સોના-ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો, ખરીદી કરતા પહેલા જાણી લો ભાવ

ફેડરલ રિઝર્વની બેઠક અને વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે, MCX પર સોનું ₹1,57,145 અને ચાંદી ₹2,62,899 ના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયું છે.

સોના-ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો
સોના-ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 12:54 PM IST

હૈદરાબાદ: મંગળવારે ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) માં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો હતો, જે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની મહત્વપૂર્ણ નીતિ બેઠક પહેલા હતો. રોકાણકારોની સાવચેતી અને ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવ શરૂઆતના વેપારમાં વધ્યા હતા.

MCX સ્થિતિ

મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર 2 એપ્રિલના સમાપ્ત થતાં સોનાના વાયદા 17 માર્ચની સવારે 10 વાગ્યે ₹1,409 અથવા લગભગ 1 ટકા વધીને ₹1,57,145 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. સત્ર દરમિયાન, સોનાએ ₹1,56,649 ની ઇન્ટ્રાડે નીચી સપાટીને સ્પર્શ કર્યો, જે બજારમાં મજબૂત પરંતુ રેન્જ-બાઉન્ડ વલણ દર્શાવે છે.

5 મેના ચાંદીના વાયદામાં 2.4 ટકા અથવા ₹6,367 નો નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો, જે ₹2,62,899 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો. શરૂઆતના વેપારમાં ચાંદી ₹2,58,338 ની નીચી સપાટીને સ્પર્શી ગઈ.

ફેડ મીટિંગ અને વૈશ્વિક પરિબળો

યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની બે દિવસીય બેઠક શરૂ થાય તે પહેલાં જ કિંમતી ધાતુઓમાં આ ઉછાળો આવ્યો છે. બજારો 18 માર્ચે બેઠકના પરિણામ પર ઉત્સુકતાથી નજર રાખી રહ્યા છે. વિશ્લેષકો માને છે કે ઈરાન-યુએસ-ઇઝરાયલ સંઘર્ષને કારણે છેલ્લા મહિનામાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 50 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. તેલના વધતા ભાવ વૈશ્વિક ફુગાવા અંગે ચિંતા વધારી રહ્યા છે, જે ફેડના વ્યાજ દરના નિર્ણયોને અસર કરી શકે છે.

નિષ્ણાતો શું કહે છે?

નિષ્ણાતોના મતે, રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી, સોના અને ચાંદી હવે એકીકરણના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે.

સોનું: જ્યાં સુધી ભાવ ₹1,55,000–₹1,56,000 સપોર્ટ ઝોનથી ઉપર રહે છે, ત્યાં સુધી મધ્યમ ગાળાનો અંદાજ તેજીનો રહે છે. જો તે ₹1,59,000 ના સ્તરને પાર કરે છે, તો ભાવ ₹૧,૬૩,૦૦૦–₹1,63,000 તરફ જઈ શકે છે. જ્યારે ચાંદી ₹2,65,000 થી ઉપર રહેવાથી ચાંદી ₹2,75,000–₹2,80,000 તરફ જઈ શકે છે.

તાજેતરના મહિનાઓમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થવાનું મુખ્ય કારણ વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ છે. જો કે, જો ફેડરલ રિઝર્વ વધતા ફુગાવાને કારણે દરો ઉંચા રાખવાનો સંકેત આપે છે, તો ભાવ દબાણ હેઠળ આવી શકે છે. હાલમાં, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે બજારની ભાવના સુરક્ષિત રોકાણો તરફ વળી ગઈ છે.

