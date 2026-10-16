તહેવારની સીઝનમાં દાગીના ખરીદવા મોંઘા થયા, સોના-ચાંદીની કિંમતમાં ઉછાળો, જાણો આજનો ભાવ
સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં શુક્રવારે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. દિલ્હી, મુંબઈથી ચેન્નઈ સુધીના ભાવ ચેક કરો.
Published : October 16, 2026 at 4:33 PM IST
નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક બજારમાં મજબૂતી અને સ્થાનિક સ્તરે હાજર બજારમાં વધેલી માંગને કારણે શુક્રવારે ભારતીય બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગમાં બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઉછાળો નોંધાયો હતો. બજારના વિશ્લેષકોના મતે, આ તેજી પાછળ બજારના સહભાગીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા નવા પોઝીશન અને હાજર બજારમાં મજબૂત માંગ મુખ્ય કારણો છે. જો તમે આ તહેવારોની સીઝનમાં કિંમતી ધાતુઓમાં રોકાણ કરવાનું કે ખરીદી કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો તમે નીચે વાયદા માર્કેટના તાજેતરના ડેટા અને વૈશ્વિક ટ્રેન્ડ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી શકો છો.
સ્થાનિક ફ્યુચર્સ માર્કેટ (MCX)માં સોનું
કોમોડિટી માર્કેટના વિશ્લેષકો જણાવે છે કે, સ્થાનિક ઝવેરીઓ અને રોકાણકારોની વધતી સક્રિયતાને કારણે સોનાના ભાવને સીધો ટેકો મળ્યો છે.
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર, ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટેનો સોનાનો કોન્ટ્રાક્ટ ₹876ના વધારા સાથે પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,48,365 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ સત્ર દરમિયાન કુલ 1,143 લોટનો વેપાર થયો હતો. વિશ્લેષકોના મતે, ભાવમાં આવેલા આ સકારાત્મક બદલાવ પાછળ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવેલા નવા સોદા જવાબદાર છે.
ઔદ્યોગિક માંગને કારણે ચાંદીના ભાવમાં વધારો
સોનાની સાથે સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ એક ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રો તરફથી રહેલી મજબૂત માંગની અસર ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.
MCX પર ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટેનો ચાંદીનો કોન્ટ્રાક્ટ ₹2,217 વધીને પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,12,877 પર પહોંચ્યો હતો. આ ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન કુલ 1,956 લોટનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, ચાંદી માટેની મજબૂત વૈશ્વિક માંગને કારણે સ્થાનિક બજારમાં પણ સકારાત્મક વાતાવરણ જળવાઈ રહ્યું છે.
મુખ્ય શહેરોમાં આજના ભાવ
IBJA અને સ્થાનિક બુલિયન એસોસિએશનો દ્વારા સવારે જાહેર કરાયેલા ડેટા મુજબ, દેશના વિવિધ મહાનગરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ નીચે મુજબ હતા.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારના સંકેતો
ભારતીય બજારોમાં તેજીને આંતરરાષ્ટ્રીય કોમોડિટી બજારોના વલણો દ્વારા સારો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. વિદેશી બજારોમાં બંને કિંમતી ધાતુઓના વાયદાના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ન્યુ યોર્કમાં, સોનાના વાયદા 0.01 ટકા વધીને $4,171.84 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, ચાંદીના વાયદા 0.31 ટકા વધીને $57.58 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
બજાર વિશ્લેષકોનો શું મત છે?
કોમોડિટી નિષ્ણાતોના મતે, વૈશ્વિક આર્થિક ટ્રેન્ડ અને મુખ્ય ચલણોમાં વધઘટ રોકાણકારોને સલામત સંપત્તિ તરીકે કિંમતી ધાતુઓને પ્રાથમિકતા આપવા તરફ દોરી રહ્યા છે. વધુમાં, આગામી તહેવારોની મોસમને કારણે સ્થાનિક હાજર બજારમાં માંગ સ્થિર રહે છે - આગામી દિવસોમાં બજારની સમાન પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે.
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