સોના-ચાંદીના ભાવમાં ફરી ભડકો ! એક જ દિવસમાં વધી ગયા આટલા ભાવ
પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ વાટાઘાટોની આશા વચ્ચે MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં 2% સુધીનો વધારો થયો, જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો.
Published : June 12, 2026 at 2:46 PM IST
હૈદરાબાદ: પશ્ચિમ એશિયાઈ કટોકટીના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલની વધતી આશા વચ્ચે, આજે સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. શુક્રવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોના અને ચાંદીના વાયદામાં 2% સુધીનો ઉછાળો નોંધાયો. ભૂ-રાજકીય તણાવમાં ઘટાડો થવાની સંભાવનાએ ફરી એકવાર રોકાણકારોનું ધ્યાન કોમોડિટી બજાર તરફ વાળ્યું છે.
MCX પર સોનું રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યું
સ્થાનિક બજારમાં, MCX પર ઓગસ્ટ ડિલિવરી માટે સોનું 1.11% અથવા 1,668 રૂપિયાના જંગી ઉછાળા સાથે 1,50,600 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું. જોકે, શરૂઆતના વધારા પછી, બજાર થોડું સુધર્યું અને 1,49,916 રૂપિયા પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું. દિવસનો સૌથી નીચો ભાવ ₹1,49,569 હતો.
મુખ્ય શહેરોમાં આજે છૂટક ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
bullions.co.in ના ડેટા અનુસાર, દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં 24 કેરેટ અને 22 કેરેટ સોનાના ભાવ નીચે મુજબ નોંધાયા હતા:
ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો
બીજી તરફ, જુલાઈ વાયદામાં ચાંદીના ભાવમાં પણ જોરદાર ખરીદી જોવા મળી. ચાંદીના ભાવ ₹2,490 વધીને ₹2,42,143 પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા. સત્ર દરમિયાન, તે ₹2,44,817 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીને સ્પર્શી ગયો, જે તેના પાછલા બંધ કરતા 2.15 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
રાજદ્વારી નિવેદનોની બજાર પર અસર
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ સપ્તાહના અંત સુધીમાં શાંતિ કરાર પર પહોંચી શકે છે તે સંકેત આપ્યા પછી બુલિયન બજારમાં આ અચાનક ઉછાળો આવ્યો. આ સમાચાર મળતાં, કિંમતી ધાતુઓ તેમના છ મહિનાના નીચલા સ્તરથી ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ ગઈ. જોકે, ઈરાની અધિકારીઓએ અંતિમ કરાર પર પહોંચવાનો ઇનકાર કર્યા પછી બજારનો ફાયદો કંઈક અંશે મર્યાદિત હતો.
કાચા તેલમાં ઘટાડો અને વૈશ્વિક વલણો
આ રાજદ્વારી પ્રગતિથી વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠા અંગેની ચિંતાઓ હળવી થઈ છે, જેના કારણે કાચા તેલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, WTI ક્રૂડ લગભગ 3 ટકા ઘટીને $85 પ્રતિ બેરલ અને બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1.59 ટકા ઘટીને $88.94 પ્રતિ બેરલ થયું છે. વૈશ્વિક મોરચે, COMEX ચાંદી 4 ટકા વધીને $66.94 અને સોનું 2 ટકા વધીને $4,203.70 પ્રતિ ઔંસ થયું છે. વિશ્લેષકો માને છે કે આ વધારા છતાં, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારાની ભય અને ફુગાવાના દબાણ બજાર પર સતત અસર કરશે.