આવી ગઈ. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સ્પોટ ગોલ્ડ 3.80 ટકા ગબડીને 4320.19 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવ્યું હતું, જે સતત નવ સત્રોથી ચાલી રહેલી ઘટાડો દર્શાવે છે.

રૂપિયામાં રેકોર્ડ ઘટાડો અને ક્રૂડ ઓઈલનું દબાણ
શરૂઆતના કારોબારમાં ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 93.84ના સ્તર સુધી સરકી ગયો. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવને કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ 112.95 ડોલર પ્રતિ બેરલ અને અમેરિકન WTI ક્રૂડ 101.50 ડોલરની આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યો છે. ભારત પોતાની તેલની જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો આયાત કરે છે, એટલે ક્રૂડના ભાવમાં ઉછાળાથી રૂપિયા પર ભારે દબાણ સર્જાયું છે.

ઘટાડા પાછળના મુખ્ય કારણો

બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ફુગાવાની ચિંતા વધી છે. રોકાણકારોને ભય છે કે વધતી મોંઘવારીને કાબૂમાં લેવા કેન્દ્રીય બેંકો વ્યાજ દરમાં વધારો કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે સંકટના સમયે સોનાને સુરક્ષિત રોકાણ ગણવામાં આવે છે, પરંતુ હાલમાં ડોલરની મજબૂતી અને બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારાને કારણે રોકાણકારો સોના-ચાંદીમાંથી પૈસા કાઢી ડોલર તરફ વળ્યા છે.

શેરબજારનો હાલ

સરાફા અને ચલણ બજાર સાથે-સાથે શેરબજારમાં પણ વેચવાલીનો દૌર જોવા મળ્યો. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી શરૂઆતના કારોબારમાં 2-2 ટકા સુધી તૂટી ગયા. વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPI) દ્વારા ભારતીય બજારમાંથી સતત પૈસા ઉપાડી લેવાને કારણે બજારમાં અસ્થિરતા ચાલુ રહી છે.

సంపాదకని పసంద

