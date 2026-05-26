26 મે 2026ના સોનાના ભાવ: ચેન્નાઈ, મુંબઈ, કોલકાતા સહિત જાણો તમારા શહેરમાં શું છે ગોલ્ડ રેટ ?
દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,58,640, તો ચેન્નાઈ અને તિરુવનંતપુરમમાં ભાવ 1.59 લાખને પાર કરી ગયા.
Published : May 26, 2026 at 2:04 PM IST
હૈદરાબાદ: આજે ભારતીય બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. વૈશ્વિક આર્થિક સૂચકાંકોથી પ્રભાવિત થઈને, 999 શુદ્ધતાવાળા સોના (24K) માટે સત્તાવાર રાષ્ટ્રીય ઓપનિંગ રેટ ₹1,58,622 પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાયો હતો. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના ડેટા અનુસાર, સ્થાનિક કર અને પરિવહન ખર્ચના કારણે દેશના વિવિધ શહેરોમાં ભાવમાં નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળ્યો. જ્યાં રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સોનાના ભાવ સૌથી નીચા સ્તરે છે, ત્યાં દક્ષિણ ભારતના મુખ્ય મહાનગરોમાં દર રેકોર્ડ ઊંચાઈએ ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
મુખ્ય મેટ્રોપોલિટન શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના જીવંત ભાવ
IBJA દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સત્તાવાર ડેટા ટેબલ પ્રમાણે, આજે દેશના મુખ્ય સાત શહેરોમાં 24 કેરેટ (શુદ્ધ સોનું) અને 22 કેરેટ (દાગીનાનું સોનું)ના છૂટક ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ નીચે મુજબ નોંધાયા:
દિલ્હી (NCR): રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં આજે સોનું સૌથી વધુ પોસાય તેવા ભાવે ઉપલબ્ધ છે. અહીં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,58,640 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,45,420 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
મુંબઈ: દેશની નાણાકીય રાજધાનીમાં આજે બજાર મજબૂત રહ્યું. અહીં 24 કેરેટ સોનું ₹1,58,910 અને 22 કેરેટ સોનું ₹1,45,668 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
કોલકાતા: પૂર્વ ભારતના આ મુખ્ય મહાનગરમાં આજે 24 કેરેટ સોનું ₹1,58,700 અને 22 કેરેટ સોનું ₹1,45,475 પ્રતિ 10 ગ્રામની સપાટીએ સ્થિર રહ્યું.
ચેન્નાઈ: દક્ષિણ ભારતના આ કેન્દ્રમાં સોનાના ભાવ ઊંચા સ્તરે છે. અહીં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,59,290 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,46,016 પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાયો.
બેંગલુરુ: કર્ણાટકના આ IT હબમાં 24 કેરેટ સોનું ₹1,59,040 અને 22 કેરેટ સોનું ₹1,45,787 પ્રતિ 10 ગ્રામના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના આ મહાનગરમાં આજે ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. અહીં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,59,170 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,45,906 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
તિરુવનંતપુરમ: કેરળના આ મુખ્ય શહેરમાં સોનાના ભાવ આજે દેશના સૌથી ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગયા. અહીં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,59,310 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,46,034 પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાયો.
મજબૂત ઔદ્યોગિક માંગ વચ્ચે ચાંદીના ભાવ સ્થિર
ચાંદીની વાત કરીએ તો, દેશના મુખ્ય હાજર બજારોમાં આજે ચાંદીનો ભાવ ₹2,72,750 પ્રતિ કિલોગ્રામ નોંધાયો. કોમોડિટી નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, વૈશ્વિક ટેકનોલોજી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેક્ટરોમાંથી ઉદ્ભવતી મજબૂત ઔદ્યોગિક માંગ ચાંદીના ભાવને સતત ટેકો પૂરો પાડી રહી છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
ડિસક્લેમર: આ અહેવાલમાં આપવામાં આવેલા છૂટક ભાવ માત્ર સૂચક છે. તેમાં સ્થાનિક ઝવેરી દ્વારા વસૂલવામાં આવતા ‘મેકિંગ ચાર્જ’ (ઘડાઈ ખર્ચ) અને 3% ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)નો સમાવેશ થતો નથી. રોકાણકારો અને ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ચોક્કસ બજાર ભાવ જાણવા માટે તેમના સ્થાનિક ઝવેરીનો સંપર્ક કરે અથવા ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા પ્રકાશિત સત્તાવાર દરોનો સંદર્ભ લે.
