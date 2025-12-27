સોનું પહેલીવાર રૂ.1.40 લાખને પાર, ચાંદી પણ 17000 મોંઘી થઈ, 2026માં ભાવ કેટલે પહોંચશે?
દેશભરમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા, જેમાં કેન્દ્રીય બેંકની ખરીદી અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાએ વધુ ફાયદા તરફ ઈશારો કર્યો.
Published : December 27, 2025 at 7:06 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશભરમાં સોનાના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. 27 ડિસેમ્બરની સવારે, રાજધાની દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,40,180 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. આ એક ઐતિહાસિક ઉચ્ચતમ સ્તર માનવામાં આવે છે. દરમિયાન, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,28,510 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો. આ ઉછાળાએ રોકાણકારો અને જ્વેલરી બજાર બંનેનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
મુંબઈ સહિત મુખ્ય શહેરોમાં ભાવ ₹1.40 લાખને વટાવી ગયા છે
દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં પણ સોનાના ભાવ રેકોર્ડ સ્તરે છે. મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતામાં, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,40,003 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,28,360 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. પુણે અને બેંગલુરુમાં પણ આવી જ કિંમતો જોવા મળી રહી છે.
અન્ય શહેરોમાં નવીનતમ દરો શું છે?
જયપુર, લખનૌ, ચંદીગઢ અને દિલ્હી જેવા શહેરોમાં, 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹140,180 પર પહોંચી ગયું છે. અમદાવાદ અને ભોપાલમાં, તે પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹140,080 પર નોંધાયું છે. એકંદરે, દેશના લગભગ તમામ મુખ્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ સમાન સ્તરે રહ્યા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અસર
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોનાએ એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. સ્પોટ ગોલ્ડ પ્રતિ ઔંસ $4,530.42 પર પહોંચી ગયું છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, સ્થાનિક બજારમાં સોનામાં આશરે 80.24 ટકાનો વધારો થયો છે. વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા અને સલામત રોકાણોની માંગથી ભાવને ટેકો મળ્યો છે.
વધારો ચાલુ રહી શકે છે
ગોલ્ડમેન સૅક્સ સહિત ઘણા મુખ્ય વિશ્લેષકો માને છે કે સોનાના ભાવમાં વધારો આવતા વર્ષે પણ ચાલુ રહી શકે છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સે અંદાજ લગાવ્યો છે કે ડિસેમ્બર સુધીમાં સોનું પ્રતિ ઔંસ $4,900 સુધી પહોંચી શકે છે. કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની સતત ખરીદીને આનું મુખ્ય કારણ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
ચાંદીએ પણ નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો
શુક્રવારે, MCX પર 5 માર્ચના વાયદા માટે ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો નોંધાયો. ટ્રેડિંગ બંધ થતાં સુધીમાં, 1 કિલો ચાંદી ₹17,145 વધીને ₹2,40,935 પર બંધ થઈ. દિવસ દરમિયાન, તે ₹19,000 વધીને ₹2,42,000 પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ, જે તેનું અત્યાર સુધીનું સર્વોચ્ચ સ્તર છે. ઔદ્યોગિક માંગ અને મજબૂત રોકાણકારોની ખરીદીએ ચાંદીને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડી.
વધારા પાછળના મુખ્ય કારણો
નિષ્ણાતોના મતે, મજબૂત ઔદ્યોગિક માંગ, સલામત રોકાણોની ઇચ્છા અને વૈશ્વિક પુરવઠાની અછત સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારા માટે મુખ્ય કારણો છે. પરિણામે, આવનારા સમયમાં કિંમતી ધાતુઓ વધુ ચમકવાની અપેક્ષા છે.
