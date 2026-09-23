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Gold Price / સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો; જાણો તમારા શહેરનો આજનો તાજો ભાવ

સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી મળેલા નવા સંકેતોને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી છે; નીચે સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચો.

સોના અને ચાંદીના ભાવ
સોના અને ચાંદીના ભાવ (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 4:48 PM IST

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નવી દિલ્હી: તહેવારોની મોસમ શરૂ થતાં પહેલાં જ બુલિયન માર્કેટમાંથી સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જો તમે સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો તમારા માટે આ આનંદદાયક સમાચાર છે. ઘરેલૂ વાયદા બજાર (MCX)માં માંગ નબળી હોવાને કારણે આજે સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળેલા નબળા સંકેતો અને સ્થાનિક સ્તરે વેચવાલીના દબાણને કારણે આ બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કેટલો ઘટાડો થયો છે?

મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર બજારનો મિજાજ આજ સવારથી જ બદલાયેલો જણાયો હતો:

સસ્તુ થયું સોનુંઃ

ઓક્ટોબર ડિલિવરી માટેના સોનાના વાયદાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹216નો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ નોંધપાત્ર ઘટાડા બાદ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,52,500ના સ્તરે આવી ગયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન બજારમાં કુલ 867 લોટનું ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ નોંધાયું હતું.

ચાંદીની ચમક પણ ફિકી પડીઃ

માત્ર સોનું જ નહીં, પરંતુ આજે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹34 ઘટીને ₹2,39,854ના સ્તર પર બંધ થયો હતો. આજે ચાંદીના આ કોન્ટ્રાક્ટમાં 1,658 લોટનું નોંધપાત્ર ટર્નઓવર જોવા મળ્યું હતું.

સોના અને ચાંદીના ભાવ
સોના અને ચાંદીના ભાવ (ETV BHARAT)

ગુજરાતના મુખ્ય શહેરમાં આજનો ભાવ

ગુજરાતના મુખ્ય શહેરો જેમ કે અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરા જેવા મુખ્ય શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના દર લગભગ સમાન સ્તરે હોવાનું જાણવા મળે છે. જે નીચે મુજબ છે.

સોનાનો ભાવ (10 ગ્રામ પ્રમાણે)

કેરેટ પ્રતિ 10 ગ્રામ ભાવ

24 કેરેટ (શુદ્ધ સોનું) ₹1,53,320

22 કેરેટ (દાગીનાનું સોનું) ₹1,40,540

18 કેરેટ ₹1,14,990

ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ 1 કિલોગ્રામ: ₹2,55,000

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મંદીની અસર

બજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, ભારતીય બજારોમાં આવેલી આ મંદીનો સીધો સંબંધ આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાક્રમ સાથે છે. આજે ન્યૂયોર્ક કોમોડિટી માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો થયો છે.

ગ્લોબલ ગોલ્ડઃ

ન્યૂયૉર્કમાં ઈન્ટરનેશનલ ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ લગભગ 0.65%ની નબળાઈ સાથે 4,332.32 ડૉલર પ્રતિ સરેરાશ આવી ગઈ.

ગ્લોબલ સિલ્વરઃ વૈશ્વિક બજારમાં ચાંદીના ભાવમાં વધુ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તે 1.27%ના નોંધપાત્ર ઘટાડા સાથે $66.22 પ્રતિ ઔંસના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહી છે.

ગ્રાહકો માટે ખરીદીની સૌથી સારી તક?

કોમોડિટી વિશ્લેષકોના મતે, સ્થાનિક બુલિયન બજારોમાં અચાનક 'સ્પૉટ ડિમાન્ડ' ઘટવા અને રોકાણકારો દ્વારા નફા-વસૂલીને કારણે બજારમાં આ દબાણ બન્યું છે. જાણકારોનું માનવું છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે કિંમતોમાં આવેલા આ સુધાર એ ખરીદદારો માટે એક ખૂબ જ સારી તક સાબિત થઈ શકે છે, જે લાંબા સમયથી યોગ્ય ભાવની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.

જોકે, છૂટક બજારમાં દાગીના ખરીદતી વખતે આ ભાવ ઉપરાંત ૩% GST અને ઝવેરીના ઘડામણના ચાર્જ (making charges) ઉમેરવામાં આવશે. તેથી, તમારી નજીકની દુકાનની મુલાકાત લેતા પહેલાં આજના સત્તાવાર ક્લોઝિંગ રેટ (બંધ ભાવ)ની તપાસ ચોક્કસ કરી લેવી.

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