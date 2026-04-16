ETV Bharat / business

સોનું થયું બેકાબૂ! અક્ષય તૃતિયા પહેલા કિંમતો આસમાને, જાણો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ

రోజ బদলాتا ભૂ-રાજકીય સمیکرणો અने वैश्विक तणाव वच्चे लोको सेफ ईन्वेस्टमेन्ट तरीके सोना-चांदीने पसंद करी रह्या छे (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: બદલાતા વૈશ્વિક ભૂરાજકીય સમીકરણો અને પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો થવાના અહેવાલો વચ્ચે આજે ભારતીય વાયદા બજારમાં કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો. ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે તણાવ ઓછો થવાના યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સંકેતો અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને કાયમી ધોરણે ફરીથી ખોલવાની જાહેરાત છતાં ગુરુવારે MCX પર સોના અને ચાંદી બંને લીલા રંગમાં ટ્રેડ થતા જોવા મળ્યા.

બજાર અપડેટ

મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર, 5 જૂનના ડિલિવરી માટેના સોનાના વાયદાના કરારમાં સવારના સત્ર દરમિયાન 0.67 ટકા એટલે કે 1,042 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો હતો. પરિણામે, સોનાનો ભાવ 1,54,990 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ઉચ્ચતમ સ્તરને સ્પર્શ્યો. દરમિયાન, ચાંદીના વાયદામાં વધુ મજબૂતી જોવા મળી; 1.58 ટકા એટલે કે 3,993 રૂપિયા વધીને ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,55,735 ની રેકોર્ડ ઉચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યું.

બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે, યુદ્ધના ભયને કારણે સોનાની માંગ - સામાન્ય રીતે સલામત રોકાણ તરીકે જોવામાં આવે છે, તે ઘટવી જોઈતી હતી, પરંતુ વ્યાપક મેક્રોઇકોનોમિક પરિબળો અને નીચા ભાવ સ્તરે ખરીદી પ્રવૃત્તિએ ભાવને ટેકો આપ્યો છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નિવેદન અને ભૂ-રાજકીય અસર

ભાવમાં આ વધઘટ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક નિવેદનને પગલે છે, જેમાં તેમણે મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષના ઝડપી ઉકેલની આશા વ્યક્ત કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, 'ટ્રુથ સોશિયલ' પર લખતા, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે "બ્રીધિંગ રૂમ" (તણાવ ઓછો કરવાની તક) - બનાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે અને બંને પક્ષો વચ્ચે ટૂંક સમયમાં વાટાઘાટો થવાની અપેક્ષા છે.

વધુમાં, ટ્રમ્પે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' ને કાયમી ધોરણે ખોલવાની વાત કરી છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, ચીન આ નિર્ણયથી ખૂબ જ ખુશ છે અને ઈરાનને શસ્ત્રો પૂરા પાડવાનું ટાળવા સંમત થયું છે. આ પગલાંને વૈશ્વિક વેપાર અને શાંતિના અનુસંધાનમાં એક મોટી સિદ્ધિ તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહી છે.

બજાર વિશ્લેષકો શું કહે છે?

કોમોડિટી નિષ્ણાતોના મતે, સોનું અને ચાંદી સતત મજબૂતાઈ દર્શાવી રહ્યા છે. સોના માટે, 1,55,000 નું સ્તર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો ભાવ આ સ્તરથી ઉપર રહે છે, તો તે સંભવિત રીતે 1,57,000 થી 1,58,000 ની રેન્જમાં વધી શકે છે. જોકે, જો ભાવ 1,54,000 થી નીચે જાય છે, તો પ્રોફિટ બુકિંગ પ્રાથમિકતા લઈ શકે છે, જે સંભવિત રીતે ભાવને 1,48,000 સુધી ઘટાડી શકે છે.

ચાંદીની વાત કરીએ તો, તે હાલમાં ઔદ્યોગિક માંગ અને સલામત રોકાણ તરીકેની સ્થિતિ બંનેમાંથી મેળવેલા સમર્થનથી લાભ મેળવી રહી છે. વિશ્લેષકો માને છે કે એકવાર ચાંદી 2,60,000 થી 2,63,000 ના રેઝિસ્ટન્ટ લેવલને પાર કરે તો તે 2,70,000 ના સ્તરને સ્પર્શી શકે છે.

TAGGED:

GOLD SILVER PRICE
GOLD SILVER PRICE HIKE
SILVER PRICE HIKE
GOLD PRICE HIKE
GOLD SILVER PRICE UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.