સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં થયો ઘટાડો, શું આ છે રોકાણ માટે શ્રેષ્ઠ સમય, જાણો...
પ્રોફિટ-બુકિંગ અને ડોલરની મજબૂતાઈને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે
Published : March 13, 2026 at 3:41 PM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે ભારતીય બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નરમ વલણ જોવા મળ્યું. તાજેતરમાં રેકોર્ડ ઊંચાઈને સ્પર્શ્યા પછી, રોકાણકારો દ્વારા નફા-બુકિંગ અને યુએસ ડોલરના મજબૂત થવાને કારણે ભાવમાં નજીવો ઘટાડો નોંધાયો હતો. જોકે, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે ભાવને નીચા સ્તરે પણ ટેકો મળી રહ્યો છે.
બજાર અપડેટ: MCX ડેટા
શુક્રવારે સવારે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોના અને ચાંદીના વાયદામાં મંદીનો માહોલ જોવા મળ્યો. સવારે 11:10 વાગ્યાની આસપાસ, MCX ગોલ્ડ એપ્રિલ વાયદા ₹160,046 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જે 0.14 ટકા ઘટીને છે. દરમિયાન, MCX સિલ્વર મે વાયદા 0.19 ટકા ઘટીને ₹267,448 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયા. બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે, આ ઘટાડો ટૂંકા ગાળાનુ કરેક્શન છે, કારણ કે ભાવ તાજેતરમાં તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા હતા.
કિંમત પર અસર કરતા મુખ્ય પરિબળો
ડોલરની મજબૂતાઈ:યુએસ ડોલર ઇન્ડેક્સ 0.07 ટકા વધીને 99.81 ના સ્તરે પહોંચ્યો. ડોલર મજબૂત થવાથી અન્ય ચલણો ધરાવતા લોકો માટે સોનું મોંઘું થઈ ગયું છે, જેના કારણે માંગમાં ઘટાડો થયો છે.
નફા-બુકિંગ: તાજેતરની તેજી બાદ, રોકાણકારો તેમના નફાને જાળવી રાખવા માટે વેચાણમાં રોકાયેલા છે. નિષ્ણાતોના મતે, સોનું "ટૂંકા ગાળાના સુધારાત્મક તબક્કા" માં પ્રવેશ્યું છે.
ઇક્વિટી બજારોમાં નબળાઈ: વૈશ્વિક શેરબજારોમાં ઘટાડાએ પણ સોનાના ભાવ પર દબાણ લાવ્યું છે. રોકાણકારો ઘણીવાર રોકડ એકત્ર કરવા માટે તેમના સોનાના હોલ્ડિંગ્સ વેચે છે - કાં તો અન્ય સંપત્તિઓમાં નુકસાનને સરભર કરવા અથવા "માર્જિન કોલ્સ" ને પહોંચી વળવા માટે.
કિંમતોને ટેકો આપતા પરિબળો
કિંમતોમાં નજીવા ઘટાડા છતાં, યુએસ અને ઈરાન, તેમજ યુએસ અને ઇઝરાયલ સાથે સંકળાયેલા સંઘર્ષો વચ્ચે "સલામત-સ્વર્ગ" સંપત્તિ તરીકે સોનાની માંગ અકબંધ રહે છે. વધુમાં, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ચાલુ નાકાબંધીને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા રહે છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ $99.99 પ્રતિ બેરલની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જે ફુગાવા અંગે ચિંતાઓને વેગ આપે છે. સામાન્ય રીતે, ઊંચા ફુગાવાના સમયમાં સોનાને સૌથી સુરક્ષિત હેજ માનવામાં આવે છે.
