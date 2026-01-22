ETV Bharat / business

સોના-ચાંદીનો કડાકો: ટ્રમ્પના નિવેદનથી ચાંદી રુ.20,000 સસ્તી થઈ, સોનું પણ રુ.4000 સસ્તું થયું

આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં રેકોર્ડ નીચા સ્તરે ઘટાડો જોવા મળ્યો. એક જ ઘટાડામાં ચાંદીના ભાવમાં આશરે રુ.19,849 પ્રતિ કિલોનો ઘટાડો થયો.

સોનું અને ચાંદીના ભાવ આજે રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યા
સોનું અને ચાંદીના ભાવ આજે રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યા (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 4:44 PM IST

હૈદરાબાદ : સોના અને ચાંદીના ભાવ જે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી રહ્યા હતા, ગુરુવારે અચાનક નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ટ્રેડિંગ શરૂ થતાં જ, બંને કિંમતી ધાતુઓમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી, જેનાથી રોકાણકારો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ચાંદીમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ લગભગ 20,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. જ્યારે સોનામાં પણ પ્રતિ 10 ગ્રામ 4,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો.

ચાંદીની સાથે સોનાના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો

બુધવારે, MCX એક્સચેન્જ પર 5 માર્ચની સમાપ્તિ તારીખવાળા ચાંદીના ભાવ રુ.325,602 પ્રતિ કિલો પર બંધ થયા. જોકે, ગુરુવારે સવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ, ભાવ ઘટીને રુ.305,753 પ્રતિ કિલો થઈ ગયા. એક જ ઝટકાથી, ચાંદી લગભગ રુ.19,849 પ્રતિ કિલો ઘટી ગઈ. તાજેતરના દિવસોમાં થયેલા તીવ્ર વધારા બાદ આ ઘટાડો નોંધપાત્ર માનવામાં આવે છે.

ચાંદીની સાથે સોનાના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો. છેલ્લા ત્રણ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં સોનાના ભાવ નવા સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરને સ્પર્શી રહ્યા હતા. બુધવારે, 5 ફેબ્રુઆરીની સમાપ્તિ તારીખ ધરાવતું સોનું રુ.1,52,862 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું. જોકે, ગુરુવારે, તે ઘટીને રુ.1,48,777 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું. આ આશરે રુ.4,085 પ્રતિ 10 ગ્રામનો ઘટાડો દર્શાવે છે.

નિષ્ણાતોના મતે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં અચાનક થયેલા ઘટાડા પાછળ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનોને મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે. વેનેઝુએલા, ઈરાન અને ગ્રીનલેન્ડ અંગે ટ્રમ્પના વારંવારના ટેરિફ ધમકીઓ અને કઠોર નિવેદનોએ વૈશ્વિક તણાવમાં વધારો કર્યો છે. આ અનિશ્ચિત વાતાવરણમાં રોકાણકારો વધુને વધુ સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોના અને ચાંદી તરફ વળ્યા છે, જેના કારણે તેમના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે.

જોકે, ટ્રમ્પના નિવેદનો હવે સૂચવે છે કે વૈશ્વિક તણાવ કંઈક અંશે ઓછો થઈ રહ્યો છે. આ અપેક્ષાએ રોકાણકારોને નફો બુક કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા, જેની સીધી અસર સોના અને ચાંદીના ભાવ પર પડી.

ગ્રીનલેન્ડ અને ભારત પર નરમ વલણ

ગ્રીનલેન્ડ અંગે, ટ્રમ્પે કહ્યું કે એક એવો કરાર થશે જે અમેરિકા અને નાટો બંનેને સંતોષશે. આ નિવેદનને તેમની અગાઉની આક્રમક ટિપ્પણીઓ કરતાં નરમ વલણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. વધુમાં, દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દરમિયાન, ટ્રમ્પે ભારત અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી. તેમણે ભારત-અમેરિકા વચ્ચેના વધુ સારા વેપાર કરારની વાત કરી.

આ સકારાત્મક સંકેતોની અસર માત્ર શેરબજાર પર જ નહીં, પણ સોના અને ચાંદી જેવી સલામત સંપત્તિઓની માંગમાં પણ ઘટાડો થયો. જેના કારણે ગુરુવારે કિંમતી ધાતુઓમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો.

