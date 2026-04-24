સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થતાં ચમક ફીકી પડી
ભૂ-રાજકીય તણાવ ઘટતા અને ડોલર મજબૂત થવાને કારણે MCX પર સોના-ચાંદીના ભાવમાં 1 ટકાનો ઘટાડો થયો, જેના કારણે રોકાણકારો વેચાણ માટે જોર કર્યું.
Published : April 24, 2026 at 5:04 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય વાયદા બજાર અને વૈશ્વિક કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો. શુક્રવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર શરૂઆતી સત્રમાં બંને કિંમતી ધાતુઓનાં ભાવ લગભગ 1 ટકા સુધી લુઢક્યા. પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજકીય તણાવમાં રાહત અને અમેરિકી ડૉલરની મજબૂતાઈને કારણે નિવેશકોએ વેચવાલી કરી હતી.
MCX પર 5 જૂનની સોનાની વાયદા કિંમત 0.39 ટકા એટલે કે 594 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 1,51,167 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ખુલી. સત્ર દરમિયાન સોનાએ 1,50,750 રૂપિયાના નીચલા સ્તરને સ્પર્શ કર્યો, જે પાછલા બંધ ભાવ કરતાં 0.66 ટકા ઓછો હતો. ચાંદીના 5 મેના વાયદાની વાત કરીએ તો, ભાવ 0.95 ટકા એટલે કે 2,313 રૂપિયા ગબડીને 2,39,200 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી આવી ગયો. જોકે, બાદમાં મામૂલી રિકવરી સાથે ચાંદી 2,41,345 રૂપિયાના સ્તરે ટ્રેડ થતી જોવા મળી.
આંતરરાષ્ટ્રીય COMEX બજારમાં પણ વેચવાલીનું દબાણ રહ્યું. સોનું લગભગ 1 ટકા ઘટીને 4,684 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ ટ્રેડ થયું, જ્યારે ચાંદી 1 ટકાની નરમાઈ સાથે 74.81 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ બોલાઈ. સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોના પ્રત્યેનું આકર્ષણ હાલ થોડું ઓછું થયું છે.
ઘટાડા પાછળ મુખ્ય કારણોમાં મજબૂત અમેરિકી ડૉલર અને બોન્ડ યીલ્ડનો સમાવેશ થાય છે. ડૉલર મોંઘો થતાં અન્ય મુદ્રાઓમાં સોનાની ખરીદી મોંઘી બને છે, જેનાથી માંગ ઘટે છે. બીજી તરફ, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફરી 100 ડૉલર પ્રતિ બેરલની સપાટીને પાર ગયું છે. ક્રૂડ તેલની ઊંચી કિંમતોને કારણે ફુગાવાની ચિંતા વધી છે. ઊંચું ફુગાવો સેન્ટ્રલ બેંકો દ્વારા વ્યાજદરમાં કાપ મૂકવાની શક્યતા ઘટાડે છે, જે સોના માટે નકારાત્મક સંકેત છે. ભારતીય શેરબજાર (સેન્સેક્સ-નિફ્ટી)માં પણ શરૂઆતી કારોબારમાં 1 ટકા સુધીની ઘટ નોંધાઈ, જેથી નિવેશકોમાં સતર્કતાનો માહોલ છે.
કોમોડિટી વિશ્લેષકોના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ભાવમાં આવેલ આ ઘટાડા છતાં મિડલ ઈસ્ટની અનિશ્ચિતતા અને વૈશ્વિક આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા આગામી સમયમાં ફરી તેજી આવી શકે છે. લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે આ ઘટાડો ખરીદીની એક સારી તક બની શકે છે.