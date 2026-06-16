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આજે સસ્તા થયા સોનું અને ચાંદી: ત્રણ દિવસની રેકોર્ડ તેજી પર લાગી બ્રેક, જાણો નવા રેટ્સ zzzzzzzzzzz

વૈશ્વિક શાંતિ મંત્રણાઓ વચ્ચે સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા; તિરુવનંતપુરમમાં સોનું સૌથી મોંઘુ અને દિલ્હીમાં સૌથી સસ્તું

સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો
સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 4:31 PM IST

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નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય મોરચે આવી રહેલા પરિવર્તનો વચ્ચે સ્થાનિક વાયદા અને હાજર બજારોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ત્રણ દિવસની તેજી પર બ્રેક લાગી ગઈ. મલ્ટી કૉમોડિટી એક્સચેન્જમાં આજે ઘટાડા સાથે વેપાર શરૂ થયો. બજાર વિશ્લેષકોના મતે, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે પ્રારંભિક શાંતિ કરારના અહેવાલોને પગલે રોકાણકારોએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું છે. ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થવાની અપેક્ષાઓએ સલામત રોકાણ તરીકે કિંમતી ધાતુઓના આકર્ષણને થોડી ઓછી કરી છે, જેના કારણે વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બજારોમાં પ્રોફિટ-બુકિંગ જોવા મળી રહ્યું છે.

વાયદા બજારના હાલ

સ્થાનિક વાયદા બજારમાં, જુલાઈ 2026 ડિલિવરીવાળી ચાંદીના ભાવ આશરે 0.5% એટલે કે ₹1,457 પ્રતિ કિલોગ્રામ ઘટીને ₹2,50,001 ના સ્તરે સ્થિર થયા છે. તેવી જ રીતે, ઓગસ્ટ 2026 ડિલિવરી માટે સોનાના વાયદામાં પણ થોડો નરમાઈ જોવા મળી હતી, જે ₹1,52,842 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર સ્થિર રહી હતી.

હાજર બજાર અને પ્રાદેશિક ભાવ

વાયદા બજારમાં આ સુસ્તીની સીધી અસર દેશના વિવિધ રાજ્યો અને શહેરોના છૂટક બજારો પર પડી. જોકે, સ્થાનિક કર અને મેકિંગ ચાર્જમાં તફાવતને કારણે રાજ્યોમાં છૂટક ભાવમાં થોડો ફેરફાર થયો. આજે, મુખ્ય શહેરોમાં ભાવ નીચે મુજબ નોંધાયા હતા.

વિવિધ શહેરોમાં સોનાના ભાવ
વિવિધ શહેરોમાં સોનાના ભાવ (ETV Bharat)

દક્ષિણ ભારતીય રાજ્યોમાં ભાવ દેશના બાકીના ભાગોની તુલનામાં સૌથી વધુ રહ્યા છે. કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં આજે દેશભરમાં સૌથી વધુ સોનાના ભાવ નોંધાયા છે, જેમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,53,280 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,40,507 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. ચેન્નાઈ બીજા ક્રમે છે, જ્યાં ગ્રાહકો 24 કેરેટ સોના માટે ₹1,53,260 અને 22 કેરેટ સોના માટે ₹1,40,488 ચૂકવી રહ્યા છે.

તેનાથી વિપરીત, આજે સૌથી નીચા ભાવ રાજધાની દિલ્હીમાં નોંધાયા હતા, જ્યાં 24 કેરેટ સોનું ₹1,52,470 અને 22 કેરેટ સોનું ₹1,39,764 પર ઉપલબ્ધ છે. અન્ય મુખ્ય મહાનગરોમાં, મુંબઈમાં ₹1,52,750, કોલકાતામાં ₹1,52,610, હૈદરાબાદમાં ₹1,52,980 અને બેંગલુરુમાં ₹1,52,850 પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાયું હતું. દરમિયાન, દેશભરમાં ચાંદીનો છૂટક ભાવ ₹2,50,260 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર સ્થિર છે.

આગળ શું છે રોકાણકારોની નજર?

બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ ઘટાડો કામચલાઉ છે. વૈશ્વિક બજાર હાલમાં યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટોના અંતિમ પરિણામ અને વ્યાજ દરો અંગે કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા આગામી નિર્ણયોની રાહ જોઈ રહ્યું છે, જે ભવિષ્યના વલણને નિર્ધારિત કરશે.

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