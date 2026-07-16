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સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો; ખરીદી કરતા પહેલા નવો ભાવ જુઓ

આજે આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક બુલિયન બજારોમાં ઘટાડાને કારણે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,41,800 હતો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ ₹2,18,690 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 2:14 PM IST

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હૈદરાબાદ: જો તમે સોના અને ચાંદીના દાગીના ખરીદવા અથવા રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આજના ભાવ જાણવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે, ગુરુવાર, 16 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. વૈશ્વિક બજારોમાં મંદી અને સ્થાનિક બજારમાં રોકાણકારો દ્વારા નફા-બુકિંગને કારણે, બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવ લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં શું પરિસ્થિતિ છે?

આંતરરાષ્ટ્રીય કોમોડિટી એક્સચેન્જો પર વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણને કારણે આજે વૈશ્વિક દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. માહિતી અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું લગભગ 0.43% ઘટીને $17.40 ઘટીને $4,034.40 પ્રતિ ઔંસ થયું છે. આ ઘટાડાની સીધી અસર ચાંદી પર પણ પડી છે. ચાંદી પણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 0.34% ઘટીને $57.235 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે.

સ્થાનિક બજારમાં સોનાના તાજેતરના ભાવ

ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ના આંકડા અનુસાર, આજે ભારતીય બજારમાં 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં ₹680.00 (-0.48%)નો ઘટાડો થયો છે. આ ઘટાડા બાદ, દેશમાં સોનાનો સરેરાશ ભાવ ₹1,41,800.00 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. સ્થાનિક કરને કારણે વિવિધ શહેરોમાં ભાવમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે, જે નીચે મુજબ છે:

ચાંદીની ચમક પણ ઓછી થાય છે

સોનાની જેમ, ચાંદીના ભાવમાં પણ આજે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોની માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે, ચાંદીના ભાવ ₹1,320.00 (-0.60%) સુધી ઘટી ગયા. આજે બુલિયન બજારમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ ₹2,18,690 અને ₹2,19,800 ની વચ્ચે હતો. જોકે, મજબૂત છૂટક માંગને કારણે ચેન્નાઈ અને હૈદરાબાદ જેવા દક્ષિણ ભારતીય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ દેશના બાકીના ભાગો કરતાં થોડા ઊંચા રહ્યા છે.

ભાવ કેમ ઘટી રહ્યા છે?

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, આ ઘટાડા માટે ચાર મુખ્ય કારણો છે. પ્રથમ, વૈશ્વિક બજારમાં ડોલર મજબૂત થવાથી સોના પર દબાણ વધ્યું છે. બીજું, યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક, ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ફેરફારને લગતી અનિશ્ચિતતા મોટા રોકાણકારોને સાવચેતીભર્યા પગલાં લેવા માટે પ્રેરિત કરી રહી છે. ત્રીજું, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી બુલિયન બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર પણ અસર પડી છે. ચોથું, વિશ્વના કેટલાક ભાગોમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય અને લશ્કરી તણાવને કારણે બજારમાં સતત વધઘટ થઈ રહી છે.

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