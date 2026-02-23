ETV Bharat / business

સોના-ચાંદીના ભાવમાં સુનામી !, એક જ દિવસમાં ₹13,000નો ઐતિહાસિક વધારો

સોના અને ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે, MCX પર સોનું ₹1.60 લાખ અને ચાંદી ₹2.65 લાખની નજીક પહોંચી ગયું છે.

સોના-ચાંદીના ભાવમાં સુનામી
સોના-ચાંદીના ભાવમાં સુનામી (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 1:55 PM IST

મુંબઈ: વૈશ્વિક ભૂરાજકીય તણાવમાં વધારો અને યુએસ ડોલરમાં આવેલા તીવ્ર ઘટાડાને કારણે આજે ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં કિંમતી ધાતુના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સોમવારે સ્થાનિક બજારમાં (MCX) સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ સ્તરે વધતા જોવા મળ્યા.

બજારનો માહોલ

મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર, એપ્રિલ સોનાના વાયદાના ભાવ 1.83 ટકા વધીને ₹1,59,749 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન, તેમાં 2 ટકાનો વધારો થયો. દરમિયાન, ચાંદીએ વધુ ઉંચો કૂદકો લગાવ્યો છે. માર્ચ ચાંદીના વાયદાના ભાવ 5.10 ટકા વધીને ₹2,65,836 પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા. શરૂઆતના કારોબારમાં ચાંદીમાં 6 ટકા સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો હતો.

સોમવારે,માર્ચ મહિનામાં MCX પર ચાંદીના વાયદા ₹2,52,836 (શુક્રવારના બંધ) થી વધીને ₹2,65,836 પ્રતિ કિલો થયા. આ ₹13,000 નો મોટો ઉછાળો દર્શાવે છે. મોતીલાલ ઓસ્વાલના મતે, આ ઇન્ટ્રાડે વધારો 6% હતો.

તેજીનું મુખ્ય કારણ

યુએસ-ઈરાન તણાવ: બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે આ ઉછાળાનું સૌથી મોટું કારણ યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતો તણાવ છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાનને "અર્થપૂર્ણ કરાર" માટે આપવામાં આવેલી 10 દિવસની સમયમર્યાદા સમાપ્ત થવા જઈ રહી છે. જોકે ઈરાને પ્રતિબંધો હટાવવાના બદલામાં તેના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર છૂટછાટો આપવાનો સંકેત આપ્યો છે, યુદ્ધના ભયે રોકાણકારોને સલામત રોકાણ તરીકે સોના તરફ ધકેલી દીધા છે.

સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય અને ડોલરમાં ઘટાડો: યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ટેરિફના નોંધપાત્ર ભાગને ઘટાડવાના નિર્ણય બાદ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો થયો છે. ડોલર નબળો પડવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું સસ્તું થાય છે, જેના કારણે તેની માંગમાં વધારો થાય છે.

ચાંદીની અછત: મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના નિષ્ણાતોના મતે, ચાંદીના વૈશ્વિક પુરવઠામાં નોંધપાત્ર અછત છે. કોમેક્સ જેવા મુખ્ય વેરહાઉસમાં ઇન્વેન્ટરીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ચીની બજારો બંધ થવાથી સપ્લાય-ડિમાન્ડ સંતુલન ખોરવાઈ ગયું છે.

યુએસ અર્થતંત્રમાં મંદી: યુએસ જીડીપી વૃદ્ધિ ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઘટીને 1.4 ટકા થઈ ગઈ, જે અગાઉના ક્વાર્ટર (4.4% અને 3.8%) કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે. આર્થિક મંદીના ભયથી સોનાના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે.

બજાર હવે યુએસ ફેક્ટરી ઓર્ડર, ગ્રાહક વિશ્વાસ સૂચકાંક અને ઉત્પાદક ભાવ સૂચકાંક (PPI) ડેટા પર કેન્દ્રિત છે. નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યાં સુધી ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી કિંમતી ધાતુઓમાં વધઘટ થતી રહેશે. સોના માટે રૂ. 1,60,600 અને ચાંદી માટે રૂ. 2,63,620 મુખ્ય પ્રતિકાર સ્તરો રહ્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

