દિવાળી-ધનતેરસથી ઠીક પહેલા સોના-ચાંદીના ભાવ ધડામ, ખરીદદારો માટે સોનેરી તક, જાણો નવા રેટ
ફેડરલ રિઝર્વના કડક વલણથી સોના-ચાંદી બે ટકા તૂટ્યા. દિવાળી-ધનતેરસની ખરીદીથી ઠીક પહેલા ગ્રાહકોને મળી મોટી રાહત.
Published : October 30, 2026 at 3:28 PM IST
નવી દિલ્હી: ધનતેરસ અને દિવાળીની ખરીદી પહેલા, બુલિયન બજાર ગ્રાહકો માટે મહત્વપૂર્ણ અને રાહતદાયક સમાચાર લાવી રહ્યું છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના આક્રમક સંકેતોને પગલે આજે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર બંને કિંમતી ધાતુઓમાં 2% સુધીનો ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ચાંદી એક જ સત્રમાં 4,000 રૂપિયાથી વધુ ગુમાવી છે.
MCX પર ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો
MCX પર ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટેનું સોનું 0.63% અથવા 911 રૂપિયા ઘટીને 10 ગ્રામ દીઠ 1,41,685 રૂપિયાના ઇન્ટ્રાડે નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું છે. બપોરના ટ્રેડિંગમાં તે થોડું સુધર્યું અને 1,41,800 રૂપિયાની આસપાસ ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું હતું. બીજી તરફ, ચાંદીમાં આજે નોંધપાત્ર વેચાણ જોવા મળ્યું. ચાંદીના વાયદા 2.26% અથવા 4,282 રૂપિયા ઘટીને 1,85,171 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયું. બજાર વિશ્લેષકો કહે છે કે દિવાળી અને ધનતેરસના શુભ અવસર માટે ઘરેણાં અને સિક્કા ખરીદવાનું આયોજન કરી રહેલા ગ્રાહકો માટે ભાવમાં આ અચાનક ઘટાડો એક શ્રેષ્ઠ તક છે.
વૈશ્વિક બજારમાં પણ ભારે દબાણ જોવા મળ્યું
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ આજે સુસ્તી રહી. સ્પોટ ગોલ્ડ લગભગ 0.7 ટકા ઘટીને $3,991 પ્રતિ ઔંસ થયું, જ્યારે સ્પોટ સિલ્વર 1.6 ટકા ઘટીને $51.27 પ્રતિ ઔંસ થયું. હકીકતમાં, યુએસ સેન્ટ્રલ બેંકે તેની તાજેતરની બેઠકમાં વ્યાજ દર 3.75 થી 4 ટકાના સ્તરે સ્થિર રાખ્યા હતા. જોકે, ફેડના ચેરમેન કેવિન વોર્શે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ફુગાવો ઊંચો રહે છે, અને બે પોલિસી નિર્માતાઓએ તાત્કાલિક દર વધારાની તરફેણમાં મતદાન કર્યું હતું. આ વલણથી રોકાણકારોની ભાવના મજબૂત થઈ છે કે ઉધાર ખર્ચ લાંબા સમય સુધી ઊંચો રહી શકે છે.
બજાર આગળ શું કરશે?
કોમોડિટી નિષ્ણાતોના મતે, સ્થાનિક બજારમાં સોનું હાલમાં ₹1.40 લાખથી ₹1.41 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામના મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોનની નજીક પહોંચી રહ્યું છે. જો ભાવ આ સ્તરથી નીચે જાય છે, તો તે ₹1.37 લાખ સુધી પણ ઘટી શકે છે. ચાંદી માટે આગામી મુખ્ય સપોર્ટ ₹1.83 લાખ થી ₹1.85 લાખની રેન્જમાં જોવા મળી રહ્યો છે. નિષ્ણાતો માને છે કે યુએસ ડોલર ઇન્ડેક્સ, ટ્રેઝરી યીલ્ડ અને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે બજાર ટૂંકા ગાળામાં અસ્થિર રહેશે, પરંતુ વર્તમાન સ્તર લાંબા ગાળાના રોકાણકારો અને ઉત્સવના ખરીદદારો માટે ખૂબ જ આકર્ષક ખરીદીની તક સાબિત થઈ શકે છે.
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