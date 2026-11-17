Gold Silver Price: મોટા ઘટાડા બાદ સોના-ચાંદીમાં તેજી પાછી આવી? જાણો 22 અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ
Gold Silver Price Today 17 November: મંગળવારે સોનાના વાયદા ભાવમાં સામાન્ય તેજી જોવા મળી. ચાંદીમાં 790 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો.
Published : November 17, 2026 at 4:49 PM IST
નવી દિલ્હી: સોના-ચાંદીના બજારમાં હાલમાં બે વિરોધાભાસી સ્થિતિઓ જોવા મળી રહી છે. મંગળવારે MCX પર સોના અને ચાંદીના વાયદા ભાવમાં નજીવો વધારો નોંધાયો હતો. જોકે, તેના એક દિવસ પહેલા સોમવારે દિલ્હીના બુલિયન માર્કેટમાં સોનાના ભાવ સતત પાંચમા સત્રમાં ઘટ્યા હતા અને પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ રૂ.1,40,000 સુધી પહોંચી ગયા હતા. ચાંદીના ભાવમાં પણ રૂ.5000નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
બ્રોકરેજ અહેવાલો સૂચવે છે કે વૈશ્વિક બજારોમાં નબળો ટ્રેન્ડ, અમેરિકામાં ફુગાવા અંગેની ચિંતાઓ અને ફેડરલ રિઝર્વનું કડક વલણ સોનાં અને ચાંદી પર દબાણ બનાવી રાખે છે. બીજી તરફ, રૂપિયામાં નોંધપાત્ર મજબૂતી આવવાને કારણે પણ સ્થાનિક બજારમાં ભાવ ઘટ્યા છે. વિદેશી મૂડીનો પ્રવાહ, સ્થાનિક શેરબજારોમાં તેજી અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈને કારણે સોમવારે રૂપિયો 27 પૈસા મજબૂત થઈને 93.92 ના સ્તરે બંધ થયો હતો.
MCX પર સોનું અને ચાંદી
મંગળવારે સોનાના વાયદા ભાવમાં નજીવો વધારો જોવા મળ્યો હતો. 4 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ એક્સપાયર થતા સોનાના વાયદાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ રૂ.1,34,847 રહ્યો હતો, જે રૂ.308 અથવા 0.23 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. દિવસ દરમિયાન, તે રૂ.1,35,050 પર ખુલ્યું હતું, જે રૂ. 1,35,341ની ઊંચી સપાટી અને રૂ.1,34,520ની નીચી સપાટી સુધી પહોંચ્યું હતું. જ્યારે અગાઉના સત્રમાં તે રૂ.1,34,539 પર બંધ થયું હતું. આ કોન્ટ્રાક્ટમાં કુલ 737 લોટનું વોલ્યુમ રહ્યું, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 15,320 લોટ રહ્યું અને કુલ વેલ્યૂ રૂ.99,393.47 લાખ રહી.
તેવી જ રીતે, ચાંદીના વાયદા ભાવમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી. 4 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ એક્સપાયર થતી ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ દીઠ રૂ.1,68,653 રહ્યો હતો, જે રૂ.790 અથવા 0.47 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. દિવસ દરમિયાન, તે રૂ.1,70,065 પર ખૂલ્યું હતું, રૂ.1,70,129ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું હતું અને રૂ.1,67,936ની નીચી સપાટીને સ્પર્શ્યું હતું; જ્યારે અગાઉના સત્રમાં તે રૂ.1,67,863 પર બંધ થયું હતું. આ કોન્ટ્રાક્ટમાં કુલ 1,475 લોટનું વોલ્યુમ, 16,750 લોટનું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને રૂ. 74,632.09 લાખનું કુલ મૂલ્ય નોંધાયું હતું.
22 કેરેટથી 24 કેરેટ સોનાના ભાવ
આજ સવારની સ્થિતિ મુજબ, 999 શુદ્ધતા ધરાવતું સોનું સૌથી મોંઘું હતું. ગોલ્ડ 999 (24 કેરેટ) નો ભાવ રૂ.1,34,418 રહ્યો હતો, જ્યારે ગોલ્ડ 995 (22 કેરેટ) નો ભાવ રૂ.1,33,880 નોંધાયો હતો. આ બંને વચ્ચે રૂ.538 નો તફાવત છે, જેનું કારણ 999-ગ્રેડના સોનામાં રહેલી વધુ શુદ્ધતા છે.
સોમવારે સોના અને ચાંદીનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
રૂપિયામાં આવેલા તીવ્ર ઉછાળા અને વૈશ્વિક બજારોમાં નબળા વલણ વચ્ચે, સોમવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના બુલિયન માર્કેટમાં સોનાના ભાવમાં રૂ.900નો ઘટાડો થયો હતો. આ સતત પાંચમું સત્ર હતું જેમાં ભાવ ઘટ્યા હોય, અને આ ઘટાડા સાથે સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ.1,40,000 પર આવી ગયો હતો. શુક્રવારે,99.9 ટકા શુદ્ધતા ધરાવતું સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ.1,40,900 ના ભાવે બંધ થયું હતું.
સ્થાનિક વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, ચાંદીનો ભાવ પણ 5,000 રૂપિયા ઘટીને 1.79 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો છે, જે પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં 1.84 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો. વૈશ્વિક બજારોમાં, સ્પોટ ગોલ્ડ $10.87 (0.28%) ઘટીને $3,873.90 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, જ્યારે ચાંદી 2% ઘટીને $47.82 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
એમકે રિપોર્ટ: બજાર શા માટે દબાણ હેઠળ છે?
બ્રોકરેજ ફર્મ એમકેના રિપોર્ટ મુજબ, કિંમતી ધાતુઓમાં ઘટાડો પાછલા સત્રમાં ચાલુ રહ્યો. આનું કારણ યુએસમાં ફુગાવા અંગેની ચિંતા, ફેડરલ રિઝર્વના આક્રમક નિવેદનો અને ઇક્વિટી માર્કેટમાં વેચવાલી હતી. COMEX ગોલ્ડ (ડિસેમ્બર-26) 0.90% ઘટીને $3,853 પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયો, જ્યારે MCX ગોલ્ડ (ડિસેમ્બર-26) 1.60% ઘટીને રૂ. 1,34,539 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો - જે સપ્ટેમ્બર 2025 પછીના તેના સૌથી નીચા સ્તરની નજીક છે.
ચાંદીને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો. COMEX સિલ્વર (ડિસેમ્બર-26) 4.60% ઘટીને $46.859 પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયો, અને MCX સિલ્વર (ડિસેમ્બર-26) 4.80% ઘટીને રૂ. 1,67,863 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો. ક્લેવલેન્ડ ફેડના પ્રમુખ બેથ હેમકેના નિવેદન બાદ 2027 માં વધુ કડકાઈની સંભાવના બની છે. તેમણે સતત દરમાં વધારાની હિમાયત કરી છે અને સંકેત આપ્યો છે કે જો ફુગાવો વધે તો વધુ આક્રમક પગલાં લઈ શકાય છે. દરમિયાન, ફેડના અધ્યક્ષ કેવિન વોર્શે ઓક્ટોબર FOMC મિનિટ્સ, જે આ અઠવાડિયે થવાની છે, તેના પ્રકાશન પહેલાં નજીકના ગાળાના વ્યાજ દરો અંગે કોઈ સંકેત આપ્યો નથી.
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